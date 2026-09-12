Plantillas de horario escolar para curso 2026/27: modelos para crear tus horarios de asignaturas en Canva, Word o Excel

Aquí tienes una colección con 37 plantillas de horarios escolares creadas para Canva, Word y Excel. Con ellas, vas a poder iniciar el curso de forma organizada anotando a qué horas tienes cada asignatura del día. Se trata de plantillas gratuitas que vas a poder usar y editar libremente.

Las plantillas te las vamos a ordenar en tres grupos, uno destinado para cada una de las aplicaciones. Todas son editables, por lo que aunque vengan en otro idioma o tengan algunas fechas cambiadas, siempre las vas a poder editar a tus necesidades.

Plantilla de horarios escolares para Canva

Empezamos con unas plantillas de horarios escolares creadas específicamente para Canva. Este servicio, te va a permitir modificarlas totalmente para cambiar sus textos, horas, y casi todos los elementos, por lo que son posiblemente las plantillas más versátiles de la lista.

Agenda A4 planificador horario escolar : Esta es una plantilla para crear un horario simple y moderno, sin grandes estridencias ni excesos de colores. Simplemente las horas desde las 7am a las 5pm divididas en dos mitades y de lunes a viernes para ir anotando tus asignaturas. Enlace.

: Esta es una plantilla para crear un horario simple y moderno, sin grandes estridencias ni excesos de colores. Simplemente las horas desde las 7am a las 5pm divididas en dos mitades y de lunes a viernes para ir anotando tus asignaturas. Enlace. Agenda planificador semanal minimalista : Este es un planificador versátil para usar para lo que quieras, y que va desde las 6:00 hasta las 21:00 hora a hora. Esto quiere decir que, en el ámbito estudiantil, puedes usarlo también para las actividades extraescolares. Enlace.

: Este es un planificador versátil para usar para lo que quieras, y que va desde las 6:00 hasta las 21:00 hora a hora. Esto quiere decir que, en el ámbito estudiantil, puedes usarlo también para las actividades extraescolares. Enlace. Blue cheerful cute planet illustration class schedule : Un horario escolar mucho más colorido, con el fondo azul y divertidos dibujos de planetas. Está en inglés pero puedes editarlos. Enlace.

: Un horario escolar mucho más colorido, con el fondo azul y divertidos dibujos de planetas. Está en inglés pero puedes editarlos. Enlace. Calendario y horario escolar minimalista : Te permite crear tanto un calendario como un horario, siendo el horario su mayor virtud. Está en blanco y negro, y está pensada para 1º de la ESO, aunque siempre puedes editarla para adaptarla. Enlace.

: Te permite crear tanto un calendario como un horario, siendo el horario su mayor virtud. Está en blanco y negro, y está pensada para 1º de la ESO, aunque siempre puedes editarla para adaptarla. Enlace. Documento A4 horario semanal : Un horario en colores morado y rosa, que se alternan para marcar cada día y hora. Es sencillo, con horas desde 6:00 a 18:00 que puedes editar, y de lunes a viernes. Un diseño bonito y desenfadado. Enlace.

: Un horario en colores morado y rosa, que se alternan para marcar cada día y hora. Es sencillo, con horas desde 6:00 a 18:00 que puedes editar, y de lunes a viernes. Un diseño bonito y desenfadado. Enlace. Horario blanco y negro simple minimalista : Un horario en blanco y negro, con más color en la fila de los días de la semana, un gris claro en la columna de las horas, y luego el resto de huecos en blanco para rellenarlo como prefieras. Enlace.

: Un horario en blanco y negro, con más color en la fila de los días de la semana, un gris claro en la columna de las horas, y luego el resto de huecos en blanco para rellenarlo como prefieras. Enlace. Horario de clases juvenil : La plantilla de un horario pequeño, que solo lleva de 8 a 12, aunque perfectamente personalizable. Está todo en varios tonos de azul, aunque con un aspecto infantil. Enlace.

