Hacienda ha detectado un fenómeno inédito desde 2013: se ha duplicado el número de españoles con más de 30 millones de euros

Están pasando dos cosas en España que, en teoría deberían ir de la mano, pero la realidad nos está demostrando que no tiene por qué ser así. Según los últimos datos estadísticos de 2024 publicados por la Agencia Tributaria, en España se ha duplicado el número de contribuyentes con un patrimonio de más de 30 millones de euros desde 2013, pero a su vez se ha reducido el número de contribuyentes que tributa en el Impuesto de Patrimonio.

España no el único país que registra un incremento de personas con alto patrimonio, pero en cambio, ve reducido el número de personas con el suficiente patrimonio como para considerarse ricas. El fenómeno tiene un nombre: concentración de riqueza. Y, sí, también ha llegado a España.

Once años, el doble de grandes fortunas. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, en 2013 había 471 personas con un patrimonio declarado por encima de los 30 millones de euros. Once años después ese grupo de contribuyentes ya suma 1.023 personas. La curva de crecimiento ha ido ascendiendo casi sin pausa durante esta última década: 508 contribuyentes en 2014, 549 en 2015 y 611 en 2017. Solo hubo un pequeño bache en 2018, con 608 casos.

Tras la pandemia de 2020, la cifra aceleró su ritmo de crecimiento registrando 831 millonarios con más de 30 millones en 2021, 852 en 2022 y 865 en 2023. El mayor salto incremental se produjo en 2024, cuando se sumaron 158 nuevos contribuyentes al rango de patrimonios por encima de 30 millones de euros.

Mucho en manos de muy pocos. La suma del patrimonio total declarado por todos esos nuevos contribuyentes del rango más alto de la tabla también creció hasta los 986.985 millones de euros, lo que supone un 5,7% más que en 2023.

Sin embargo, el número total de declarantes obligados a tributar por el Impuesto de Patrimonio bajó, hasta los 227.424 contribuyentes, un 0,5% menos que en 2023. Es decir, se ha reducido ligeramente el número de millonarios que tributan por este impuesto, pero los que sí lo hacen han incrementado su patrimonio un promedio del 6,4% con respecto a los datos de 2023.

Un impuesto que muy pocos pagaban. El Impuesto de Patrimonio tiene un pasado muy curioso que trasciende a los colores políticos. El impuesto se eliminó en 2008 y volvió en 2011, de forma temporal, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. Ni los Gobiernos de Mariano Rajoy ni de Pedro Sánchez lo han retirado desde entonces. Durante años, comunidades como Madrid aplicaron bonificaciones del 100%, por lo que las grandes fortunas afincadas en la capital no pagaban este impuesto.

Sin embargo, esa opción se cerró en 2022 cuando el Gobierno creó el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava a quien tiene más de tres millones de euros y solo se paga si no se abona ya el Impuesto sobre el Patrimonio autonómico. La jugada obligó a Madrid y Andalucía a recuperar su propio tributo, para quedarse con esa recaudación. Antes del cambio, apenas un 27,6% de las grandes fortunas pagaba algo. Hoy lo paga casi todo el mundo.

Récord de recaudación. El otro lado de la moneda es la caja del Estado. En 2024, Hacienda ingresó 2.153,7 millones de euros por este impuesto, lo que supone un 9,3% más que el año anterior y la cifra más alta de toda la serie.

Tras la entrada en vigor del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, Madrid pasó de no ingresar nada por Patrimonio en 2022, a recaudar casi 643 millones en 2024, según publicaba el económico CincoDías. Andalucía hizo el mismo camino, de cero euros a 38,7 millones de euros. Ambas prefirieron cobrar ellas mismas unos impuestos que, de todas formas, iba a ser recaudado.

En Xataka | Solo dos de cada diez españoles creen que los impuestos son justos. El problema no es cuánto se paga, sino quién logra esquivarlos

Imagen | Unsplash (CARTIST)