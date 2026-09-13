Estuve en IFA y me quedé impresionada con los robots humanoides chinos. Hasta que vi lo que había detrás

He escrito bastante sobre robots humanoides y he visto muchos vídeos de ellos en acción; desde robots preparándose para coronar el Everest, pasando por el robot que superó el récord de Usain Bolt, hasta los robots bailarines del año nuevo chino. Sin embargo, aún no los había visto en directo y mi primera impresión ha sido de sorpresa y, a la vez, cierta decepción.

La semana pasada estuve en la IFA, la mayor feria de tecnología del viejo continente donde se suelen presentar sobre todo novedades para el hogar. Por circunstancias que no vienen al caso, hacía unos cuantos años que no pisaba Messe Berlín y me sorprendió encontrarme infinidad de stands de empresas de robótica. Todas las grandes empresas chinas de robótica tenían su stand: Unitree, Galbot, Agibot, UBTech... y por supuesto todas estaban dando show.

Round one, fight

El stand de Unitree era uno de los más concurridos del pabellón 25. La razón es que cada hora aproximadamente había un show de robots. Cuando pasé por allí había un Unitree G1 bailando y poco después empezó un combate de boxeo. Había visto vídeos de ese mismo robot haciendo cosas mucho más impresionantes, pero una cosa es verlo en la pantalla y otra en directo.

Es brutal la agilidad y naturalidad con las que se mueven, muy similares a las de un humano, pero sobre todo me llamó la atención la estabilidad que tenían. Ninguno de los dos llegó a caerse al suelo a pesar de recibir golpes o dar patadas voladoras; aunque se tropezaran, siempre conseguían estabilizarse y seguir peleando. Eso sí, fallaban bastantes golpes, todo hay que decirlo.

Paseando por el pabellón 25 también me encontré otros robots como el Booster K1 jugando al fútbol, el Galbot G1 regentando una tienda de bebidas y el perro robot con rueda de Agibot subiendo escaleras como si nada. Todo muy espectacular, pero mi entusiasmo se vino un poco abajo cuando vi lo que había detrás.

Humanos con un mando

Los controladores

Los robots humanoides suelen despertar cierta inquietud en muchas personas, miedo incluso. Las bromas (o no tan bromas) sobre robots que nos atacan o se rebelan contra la humanidad para esclavizarnos ya forman parte de la conversación. La realidad es que, al menos de momento, no es ni remotamente parecida a ese escenario.

Absolutamente todos los robots que pude ver en IFA estaban siendo controlados por personas que llevaban un mando en las manos. No se escondían, estaban ahí plantados al lado de los robots que manejaban, pulsando botones como si estuvieran llevando a un personaje de un videojuego.

No dejan de ser una marioneta por radiocontrol; muy compleja, pero una marioneta al fin y al cabo.

Si lo piensas, que una máquina sea capaz de dar esos saltos y patadas voladoras al más puro estilo luchador de Kung-fu es algo espectacular, pero por el momento son incapaces de hacerlo por sí mismos. Al final, no dejan de ser una marioneta por radiocontrol; muy compleja, pero una marioneta al fin y al cabo.

Todos los robots que vemos en esos eventos haciendo coreografías espectaculares o los que están en fábricas haciendo tareas repetitivas están siendo controlados o siguiendo unos movimientos que les han sido preprogramados. Y va más allá de las empresas chinas. Hace unos meses vimos como la empresa 1X nos vendía la idea del robot mayordomo que hace todo en casa, pero cuando puso a la venta su robot Neo supimos que no es 100% autónomo, sino que lo controla una persona con gafas de realidad virtual y mandos.

Lo que se viene

Que los robots necesiten ser controlados hoy, no significa que vaya a ser así siempre. Sabemos lo rápido que avanza el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y con la robótica está pasando lo mismo.

Unitree anunció esta misma semana que ya tiene el primer humanoide impulsado por un modelo del mundo en tiempo real. Se llama UnifoLM-X2-1.0 y es capaz de planificar y tomar decisiones de forma totalmente autónoma. Como no podía ser de otra forma, en el vídeo de presentación lo pusieron a pelear contra un humano. Este robot no responde a las órdenes que le dan, sino que estudia los movimientos del oponente para decidir cómo atacar o cómo protegerse.

En una entrevista, el CEO de 1X, Bernt Bornich, dijo que para él la teleoperación no es un parche temporal, sino una parte fundamental del entrenamiento de los robots. La idea es que aprendan a partir de nuestros movimientos para ir ganando autonomía hasta lograr lo que denomina la "AGI física".

Si el ritmo de estos anuncios se mantiene, no sería raro que la próxima vez que pise la feria IFA los robots ya no vengan acompañados de una persona con un mando a un lado. Puede que sigan fallando golpes o tropezándose, pero al menos estarán decidiendo ellos mismos cómo hacerlo. A lo mejor ahí empiezo a preocuparme.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Unitree está haciendo con los robots lo mismo que DJI hizo con los drones: convertirse en algo inevitable