: La plantilla de un horario pequeño, que solo lleva de 8 a 12, aunque perfectamente personalizable. Está todo en varios tonos de azul, aunque con un aspecto infantil. Enlace. Horario escolar académico : Pese a sus colores pastel, este es un horario muy elegante para quienes busquen un diseño con más estilo. La columna de los horarios está en blanco para adaptarse, y los días de la semana parecen escritos a mano. Enlace.

: Pese a sus colores pastel, este es un horario muy elegante para quienes busquen un diseño con más estilo. La columna de los horarios está en blanco para adaptarse, y los días de la semana parecen escritos a mano. Enlace. Horario escolar agenda semanal doodle azul y amarillo : Un colorido horario con colores azul de fondo y amarillo apra resaltar las secciones. Muy pulcro pero a la vez colorido. Enlace.

: Un colorido horario con colores azul de fondo y amarillo apra resaltar las secciones. Muy pulcro pero a la vez colorido. Enlace. Horario escolar floral beige : Con un fondo con flores, esta plantilla tiene huecos por horas hasta las 18:00, y es de lunes a domingo por si debes anotar también algunas actividades que tengas los fines de semana. Enlace.

: Con un fondo con flores, esta plantilla tiene huecos por horas hasta las 18:00, y es de lunes a domingo por si debes anotar también algunas actividades que tengas los fines de semana. Enlace. Horario escolar kawaii infantil : Una plantilla muy colorida y con colores pastel, que va hora a hora desde las 8 hasta las 16h, y de lunes a viernes. También tienes abajo hueco para añadir notas, perfecta para los más pequeños. Enlace.

: Una plantilla muy colorida y con colores pastel, que va hora a hora desde las 8 hasta las 16h, y de lunes a viernes. También tienes abajo hueco para añadir notas, perfecta para los más pequeños. Enlace. Horario escolar planificador : Otra plantilla muy colorida, en la que se incluye una fila hecha para el descanso. Es elegante y divertida, y como sabes también totalmente personalizable para tus necesidades. En este caso, las horas llegan hasta las 18h. Enlace.

: Otra plantilla muy colorida, en la que se incluye una fila hecha para el descanso. Es elegante y divertida, y como sabes también totalmente personalizable para tus necesidades. En este caso, las horas llegan hasta las 18h. Enlace. Horario semanal escolar simple blanco : Un horario escolar no puede ser mucho más minimalista que esto. Todo blanco con sólo unas líneas para ir delimitando los días y las horas. Ni colores, ni excesos ni nada. Enlace.

: Un horario escolar no puede ser mucho más minimalista que esto. Todo blanco con sólo unas líneas para ir delimitando los días y las horas. Ni colores, ni excesos ni nada. Enlace. Planificador semanal horario : Un horario en distintos tonos azules, en el que tienes vacía la columna de los horarios para poder anotarlos manualmente. Por lo demás, es sencilla y muy bonita, con un fondo floral también azul. Enlace.

: Un horario en distintos tonos azules, en el que tienes vacía la columna de los horarios para poder anotarlos manualmente. Por lo demás, es sencilla y muy bonita, con un fondo floral también azul. Enlace. Planificador semanal horario escolar : Este es un planificador diferente, ya que en vez de dividir tu día en horas simplemente te deja 5 grandes huecos libres en cada día para anotar lo que quieras. Enlace.

: Este es un planificador diferente, ya que en vez de dividir tu día en horas simplemente te deja 5 grandes huecos libres en cada día para anotar lo que quieras. Enlace. Planificador semanal horario floral : Un horario de color rosa en el que tienes huecos de 8:00 a 19:00, con lo que puedes cubrir actividades extraescolares. Enlace.

: Un horario de color rosa en el que tienes huecos de 8:00 a 19:00, con lo que puedes cubrir actividades extraescolares. Enlace. Horario semanal planificador simple moderno naranja y beig: Si estás buscando algo sencillo, fino y minimalista, este ofrece una buena opción. Blanco sin distracciones, con ligeros toques naranja y beig, pero muy poco pronunciados. Enlace.

