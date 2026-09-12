De la Conga y la Mambo al ladrillo: Cecotec quiere fabricar 6.000 casas al año

Cuando hablábamos de Cecotec en 2019 hacíamos referencia a un catálogo con más de 700 productos y que era solo el principio. Dicho y hecho: del pequeño electrodoméstico con los robots aspiradores Conga y los robots de cocina Mambo dio el paso al gran electrodoméstico y los colchones en 2021. Solo cinco años después, la empresa nacida en Quart de Poblet y ahora con sede en Alfafar suma y sigue con otro paso más: fabricar casas. Y no pocas precisamente: aspira a producir hasta 6.000 viviendas al año antes de 2030.

Cecotec, el "constructor". Cecotec no empieza de cero: ha entrado en el capital de Casas inHAUS y de la alianza nacerá una gigafactoría que le permita alcanzar esas cifras. Un detalle importante que ninguna de las empresas ha precisado oficialmente es el importe de la operación ni el porcentaje de la participación, si bien hemos escrito a Cecotec para obtener el dato. No es un tema baladí: desconocemos si Cecotec pasa a tener la mayoría, una posición minoritaria o un procentaje simbólico. En pocas palabras, no sabemos quién manda.

¿Pero cómo es eso de construir casas? Lo que Cecotec quiere hacer son casas prefabricadas y muchas: 500.000 metros cuadrados anuales, erigiéndose así como una de las mayores plantas de construcción industrializada de casas de Europa. Para dimensionarlo: en 2025 en España se construyeron casi 140.000 viviendas de obra nueva, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recogidos por Idealista. Si Cecotec e inHAUS cumplen su objetivo, estaríamos hablando de que una única planta sería capaz de fabricar casi el 5% de todo lo que se visa en España.

Giro hacia la vivienda al estilo Cecotec. Cecotec no empieza de cero en esto de la vivienda porque nunca lo hace, sino que obedece a la estrategia de la empresa valenciana: detectar un sector con necesidad, entrar con una filial dedicada (en el caso de los electrodomésticos, con diseño en Valencia y producción en China) y escala rápido apoyándose en altos volúmenes y precios competitivos. La fórmula le funcionó con los electrodomésticos: según datos de Market Vision, ha multiplicado por 20 su facturación en solo siete años y ya supera los 500 millones de euros por segundo ejercicio consecutivo, de acuerdo con Valencia Plaza.

De hecho, no parte de cero en el sector de la vivienda de verdad: en 2022 estrenó su división promotora y arquitectónica, CecoHomes, con proyectos en su cartera como Nautilus en Dénia o Natura Living Club en Torrent. Esta gigafactoría con Casas inHAUS es la versión "a escala industrial" de la misma jugada, pasar de promotor de proyectos puntual a productor a fabricante a lo grande.

En el lugar y momento adecuados. El estado español vive una brutal escalada de los precios de la vivienda completamente desacompasados respecto a los sueldos. Y una de las (varias) razones está en el déficit del parque inmobiliario. Rascando un poco más, los costes de construcción salen a relucir: el precio del suelo urbano apenas ha subido un 15,5% en la última década, mientras que los costes directos de construcción van como un cohete: subieron un 19% en 2021 y un 12,7% en 2022, y han vuelto a subir un 4,2% en 2024 y un 5,46% en 2025, según el índice de ACR. Detrás de esta subida destaca la escasez de mano de obra cualificada, como explica la constructora. Aquí es donde la construcción industrializada tiene argumentos de peso: el grueso del proceso de construcción se hace en una nave, protegidos de las inclemencias del tiempo como en la obra de toda la vida. Desde luego, unas condiciones laborales bastante más atractivas para captar mano de obra. Y eso sin hablar de la velocidad de construcción.

Además, el proyecto ha recibido el respaldo institucional de la Generalitat, según Valencia Extra, que busca transformar el problema social de la vivienda en una palanca de reindustrialización. Como declaraba Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, "La Comunitat Valenciana está demostrando que es posible convertir el desafío de la vivienda en una oportunidad para crear empleo, atraer inversión y fortalecer nuestro tejido industrial".

Cómo lo van a hacer. En cuanto a la "construcción", empleará un sistema de ensamblaje de industrialización de grado 6, es decir, que el 95% de la estructura (estructura, baños, cocinas, fachada) y los acabados estarán listos desde el entorno controlado de fábrica, antes de transportarlos al terreno. De ese modo se reduce el proceso constructivo a aproximadamente unos tres meses.

Aunque hay letra pequeña: la velocidad de fabricación probablemente no sea un problema. El auténtico cuello de botella está en la disponibilidad de suelo, la burocracia y las licencias. En cuanto a su cartera de producto, podrá construir desde vivienda unifamiliar hasta edificios plurifamiliares y hasta hoteles.

El reto de la vivienda. Lo que sabemos parte de un comunicado corporativo con intenciones, no de un proyecto real con licencias, suelo u hoja de ruta cerrados. Y conviene tener en cuenta un antecedente de Cecotec que sí es verificable: la OCU tiene registradas más de 1.100 reclamaciones contra la marca, algunas por fallos en la tapa de su robot Mambo, episodios que llegaron a generar una recogida de firmas dirigida al Ministerio de Consumo. Aquí conviene pararse un momento en la diferencia de escala del problema. Si se te avería la Conga, en el peor escenario te vas a enfrentar a una pelea con el SAT y a asumir la pérdida de lo que hayas invertido. Molesto, pero limitado.

Si la casa te sale mal, es otra historia: la normativa de edificación en España fija en 10 años la responsabilidad por daños estructurales (frente a los tres años habituales de un electrodoméstico), lo que implica no solo un problema más caro y complejo de resolver para la persona afectada, sino también una garantía y un producto más complejos que se juega a mucho más largo plazo. Este historial de quejas no es extrapolable a la vivienda, donde Casas inHAUS tiene una experiencia dilatada de 14 años en construcción modular, pero sí invita a preguntarse si ese mismo instinto de crecer rápido y a gran escala de la marca rinde igual cuando lo que está en juego ya no es un electrodoméstico, sino una casa, sujeta a unas exigencias de seguridad y garantías muy superiores.

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