MediaMarkt liquida esta cafetera automática Philips: de 519 a 299 euros e ideal para preparar café como el del bar, pero en casa

Pasarse al café recién molido es uno de los saltos de calidad más notables que se pueden dar en el hogar, no solo por el sabor y el aroma, sino también por el ahorro que supone dejar de lado las cápsulas monodosis. Para ayudarte a dar el salto, MediaMarkt está liquidando esta cafetera superautomática Philips EP2331/10 Series 2300 con sistema LatteGo por solo 299 euros (frente a sus 519 euros habituales), un descuento del 42% que la coloca a uno de sus mejores precios.

Tecnología SilentBrew y molinillo cerámico

Esta Philips EP2331/10 es una cafetera superautomática diseñada para preparar espressos, cafés largos y bebidas con leche cremosa con solo pulsar un botón en su pantalla táctil intuitiva. Además, está equipada con un molinillo 100% cerámico con 12 niveles de molienda ajustables, que garantiza un molido uniforme sin sobrecalentar el grano.

Además, su sistema Aroma Extract mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C para extraer todo el cuerpo y sabor. A diferencia de los vaporizadores tradicionales que requieren destreza manual, el depósito LatteGo mezcla la leche con aire a alta velocidad en su cámara redonda.

Dicho sistema crea una capa de espuma densa y suave. No tiene tubos ocultos y consta solo de dos piezas, por lo que se limpia en apenas 10 segundos bajo el grifo o en el lavavajillas. Por último, destacar que incorpora la tecnología SilentBrew, un aislamiento acústico reforzado que reduce el ruido de la molienda y la extracción para preparar el café a primera hora sin despertar a toda la casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera superautomática ✅ LO MEJOR Limpieza ultrarrápida del sistema LatteGo: es probablemente el sistema de leche más fácil y cómodo de lavar del mercado.

es probablemente el sistema de leche más fácil y cómodo de lavar del mercado. Reducción de ruido (SilentBrew): la molienda es sensiblemente más silenciosa que en otras cafeteras superautomáticas de gama de entrada. ❌ LO PEOR Variedad de recetas directas ajustada... Ofrece acceso directo a las bebidas principales (espresso, café largo, cappuccino y agua caliente), pero no incluye perfiles para múltiples usuarios o recetas más complejas como en las series superiores (3300 o 5400).

Ofrece acceso directo a las bebidas principales (espresso, café largo, cappuccino y agua caliente), pero no incluye perfiles para múltiples usuarios o recetas más complejas como en las series superiores (3300 o 5400). Tamaño en encimera... Sus dimensiones y el depósito frontal de agua requieren reservar un espacio considerable en la cocina. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un amante del café con leche o cappuccino, sobre todo si buscas espuma de leche perfecta a diario sin complicaciones técnicas ni limpiezas molestas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un purista del café de especialidad manual; es decir, si disfrutas controlando el prensado, el ratio exacto y la temperatura mediante una cafetera espresso manual con portafiltro.

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Imágenes | Webedia y Philips

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