Plantilla de horarios escolares para Word

Ahora seguimos con una serie de plantillas para Word, que también podrás utilizar en aplicaciones que sean compatibles con su formato, como Google Drive, los documentos de LibreOffice y similares. Aprovechando que la versión online de Word es gratis, son buenas alternativas para poner a punto tu planificación.

Horario amarillo de 6 sesiones : Tiene un diseño alegre y colorido, con seis sesiones diarias de lunes a viernes. Es un horario sencillo y directo para los más pequeños. Enlace.

: Tiene un diseño alegre y colorido, con seis sesiones diarias de lunes a viernes. Es un horario sencillo y directo para los más pequeños. Enlace. Horario gris con recreo : Un horario algo más sobrio, y con seis clases partidas por el recreo. Buena opción cuando quieres algo serio y fácil de imprimir. Enlace.

: Un horario algo más sobrio, y con seis clases partidas por el recreo. Buena opción cuando quieres algo serio y fácil de imprimir. Enlace. Horario Doraemon editable con celdas: Un simpático horario para los más pequeños, con dibujo de Doraemon para hacerlo más divertido. Las celdas están en blanco para que puedas adaptarlo. Enlace.

Un simpático horario para los más pequeños, con dibujo de Doraemon para hacerlo más divertido. Las celdas están en blanco para que puedas adaptarlo. Enlace. Horarios de clase : Un horario de plantillaarbolgenealogico.net, con un toque infantil pero bien diseñado en el que cada día puedes ir añadiendo las clases. No hay columna para delimitar las horas, simplemente sabrás qué materias van después de otras. Enlace.

: Un horario de plantillaarbolgenealogico.net, con un toque infantil pero bien diseñado en el que cada día puedes ir añadiendo las clases. No hay columna para delimitar las horas, simplemente sabrás qué materias van después de otras. Enlace. Horario semanal de primaria : Un horario con una de lunes a viernes con 5-6 sesiones diarias, tipografía serif, con pausas de recreo y comida. Pensada para los cursos de primaria. Enlace.

: Un horario con una de lunes a viernes con 5-6 sesiones diarias, tipografía serif, con pausas de recreo y comida. Pensada para los cursos de primaria. Enlace. Horario semanal de ESO : Similar a la anterior pero con 6-7 sesiones diarias y espacios diferenciados para aulas, laboratorio, taller y gimnasio. En tipografía sans serif. Enlace.

: Similar a la anterior pero con 6-7 sesiones diarias y espacios diferenciados para aulas, laboratorio, taller y gimnasio. En tipografía sans serif. Enlace. Horario semanal universitario : Tiene la misma estructura de los dos anteriores, con turnos de mañana y tarde separados y huecos para teoría, prácticas, seminarios y tutorías. La opción más completa para grados y másteres. Enlace.

: Tiene la misma estructura de los dos anteriores, con turnos de mañana y tarde separados y huecos para teoría, prácticas, seminarios y tutorías. La opción más completa para grados y másteres. Enlace. Plantilla horario escolar : Esta plantilla es algo diferente, ya que vienen los días separados como si fueran distintos postit, y en cada una de ellas puedes añadir las materias a mano sin que haya una regla de horas. Enlace.

: Esta plantilla es algo diferente, ya que vienen los días separados como si fueran distintos postit, y en cada una de ellas puedes añadir las materias a mano sin que haya una regla de horas. Enlace. Weekly schedule Calendarpedia : Una plantilla en inglés, pero que puedes editar, muy sencilla y con días encabezados con distintos colores. Tienes muchas filas de horas, para poder añadir tareas extraescolares. Enlace.

: Una plantilla en inglés, pero que puedes editar, muy sencilla y con días encabezados con distintos colores. Tienes muchas filas de horas, para poder añadir tareas extraescolares. Enlace. Weekly schedule 2 : Este horario es exactamente igual que el anterior, pero con todo en blanco y negro y sin colores. Perfecto para cuando hay que usar una impresora en blanco y negro. Enlace.

