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MediaMarkt liquida esta cafetera automática Philips: de 519 a 299 euros e ideal para preparar café como el del bar, pero en casa

Su sistema LatteGo y su molinillo integrado hacen que sea una cafetera con buena relación calidad-precio

Cafetera Superautomatica Philips Mediamarkt
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Fran León

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Pasarse al café recién molido es uno de los saltos de calidad más notables que se pueden dar en el hogar, no solo por el sabor y el aroma, sino también por el ahorro que supone dejar de lado las cápsulas monodosis. Para ayudarte a dar el salto, MediaMarkt está liquidando esta cafetera superautomática Philips EP2331/10 Series 2300 con sistema LatteGo por solo 299 euros (frente a sus 519 euros habituales), un descuento del 42% que la coloca a uno de sus mejores precios.

PHILIPS 2300 Cafetera Superautomática LatteGo, 4 bebidas, Negro Mate

PHILIPS 2300 Cafetera Superautomática LatteGo, 4 bebidas, Negro Mate

PVP en MediaMarkt — 299,00 Amazon — 437,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tecnología SilentBrew y molinillo cerámico

Cafetera Superautomatica Philips

Esta Philips EP2331/10 es una cafetera superautomática diseñada para preparar espressos, cafés largos y bebidas con leche cremosa con solo pulsar un botón en su pantalla táctil intuitiva. Además, está equipada con un molinillo 100% cerámico con 12 niveles de molienda ajustables, que garantiza un molido uniforme sin sobrecalentar el grano.

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Además, su sistema Aroma Extract mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C para extraer todo el cuerpo y sabor. A diferencia de los vaporizadores tradicionales que requieren destreza manual, el depósito LatteGo mezcla la leche con aire a alta velocidad en su cámara redonda.

Dicho sistema crea una capa de espuma densa y suave. No tiene tubos ocultos y consta solo de dos piezas, por lo que se limpia en apenas 10 segundos bajo el grifo o en el lavavajillas. Por último, destacar que incorpora la tecnología SilentBrew, un aislamiento acústico reforzado que reduce el ruido de la molienda y la extracción para preparar el café a primera hora sin despertar a toda la casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera superautomática 

 LO MEJOR

  • Limpieza ultrarrápida del sistema LatteGo: es probablemente el sistema de leche más fácil y cómodo de lavar del mercado.
  • Reducción de ruido (SilentBrew): la molienda es sensiblemente más silenciosa que en otras cafeteras superautomáticas de gama de entrada.

❌ LO PEOR

  • Variedad de recetas directas ajustada... Ofrece acceso directo a las bebidas principales (espresso, café largo, cappuccino y agua caliente), pero no incluye perfiles para múltiples usuarios o recetas más complejas como en las series superiores (3300 o 5400).
  • Tamaño en encimera... Sus dimensiones y el depósito frontal de agua requieren reservar un espacio considerable en la cocina.

💡 CÓMPRALO SI... Eres un amante del café con leche o cappuccino, sobre todo si buscas espuma de leche perfecta a diario sin complicaciones técnicas ni limpiezas molestas.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un purista del café de especialidad manual; es decir, si disfrutas controlando el prensado, el ratio exacto y la temperatura mediante una cafetera espresso manual con portafiltro.
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