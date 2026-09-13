En 1879, un cartero empezó a recoger las piedras que aparecían en su camino: 33 años después, su jardín albergaba un descomunal palacio

La historia de Ferdinand Cheval tiene algo de fábula: durante una jornada de trabajo aparentemente rutinaria, un cartero francés tropezó con una piedra, se la guardó y terminó dedicando buena parte de su vida a convertir las piedras encontradas durante sus recorridos en un palacio. Lo extraordinario no es solo el resultado, sino la escala temporal de aquella obsesión: empezó en 1879 y no dio por terminada su obra hasta 33 años después.

Una piedra en el camino. En abril de 1879, Ferdinand Cheval tenía 43 años y trabajaba como cartero rural en los alrededores de Hauterives, una pequeña localidad de la Drôme francesa. Durante uno de sus recorridos tropezó con una piedra cuya forma le resultó tan extraña que decidió recogerla y llevársela.

No lo sabía entonces, pero acabaría llamándola su “piedra de tropiezo”. Aquel objeto aparentemente insignificante despertó una vieja fantasía que llevaba años rondándole la cabeza: construir algún día un palacio surgido de su propia imaginación.

Ser cartero ayudó. Cheval procedía de una familia humilde de campesinos, había trabajado como panadero y no tenía formación como arquitecto, escultor o albañil. Su oficio, sin embargo, le daba algo fundamental: recorría diariamente decenas de kilómetros por los caminos de la región y comenzó a fijarse en las piedras que encontraba a su paso.

Primero las guardaba o señalaba durante la ruta y después regresaba a buscarlas con una carretilla, convirtiendo poco a poco su recorrido postal en una gigantesca cantera involuntaria.

Ferdinand Cheval

Repartiendo cartas y construyendo un palacio. Tras terminar sus jornadas, Cheval trabajaba en su jardín, muchas veces de noche y alumbrándose con una lámpara de petróleo. El tipo utilizó piedras, arenisca, molasa y otros materiales que fue reuniendo y ensamblando sin partir de un proyecto arquitectónico convencional.

Durante años repitió prácticamente el mismo ciclo: caminar, repartir correo, localizar materiales, transportarlos hasta casa y seguir construyendo cuando para los demás ya había terminado la jornada laboral.

El punto de partida: la piedra de forma inusual con la que Cheval tropezó inicialmente

Alimentando su imaginación. El resultado final no se parece a un edificio tradicional porque Cheval tampoco pretendía construir uno. El denominado como Palais Idéal mezcla templos hindúes, castillos medievales, grutas, animales, figuras mitológicas y elementos que recuerdan incluso a chalets suizos, en una arquitectura difícil de encajar en una sola categoría.

Parte de aquella imaginación procedía precisamente de su profesión: las postales, revistas y publicaciones ilustradas que pasaban por sus manos le mostraban lugares y arquitecturas que probablemente nunca habría podido conocer personalmente.

Fachada del palacio

33 años para levantar un palacio. La dimensión de la historia aparece cuando se colocan juntas las dos fechas. Cheval comenzó aquella aventura con una piedra encontrada en 1879 y continuó trabajando durante 33 años, hasta considerar terminado su Palais Idéal en 1912, cuando tenía 76 años.

Lo que había comenzado como la extravagancia de un cartero recogiendo piedras durante sus recorridos había acabado ocupando su jardín en Hauterives: un palacio completo levantado esencialmente por un solo hombre, piedra a piedra y durante más de tres décadas.

Empezar otra vez. Ocurre que Cheval quería ser enterrado dentro del propio Palais Idéal, pero la legislación francesa no permitía cumplir aquel deseo. Su respuesta fue coherente con todo lo que había hecho hasta entonces: si no podía convertir el palacio en su tumba, construiría una nueva obra en el cementerio de Hauterives.

A partir de 1914 dedicó otros ocho años a levantar el llamado Tombeau du silence et du repos sans fin, que terminó cuando rondaba los 86 años y donde finalmente fue enterrado tras morir en 1924.

Un monumento nacional. Durante buena parte de la construcción, los vecinos contemplaron con incredulidad e incluso burlas al cartero que transportaba piedras en una carretilla, pero décadas después su obra empezó a fascinar a artistas e intelectuales. André Breton, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Paul Éluard y otros nombres vinculados a las vanguardias ayudaron a transformar la percepción del Palais Idéal, que terminó asociado también al arte naïf y al art brut.

El reconocimiento definitivo llegó en 1969, cuando André Malraux impulsó su protección como Monumento Histórico de Francia: exactamente 90 años después de que un cartero tropezara con una piedra… y decidiera no dejarla tirada en el camino.

Imagen | Jeanne Menjoulet, Benoît Prieur

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