: Este horario es exactamente igual que el anterior, pero con todo en blanco y negro y sin colores. Perfecto para cuando hay que usar una impresora en blanco y negro. Enlace. Weekly schedules Monday to Sunday: Esta es otra plantilla igual que la anterior, pero en la que se añaden siete días de la semana para que puedas incluir actividades de fines de semana. Enlace.

Plantilla de horarios escolares para Excel

Ahora vamos con varias plantillas para Excel, una aplicación perfecta para crear horarios al estar ya dividida en celdas. La mayoría de plantillas también las vas a poder utilizar en otras hojas de cálculo, como las de Drive o LibreOffice.

Calendario semanal : Una plantilla de WinCalendar, con formato de calendario de la semana en lugar de tabla de horas. Puede ser útil si prefieres bloques por día en vez de franjas horarias. Enlace.

: Una plantilla de WinCalendar, con formato de calendario de la semana en lugar de tabla de horas. Puede ser útil si prefieres bloques por día en vez de franjas horarias. Enlace. Horario de lunes a domingo : Una plantilla muy sencilla creada por TeFormas, de lunes a domingo y de 7 a 21 horas. La fila superior está en verde, y es elegante y minimalista. Enlace.

: Una plantilla muy sencilla creada por TeFormas, de lunes a domingo y de 7 a 21 horas. La fila superior está en verde, y es elegante y minimalista. Enlace. Horario de lunes a viernes : Una plantilla prácticamente igual que la anterior, solo que se limita a tener días de lunes a viernes. Enlace.

: Una plantilla prácticamente igual que la anterior, solo que se limita a tener días de lunes a viernes. Enlace. Horario horizontal semanal de 24 horas : Una plantilla que está compuesta de una rejilla apaisada con filas para las horas, cubriendo un día completo, en blanco y sin macros. Sobria y pensada para imprimir. Enlace.

: Una plantilla que está compuesta de una rejilla apaisada con filas para las horas, cubriendo un día completo, en blanco y sin macros. Sobria y pensada para imprimir. Enlace. Plantilla Horario Escolar en Excel : Creada por la web de Excel para Todos, te permite tener un horario diario en el que ir anotando las asignaturas durante todo el día. El diseño es colorido pero sin llamar demasiado la atención. Enlace.

: Creada por la web de Excel para Todos, te permite tener un horario diario en el que ir anotando las asignaturas durante todo el día. El diseño es colorido pero sin llamar demasiado la atención. Enlace. Plantilla para horario escolar en Excel : Una plantilla creada por la web Tu Plantilla Excel, bastante amplia e incluyendo los fines de semana para que puedas anotar las actividades extraescolares. Enlace.

: Una plantilla creada por la web Tu Plantilla Excel, bastante amplia e incluyendo los fines de semana para que puedas anotar las actividades extraescolares. Enlace. Weekly schedule Calendarpedia : Una plantilla en inglés, pero que puedes editar, muy sencilla y con días encabezados con distintos colores. Tienes muchas filas de horas, para poder añadir tareas extraescolares. Enlace.

: Una plantilla en inglés, pero que puedes editar, muy sencilla y con días encabezados con distintos colores. Tienes muchas filas de horas, para poder añadir tareas extraescolares. Enlace. Weekly schedule 2 : Este horario es exactamente igual que el anterior, pero con todo en blanco y negro y sin colores. Perfecto para cuando hay que usar una impresora en blanco y negro. Enlace.

: Este horario es exactamente igual que el anterior, pero con todo en blanco y negro y sin colores. Perfecto para cuando hay que usar una impresora en blanco y negro. Enlace. Weekly schedules Monday to Sunday: Esta es otra plantilla igual que la anterior, pero en la que se añaden siete días de la semana para que puedas incluir actividades de fines de semana. Enlace.

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