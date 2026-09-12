Los chips chinos para la IA apuntaban a ser una bombona de oxígeno para la industria. Ahora ese oxígeno es un 50% más caro

En la guerra por convertirse en la punta de lanza de los chips para la inteligencia artificial, China tiene varios aspirantes dispuestos a plantar cara a Nvidia. El país cuenta con una hoja de ruta para convertirse en la primera potencia mundial, y eso pasa por invertir dinero público en empresas como Huawei, SMIC o Cambricon, entre muchas otras. Pero hay algo contra lo que el apoyo gubernamental no puede hacer nada: no hay suficiente memoria HBM para todos.

Ese es el ingrediente que hace que un chip para IA sea realmente útil y ninguna subvención puede solucionar eso. ¿La consecuencia? Los chips 'made in China', igual que ya ha ocurrido con la memoria, se están encareciendo a toda velocidad.

Falta memoria. Antes de nada, hay que recordar que un chip de IA no vale de mucho si no está acompañado por una memoria HBM. Son las siglas en inglés de "memoria de alto ancho de banda" (High Bandwidth Memory) y, debido a la velocidad a la que transmite los datos que calculan los procesadores, es la que permite que estos sistemas funcionen con la menor latencia posible.

Es el tipo de memoria necesaria tanto para entrenar modelos como para ejecutarlos, y el problema es que el mercado de esa memoria lo controlan casi en solitario tres compañías: Samsung, SK Hynix y Micron. El problema es que ninguna de ellas da abasto para crear la cantidad de memoria que necesitan los hiperescaladores y, con esa demanda disparada, falta stock y suben los precios.

En China es peor. Desde que Estados Unidos endureció las restricciones a la exportación de memoria avanzada, los fabricantes de chips han tenido que recurrir a opciones como el mercado gris, donde el precio de la memoria no es el del PVP y son varias veces superiores a los que pagan los compradores fuera de China.

Y esto son dos más dos: con memorias que son más caras porque no hay stock más memorias más caras para China porque se tiene que recurrir a ese mercado alternativo, el resultado es que los productos finales son más caros.

Suben precios. El caso más claro, como apunta Reuters, es el de Huawei. El gigante chino se ha convertido en el faro del segmento de chips para la IA en China. Sus tarjetas Ascend son la referencia y el corazón de superclústers como el que presentaron hace unos meses, pero como apuntan los reportes, esos problemas de suministro están provocando que los precios se disparen. Según Reuters, la Ascend 950DT prevista para este último trimestre de 2026, integrará procesador y memoria en un mismo módulo y tendrá un precio de unos 37.250 dólares.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

¿Es mucho o poco? Pues, según las estimaciones, entre un 20% y un 50% más que las cifras que manejaba Huawei hace apenas dos meses. No es el único caso, ya que Cambricon, otro de estos fabricantes, también está cocinando un chip que será entre un 20% y un 30% más alto de lo que querían en un principio. Otros rivales como MetaX o Iluvatar CoreX también se están moviendo en esas proporciones.

Esto no es exclusivo de los chips nuevos, y la reciente Keynote de Apple nos viene de maravilla. El iPhone 18 Pro será más caro debido a que la memoria RAM ahora es el componente más caro de un móvil, pero además, de tapadillo, Apple subió los precios del iPhone 17, el del año pasado. Lo mismo está ocurriendo con esos modelos de chips chinos que ya tienen un tiempo en el mercado. El Ascend 950PR de Huawei ha pasado de los 60.000 yuanes que costaba a comienzos de 2026 a los 80.000 actuales. Y el Ascend 910C ha pasado de 90.000 a más de 110.000 yuanes.

Memoria propia en momento incómodo. Para intentar paliar el golpe, los fabricantes de chips se están moviendo para fabricar su propia memoria HBM. Huawei, por ejemplo, ha dicho que quiere empezar a usar su propia versión, pero sin dar muchos más detalles. Y otro asunto espinoso es que esta escasez global llega justo cuando los fabricantes chinos más necesitan la memoria.

Durante los últimos años, los fabricantes nacionales se beneficiaron de la ausencia de Nvidia en su mercado para hacerse con una buena parte del pastel de 50.000 millones de dólares en los que se valora el mercado chino. Sin embargo, ahora está llegando el frenazo y, justo cuando la batalla de la IA está en un punto álgido, Pekín descubre que el freno ya no es geopolítico (las restricciones estadounidenses) sino físico porque esa capacidad de fabricación afecta por igual a China y a EEUU.

Además, en China estamos viendo cómo ByteDance o Tencent se están metiendo fuerte en el sector de la IA, incluso fabricando sus propios chips, por lo que también necesitan memoria y todo ello suma para estrangular aún más el mercado.

CXMT y la memoria. Porque, aunque China empiece a inyectar muchísimo dinero en sus empresas de memoria para fabricar HBM, el imperio de Samsung, Micron y SK Hynix no se levantó en dos días y ya no es que haya limitaciones tecnológicas, sino la imposibilidad de inaugurar las salas limpias necesarias para fabricar la memoria en las cantidades que los fabricantes de chips para IA necesitan esa memoria.

Y luego está el hecho de que, aunque se tengan las condiciones, la fabricación de memoria necesita unos tiempos y procesos que tampoco pueden seguir el ritmo de los hiperescaladores y ensambladores. CXMT es un ejemplo, ya que es el principal fabricante de memoria de vanguardia en China y está subiendo sus precios a todo el mundo porque, al igual que Micron y las surcoreanas, no da abasto para fabricar la cantidad que necesita el mercado. Sobre todo cuando China tiene entre ceja y ceja cuadruplicar su capacidad de cómputo para 2030.

Y no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Ni a medio.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka |