Es el reloj más potente de Apple (y el más caro): todo lo que cambia del Watch Ultra 4 frente al Ultra 3

Cuando Apple lanza nuevos dispositivos, no siempre es sencillo ver dónde están los cambios más importantes. Ya os los hemos contado sobre los iPhone Pro y Pro Max, incluso del Apple Watch Series 12. En esta ocasión nos vamos a centrar en el nuevo reloj tope de gama de la compañía: vamos a ver las principales diferencias entre el Apple Watch Ultra 4 y su antecesor.

Estas son las principales diferencias entre el Apple Watch Ultra 4 y el Watch Ultra 3

Nuevo chip S11

Por fuera, el nuevo Ultra de Apple es idéntico al anterior modelo. Las novedades del Watch Ultra 4 llegan en su interior, empezando por un nuevo procesador: el chip S11. Este, que también está presente en el Apple Watch Series 12, promete un mejor rendimiento y mayor eficiencia, lo que repercutirá en la autonomía. Sin embargo, lo verdaderamente importante del mismo es que es la base de varias novedades en materia de IA que agrega este nuevo reloj.

Un nuevo arsenal de herramientas de inteligencia artificial

A nivel de software, una de las principales novedades de este nuevo Ultra se llama Audio Intelligence. Se trata de una categoría de funciones de inteligencia artificial donde destacan varias, como Siri Recap, que analizará nuestras conversaciones y nos dará un breve resumen sobre ellas. Apple explica que estas no se almacenarán ni se generará una transcripción automática de ellas, pretendiendo así diferenciarse de otros dispositivos. El dispositivo también omitirá datos sensibles a la hora del resumen.

Junto a esta, también está otra función llamada Live Rewind, la cual nos permitirá recuperar los últimos 15 segundos de una conversación en formato de texto. También llega una función de accesibilidad para personas con problemas auditivos que avisará al usuario si detecta sonidos como sirenas o el llanto de un bebé, todo sin la necesidad de tener el móvil cerca.

Todo esto pinta genial, pero hay un pequeño “pero”: en Europa, no recibiremos nada de esto hasta el próximo año.

También llegan mejoras en materia de salud

Otra de las principales novedades del Ultra la tenemos en materia de salud. Este nuevo reloj de Apple estrena un sensor de ritmo cardiaco que mide de forma continua las 24 horas del día. Se trata de un cambio importante con respecto a relojes anteriores de la compañía, puesto que estos solo registraban el ritmo cardiaco de forma continua durante el ejercicio (durante el resto del día, a intervalos).

Además, llega una herramienta nueva que se llama Disposición. Esta, en esencia, va analizando nuestra actividad diaria continuamente con datos sobre el ejercicio, las constantes vitales o la calidad del sueño. Con toda esa información, el sistema irá dándonos indicaciones para afrontar el día para decirnos si estamos preparados o conviene tomarse las cosas con más calma.

Hay mejora en la autonomía

Apple no da especificaciones concretas sobre la capacidad de la batería de sus dispositivos, pero parece que la llegada del nuevo procesador hace que este Apple Watch Ultra 4 ofrezca mejor autonomía. En modo ahorro, el nuevo reloj puede llegar hasta las 50 horas de autonomía, lo que supone una mejora con respecto a las 42 horas de autonomía en el mismo modo del Apple Watch Ultra 3.

Otra mejora la tenemos en la carga, especialmente para esas veces que tenemos poco tiempo para ello. Apple promete que, cargando 15 minutos el nuevo Watch Ultra 4, tendremos 18 horas de autonomía, una mejora bastante notable frente al modelo anterior (que ofrecía 12 horas).

Los precios

Toca hablar del precio y, en este caso, no hay diferencia (aunque con matices). El Apple Watch Ultra 4 llega a un precio de 899 euros en su versión más económica, el mismo PVP que tiene el Apple Watch Ultra 3. ¿Qué ocurre? Que el modelo anterior, al ya llevar un tiempo en el mercado, hace que sea más fácil encontrarlo a mejor precio. Sin ir más lejos, ahora mismo está disponible por 799 euros.

¿Qué Apple Watch Ultra elegir?

Por qué elegir el Apple Watch Ultra 3

Ya no es el más moderno, pero el Apple Watch Ultra 3 es una opción bastante interesante en 2026:

Su precio es menor : Al llevar más tiempo en tiendas, es más sencillo encontrarlo a un menor precio. Ahora mismo hay 100 euros de diferencia con respecto al nuevo modelo.

: Al llevar más tiempo en tiendas, es más sencillo encontrarlo a un menor precio. Ahora mismo hay 100 euros de diferencia con respecto al nuevo modelo. El nuevo modelo trae novedades, pero no demasiadas: El nuevo procesador y las funciones que agrega el Ultra 4 pueden no ser suficientes como para justificar pagar la diferencia. Además, algunas novedades no las podremos disfrutar hasta que lleguen a Europa.

Por qué elegir el Apple Watch Ultra 4

El Apple Watch Ultra llega con un nuevo procesador y varias mejoras interesantes. Esto son sus puntos clave:

Nuevo procesador : Su procesador S11 es la base para las novedades en IA que llegarán el año que viene y aporta un extra de rendimiento.

: Su procesador S11 es la base para las novedades en IA que llegarán el año que viene y aporta un extra de rendimiento. M ás autonomía : Según promete Apple, el nuevo modelo ofrece 8 horas más de autonomía.

: Según promete Apple, el nuevo modelo ofrece 8 horas más de autonomía. La medición cardiaca continua: A nivel de salud, la medición cardiaca continua es una de las novedades más destacadas y puede ser un motivo de compra si lo necesitas.

Ficha técnica de los Apple Watch Ultra 3 y Apple Watch Ultra 4



Apple Watch Ultra 3 apple watch ultra 4 CAJA 49 milímetros Cristal de zafiro Caja de titanio 49 milímetros Cristal de zafiro Caja de titanio PANTALLA Retina LTPO OLED

1,99 pulgadas

3.000 nits de brillo máximo

502 x 410 píxeles Retina LTPO OLED

1,99 pulgadas

3.000 nits de brillo máximo

502 x 410 píxeles PROCESADOR S10 S11 ALMACENAMIENTO 64 GB 64 GB SISTEMA OPERATIVO watchOS 26 watchOS 27 CONECTIVIDAD eSIM

WiFi 5

Bluetooth 5.3 LE

NFC

Chip U2 (UWB) eSIM

WiFi 5

Bluetooth 5.3 LE

NFC

Chip U2 (UWB) SENSORES SpO2

Sensor óptico de ritmo cardiaco

ECG

Acelerómetro

Giroscopio

Altímetro

GPS de doble frecuencia

Brújula

Sensor de luz ambiental

VO2max

Sensor de temperatura SpO2

Sensor óptico de ritmo cardiaco continuo

ECG

Acelerómetro

Giroscopio

Altímetro

GPS de doble frecuencia

Brújula

Sensor de luz ambiental

VO2max

Sensor de temperatura RESISTENCIA AL AGUA Certificación IP6X

100 metros

Certificación militar MIL-STD 810 Buceo recreativo hasta 40 metros Certificación IP6X

100 metros

Certificación militar MIL-STD 810 Buceo recreativo hasta 40 metros BATERÍA 42 horas de autonomía 50 horas de autonomía OTROS Función llamada de emergencia

Detección de caídas

Detección de accidentes en coche

Triple micrófono

Corona giratoria personalizable Función llamada de emergencia / Satélite Detección de caídas Detección de accidentes en coche Triple micrófono con aislamiento de viento por IA Botón de Acción personalizable / Sirena 86 dB Función Disposición PRECIO Desde 799 euros Desde 899 euros

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