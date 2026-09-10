El iPhone Duo es un móvil plegable con una baza ningún otro tiene: el software

Apple acaba de presentar, según palabras del nuevo CEO John Ternus, el iPhone más revolucionario desde el lanzamiento de la primera generación allá por 2007. El iPhone Duo es el primer móvil plegable de la compañía, uno que llega último a la fiesta de los plegables, pero que lo hace con muy buenas ideas.

Aquí va en gustos y hay quien prefiere los Flip, los Fold o los mid-fold o "pasaporte". Samsung ha decidido que va a dar todas las opciones a los usuarios, Xiaomi va a tirar por los mid-fold con el Xiaomi 18 Fold y Apple más de lo mismo. Esto no me llama la atención porque lo sabemos desde hace meses debido a los rumores, pero lo que sí quería ver era qué iba a hacer Apple con el software.

Y en cuanto vi el primer frame del vídeo oficial, entendí que Apple había dado con la tecla. Sólo tienes que mirar la imagen que corona estas líneas y decirme qué ves. Tienes cinco segundos. O esta de abajo, que es aún más reveladora:

Imagen: Apple

¿Ya?

Ahora mira esta del móvil con el que va a competir el iPhone Duo, el Samsung Galaxy Fold8. Dime si notas alguna diferencia:

Foto: Xataka

Si has pensado en el 'dock' de aplicaciones, estás en el mismo punto que yo en este artículo. Más allá de las esquinas redondeadas en uno y en ángulo recto en otro, la principal diferencia entre ambos es cómo Apple y Samsung entienden el software de sus plegables.

Samsung (y el resto de marcas con plegables, vaya) lo ve como un móvil convencional extendido. Cuando lo cerramos, es un móvil normal en la pantalla externa, con todos los iconos donde deben estar, pero cuando lo abrimos, simplemente aparecen más iconos.

La interfaz no cambia, el 'dock' no se mueve y, aunque tienen una "barra mágica" que añade iconos si lo queremos a un lateral, no es más que algo que también está en móviles no plegables.

Mira todas las apps: los botones donde deben estar | Imagen: Apple

Simplemente, la filosofía de diseño de todos los fabricantes Android es que en más pantalla caben más iconos y multitarea, pero sin rediseñar el lenguaje de la interfaz.

Apple ha ido por otro lado con el iPhone Duo.

Imagen: Apple

Foto: Xataka

Porque no es un iPhone convencional con más pantalla, sino un dispositivo que pertenece a su propia categoría, igual que un iPhone Pro Max es un iPhone y un iPad Mini es u iPad. Y esto no es algo que se limite a la pantalla interna, que es donde tiene sentido por su tamaño, sino a la externa.

En las imágenes superiores vemos que Apple ha movido el 'dock' a la derecha y Samsung lo mantiene en la parte inferior. Y el motivo por el que me parece muy importante tener en cuenta que es otra categoría de dispositivo es porque, a simple vista, me parece mucho más cómodo que los iconos en un móvil con una pantalla más cuadrada y poco accesible para el pulgar estén... donde está el pulgar.

Mira todas las apps que usas en el día a día. Casi todas tienen una interfaz en el lateral derecho con botones de compartir, buscar o el 'me gusta', entre otros. Con la pantalla bloqueada pasa lo mismo: Apple lo ha movido al lateral y Samsung (y el resto de plegables Android, que esto no va de Samsung vs Apple) no.

Y aquí no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra porque cada uno usa el móvil como quiere (alguien puede usarlo siempre con dos manos y yo, por ejemplo, con una), pero sí creo que ser una compañía con el control total del software como es Apple tiene manga ancha para personalizar todo a su gusto y poder mover elementos básicos de la interfaz al punto que quieran en la pantalla.

Es la ventaja de controlar el software, pero al final que sea mejor o peor depende, como digo, de gustos. Tampoco he tenido el Duo entre manos, pero al final, me parece mucho más natural tener todos estos botones a una distancia más natural para el pulgar.

Ay, las cámaras...

Para mi, y aunque parezca una tontería, es el verdadero elemento diferenciador de este plegable y, aunque no lo creas, algo que me animaría a comprarlo. Pero hay un motivo de peso que me ha quitado la idea de la cabeza: no concibo que un móvil de 2.339 euros no tenga las mejores cámaras.

Ya comentamos ayer que, este año, el mejor iPhone no es el más caro, y es porque aquí Apple ha seguido la misma filosofía que Samsung (vaya por Dios). Los plegables de Samsung tienen cámaras inferiores a los Ultra, y lo mismo pasa con el Duo comparado con el iPhone 18 Pro.

Imagen: Apple

Ya no es sólo que el Pro tenga una cámara con apertura variable, que en móviles considero que es cuestionable (de hecho, Samsung ya lo intentó hace años y lo descartó), sino porque no tenemos un teleobjetivo. Por 2.339 euros lo quiero todo, y creo que esto es una limitación importante.

Y no, no es incompatible ser un plegable y tener un sistema digno de un Ultra, ya que ahí tenemos a Honor, Oppo y Vivo demostrando que pueden hacer plegables buenísimos con sistemas de cámaras a la altura del precio del terminal.

Como digo, y como siempre decimos, hay que esperar al análisis para lanzar una valoración, pero hay dos cosas que no necesito probar para saber si me gusta o no: las cámaras no me convencen, pero el haber movido los elementos fundamentales de la interfaz a la altura del pulgar me parece una idea genial.

Y algo que me encantaría ver desde ya en los plegables Android.

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