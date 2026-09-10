El verano se niega a marcharse de España y ya hay una nueva subida de temperaturas en camino

Tras un inicio de septiembre marcado por el calor intenso, las masas de aire seco con polvo en suspensión y termómetros que han coqueteado con los 40 ºC en varias zonas, muchos miraban al ecuador del mes esperando el ansiado alivio otoñal. Y aunque los recientes descensos progresivos de temperatura parecían apuntar que finalmente podíamos sacar las sudaderas del armario, la realidad es bastante diferente.

Un nuevo cambio. Pese a que a principios de mes se podía intuir una posible moderación térmica para la segunda mitad de septiembre, los últimos datos apuntan a un fuerte repunte térmico tras el descenso que estamos viviendo ahora mismo. Aquí los mapas del ECMWF para la semana del 14 al 21 de septiembre son claros al proyectar anomalías térmicas positivas de entre +3 y +6 ºC en buena parte del interior de la península ibérica.

Y si vamos más allá, en la semana del 21 al 28 de septiembre, el calor anómalo se mantendría, aunque ligeramente suavizado, registrando temperaturas que superarían entre uno y tres grados la media histórica que tenemos. En resumen, tendríamos un verano que se resistiría a marcharse.

¿Por qué? Si quieres un culpable de esta elevación de las temperaturas, esta es la dorsal subtropical que ahora nos acompañará tras el paso de una vaguada que nos ha dado un respiro térmico importante e incluso fuertes precipitaciones que han llevado a activar la alerta naranja.

Pero ahora, la entrada de un frente cálido hará que el "chorro polar" suba de altitud, hasta ubicarse en el norte de Europa, haciendo que quede un espacio que será ocupado por un aumento considerable de las temperaturas con cielos despejados y un calor que va a ser impropio de las fechas en las que nos encontraremos.

Un aumento inminente. El cambio de tendencia se hará notar de forma inminente, cebándose especialmente con el cuadrante suroeste peninsular, y los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir volverán a ver cómo sus termómetros rompen la barrera de los 36 ºC.

Si nos vamos hacia el sur, en provincias como Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y gran parte de Extremadura, las máximas oscilarán entre los 36 y 38 ºC, pero el peor parado será, como de costumbre, el valle del Guadalquivir, donde las previsiones apuntan a unos tórridos 39 ºC, rozando casi los 40 ºC.

La AEMET confirma también esta tendencia cálida en su predicción para el mes de septiembre, aunque con mucha cautela. En concreto, apuntan a cómo la semana del 14 al 20 de septiembre se van a registrar temperaturas altas para la época del año en la que nos encontramos, con precipitaciones muy escasas. Además, a final de septiembre la AEMET espera que también sea una semana ligeramente más cálida de lo normal, aunque con algunas precipitaciones en el sur peninsular.

La buena noticia. Dentro de un verano que no quiere abandonarnos del todo, todavía podemos consolarnos con unas noches que sí darán un poco de respiro, puesto que se espera que en buena parte del interior de la península las temperaturas vayan bajando de la frontera de los 20 ºC. El problema será que en la mitad de los días si que veremos un aumento considerable de estas.

Imágenes | Meteologix

Vía | Tiempo.com

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