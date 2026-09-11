Madrid enfrenta un reto único: conseguir que el tráfico no colapse entre circuitos de F1, obras y cortes de Metro

Cuando un organismo recomienda el teletrabajo es sinónimo de complicaciones en el tráfico diario. Lo vimos durante la visita del Papa el pasado mes de junio. Lo vemos ahora que la Fórmula 1 llega a Madrid. Y es que la DGT ha pedido que hoy viernes nos quedemos en casa para evitar el colapso madrileño en la zona norte. El tráfico se espera intenso durante todo el fin de semana en las zonas aledañas al circuito pero, además, hay que sumar las obras en la A-5, en la M-40, en la zona norte...

Otro fin de semana de locura. Hoy viernes 11 de septiembre arranca el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Por si has estado viviendo en otro planeta en los últimos días, sólo te recordamos que en su vuelta a la capital, la Fórmula 1 ha dejado a un lado el circuito del Jarama (completamente obsoleto para este evento) y en su lugar los monoplazas competirán en un circuito ideado entre el barrio de Valdebebas y las instalaciones de IFEMA.

Durante todo el fin de semana, la zona tendrá múltiples calles cortadas pero, además, hay que contar con todos los desplazamientos hasta la zona en coche utilizando las carreteras aledañas. Algunas de ellas, incluso, sufren también obras en algunos de sus tramos.

Y es que como ya sucediera con la visita del Papa a Madrid, la Fórmula 1 vuelve a representar un reto de movilidad. La ciudad lleva más de un año inmersa en múltiples obras que están trastocando el día a día de los madrileños con intervenciones de todo tipo repartidas por la ciudad.

La F1. Con una nota de prensa, la DGT advierte que el evento generará un importante incremento de movimientos desde el viernes 11 al domingo 13 hacia el nuevo circuito Madring, situado entre IFEMA y Valdebebas. En caso de que acudas al circuito, la solución es evidente: lo mejor es utilizar el transporte público.

Si la Fórmula 1 no te interesa pero tienes que circular con tu coche hacia el norte de la capital, la DGT recomienda evitar a toda costa la M-40, una vía de circunvalación que llega exactamente hasta las inmediaciones del circuito y en la que se esperan las mayores retenciones. En los accesos a la M-40 desde la A-1, A-2 y A-3 se esperan retenciones por lo que es mejor optar por otras soluciones.

La alternativa en ese caso pasa por utilizar la M-50, un anillo más alejado de la capital en su tramo este. En el noroeste, la DGT sí recomienda tomar la M-40 pero desviarse antes de llegar al circuito, por la A-6. Además, la M-11 y M-14 también serán dos de los puntos calientes. De hecho, en la primera de estas carreteras se encuentran varios puntos de acceso a los aparcamientos.

Y cortes de tráfico en las calles. Además del plan especial en la carretera, en elDiario.es han recogido todas las calles que están cortadas como consecuencia del evento. Así, ten en cuenta que si vives en el barrio de Valdebebas o quieres acercarte lo máximo posible al circuito, tendrás que lidiar con los siguientes cortes de calles:

Ribera del Sena, desde la glorieta de Luxemburgo hasta la glorieta de Edimburgo y desde esta última hasta la M-40.

Vía de Dublín, desde la glorieta de Edimburgo hasta la calle Ariadna y desde la confluencia con esta calle hasta la glorieta de Sintra.

Francisco Umbral, entre Vía de Dublín y pasado la glorieta de Pascual Bravo. Desde este punto también quedará afectada la calzada en sentido norte hasta antes de la glorieta de Isidro González Velázquez.

Glorieta de Vía de Dublín y su acceso desde la calle Ariadna.

Glorieta de Francisco Umbral, aunque permanecerá abierto el acceso a la gasolinera desde la conexión con la M-11.

Glorieta de Pascual Bravo y su acceso desde Camino Alto de Hortaleza.

Glorieta de Manuel Muñoz Monasterio, en sentido de subida hacia la glorieta de Isidro González Velázquez.

Otra piedra más en el camino. Probablemente, uno de los problemas que más afectarán en el flujo sur-norte hacia el circuito sean las obras del Parque Ventas. Allí, la ciudad planea cubrir parte de la M-30 para extender el parque a uno y otro lado de la vía de circunvalación. Es una obra que está dejando constantes atascos a la entrada y salida del trabajo pero también por la noche cuando se intensifican algunas actuaciones limitando todavía más los carriles por los que se puede circular.

A esto hay que sumar las intervenciones sobre la A-5 que avanzan a buen ritmo pero que siguen obligando a entrar y salir de la ciudad entre bloques de hormigón. Ya dentro de la capital, los vecinos tienen que lidiar con las obras de la Línea 11 y con la operación asfalto típica de verano que sigue en funcionamiento en algunas calles. Los usuarios de transporte público también tienen que lidiar con las obras de la estación de Metro de Bernabéu, que corta el tráfico en el suburbano pero también tiene su afectación en las calles.

Hay tantas obras en Madrid que, incluso, es posible encontrar un mapa con las afectaciones, en qué consisten y si la duración estimada es de mayor o menor recorrido temporal.

Y por la noche. Quienes hayan pasado el verano en Madrid y circularan por la noche en Madrid se habrán dado cuenta que el tráfico en la capital también se detiene cuando cae el sol. Hasta el punto de encontrarse atascos puntuales bien entrada la noche. Y es que en las obras anteriores se aprovecha el menor volumen de tráfico para tratar de dar un empujón a las intervenciones antes descritas.

Además, se ha estado asfaltando la M-30 y se ha avanzado todo lo posible en el empalme entre la A-5 y la salida del túnel de la M-30. Son solo dos ejemplos pero este tipo de restricciones al paso de los vehículos también se ha llevado a cabo en la A-6 o la M-23.

Foto | Aston Martin F1 y Xataka

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