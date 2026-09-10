No estamos en 1990, pero NeoGeo AES+ era una de las cosas que más esperaba este año. Tendré que esperar diez meses más

Plaion lleva tiempo trayendo réplicas de consolas retro tan interesantes como el Spectrum, The 400, la Atari 2600 o el Commodore 64. Vienen con juegos integrados y con elementos funcionales como puede ser el teclado para programar, por ejemplo. Pero también conexiones actualizadas para televisores modernos y funciones de calidad de vida como la posibilidad de guardar partidas. Sin embargo, de todas las plataformas, la más ambiciosa era la NeoGeo AES+.

Anunciada hace unos meses con motivo de la celebración del 35 aniversario del 'Rolls Royce de las consolas', la NeoGeo AES+ iba un paso más allá de otras réplicas de consolas. No sólo el hardware iba a ser más repetuoso con el original, sino que tendría salidas de vídeo tanto digitales como analógicas, además de la posibilidad de introducir los cartuchos originales de la consola original y volver a traer algunos clásicos de la máquina de los noventa.

Pintaba demasiado bien para ser verdad y sigue siendo muy interesante, pero a las puertas del lanzamiento, Plaion ha confirmado que la NeoGeo AES+ se retrasa. Iba a salir en noviembre de este año y no pienses que le quedan un par de meses más en el horno o algo así, no: ahora llegará en septiembre de 2027.

¿El motivo? Te lo puedes imaginar.

La crisis de los chips no se lleva con la AES+

Sin media broma te digo que la NeoGeo AES+ era una máquina que me hacía muchísima ilusión. Comprar una original es caro, pero bueno, ahorrando un poco se puede. El problema son los juegos. Hacerse con un Metal Slug en cartucho es imposible a no ser que te vayas a por una versión MVS consolizada, y aún así.

Me había hecho a la idea de que nunca tendría una NeoGeo para disfrutar de la experiencia de introducir cartuchos y, por eso, esta AES+ me llamaba tanto. A mí y a muchos otros, ya que levantó un buen revuelo en su anuncio. Es tan interesante lo que están haciendo que, incluso, si tenemos la máquina original, podremos poner uno de los nuevos cartuchos que lanzarán y que funcione el juego.

Había algunos rumores sobre un posible retraso debido a lo poco que se había visto desde el anuncio, pero hace unas horas, Plaion lanzó un comunicado que confirmaba las malas noticias: NeoGeo AES+ se retrasa hasta septiembre de 2027.

Es extraño que un hardware sufra un retraso como este, pero al final no extraña tanto si tenemos en cuenta la situación en la que nos encontramos. El mercado de consumo está como está debido a que no hay chips NAND. Los que usa una máquina ASIC como esta no son los de otros dispositivos, pero al final los que fabrican esos chips son pocos y tienen que repartir esfuerzos para alimentar la industria de la IA.

Esa industria se ha bebido el suministro mundial de chips de memoria, lo que ha provocado aumentos de precio de Xbox, PS5, los más de 1.000 euros por un hardware como el de la Steam Machine, el aumento de precio de móviles tanto nuevos (iPhone 18 Pro) como viejos (iPhone 17) o que una Raspberry Pi de 16 GB cueste más de 300 euros. Por poner sólo unos cuantos ejemplos.

Desde la compañía afirman que había dos opciones: vender un número limitado de máquinas o retrasarlo para hacerse con más stock, y han optado por la segunda vía para "asegurar el suministro de los componentes necesarios". Todo apunta que no es tanto un problema de memoria sino que quien lo fabrique no puede abarcar todos los pedidos que los responsables del proyecto necesiten.

El problema es que el comunicado me deja con una duda importante.

Optimismo (el de ellos)

Porque, sinceramente, no tengo prisa. He esperado 30 años, así que puedo esperar un año más, pero el problema es que no tengo claro que en 10 meses la situación sea más favorable.

Todo lo que leemos sobre el suministro global de memoria, desde luego, no apunta en esa dirección, sino a un escenario en el que, al menos durante 2027, se seguirá la tendencia de precios al alza en memorias y, por tanto, dispositivos.

Desde Plaion afirman que "no habrá ningún aumento de precio" en el sistema, y eso es lo que veo optimista. No hablamos de una Sony o una Nintendo que puedan vender consolas a pérdidas (si así lo quisieran, claro) porque luego lo recuperan monetizando al usuario con royalties de videojuegos y servicios como las suscripciones online. Hablamos de una máquina que se va a vender con unos juegos cerrados y que hay que monetizar por unidad vendida.

La fecha de septiembre de 2027, en este escenario, me parece optimista y ambiciosa, por lo que habrá que esperar a ver qué pasa. Por mi parte, mantendré la reserva porque lo hice en Xtralife y apenas pagas 5 euros para asegurar la reserva, pero un caso muy diferente es el de ese usuario que la reservara en la tienda oficial.

Porque no sólo estaba la consola de 199 euros o la limitada de 299, sino un pack 'Ultimate' de 900 euros con todos los juegos y accesorios a la venta, y eso se pagaba al momento de la reserva. Tener 900 euros en el limbo durante 10 meses no es plato de buen gusto, pero afortunadamente desde Plaion aseguran que se devuelve el dinero a quien así lo quiera, mandando un correo a esta dirección: support-replai@plaion.com

En el comunicado también se dice que "si ya has realizado tu reserva, tu pedido sigue estando garantizado y mantendrá su prioridad", seguido de eso de que no habrá aumento de precio y no será necesario realizar ninguna otra acción, por lo que parece que mantendrán condiciones para los que mantengan la reserva. Nos hemos puesto en contacto con Plaion para preguntar justo esto y actualizaremos cuando tengamos novedades.

Pero bueno, para aplacar las ganas de un Metal Slug, siempre está bien jugar en todas las plataformas en las que ya está disponible... o en el reciente recopilatorio para Nintendo Switch que se anunció durante el Direct de este pasado 9 de septiembre.

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