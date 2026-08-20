El Ejército de EEUU está ofreciendo incentivos para que los soldados no se vayan: 'GTA VI'

'GTA VI' es el juego más esperado de la generación y, si me apuras, el más esperado de los últimos 12 años. Su lanzamiento el próximo 19 de noviembre será todo un evento y eso de "me voy a pedir una semana de vacaciones para jugarlo cuando salga" ha pasado de ser un meme a una realidad en algunos casos. Sin embargo, si estás pensando irte de tu trabajo, ¿accederías a quedarte unos años más si te dan unos días de vacaciones para poder jugarlo?

Pues eso es lo que está haciendo parte del Ejército de los Estados Unidos.

El incentivo. Hace unos días, los soldados del 9o Batallón de Ingenieros de Brigada en Fort Stewart, en el estado de Georgia, se encontraron con un motivo para continuar en el Ejército: un permiso de cuatro días para jugar a 'GTA VI' cuando el juego llegue a las tiendas (digitales, claro).

El Ejército suele tener programas de incentivos para mantener la moral alta y, sobre todo, que los reclutas no abandonen la maquinaria y, en este caso, si el soldado firma un contrato de reenganche entre el 1 de agosto y el 14 de noviembre de este 2026, podrá disponer de un pase especial de cuatro días entre el 20 y el 23 de noviembre. Casualidad: es cuando sale el esperadísimo videojuego.

La trampa. Puedes pensar que es una coincidencia, pero la fecha no es casual. En un artículo de The Independent, medio que ha accedido tanto al memorando como a declaraciones de coroneles responsables en unidades de Fort Stewart, exponen es algo que forma parte de "un programa especial de incentivos de realistamiento" y está "específicamente diseñado para coincidir con el muy esperado lanzamiento del videojuego 'Grand Theft Auto VI'".

Angel Tomko es un oficial de la 3a División de Infantería de Fort Stewart y confirma, por si quedan dudas, que es algo real y que la idea es ofrecer incentivos que conecten con los intereses de los soldados. Y si la gran pregunta es qué obtienes a cambio de esos cuatro días de juego a 'GTA VI', la respuesta es que mínimo dos años más en la unidad, ampliable hasta seis.

El motivo. La relación del Ejército de Estados Unidos con los videojuegos no es nueva ni desinteresada. ya hemos hablado de juegos creados específicamente para que formen parte del entrenamiento o como herramienta propagandística, pero también de cómo las grandes empresas de armamento de Estados Unidos han estado años financiando y metiendo publicidad en algunos títulos tan masivos como 'Call of Duty'.

Este tipo de iniciativas se explican con datos recientes como los publicados por Blue Star Families. Se trata de una organización que cada año realiza la mayor encuesta a familias militares del país para comprobar hasta qué punto recomendarían a los jóvenes meterse en la rueda militar. Según estas encuestas, si en 2016 un 55% de las familias en activo recomendaba esa vida, en 2023 la cifra cayó al 32%.

La satisfacción con la vida militar dentro del personal en activo también ha bajado del 49% en 2021 al 36% en 2024, por lo que ya no es sólo que cada vez haya un mayor desapego con el Ejército por parte de los jóvenes, sino que los que ya visten el uniforme muestran un vínculo más débil con la institución. Que ya no quieren, vaya.

Espera... ¿cuela de verdad? De este modo, el Ejército compite con el mercado laboral civil y argumentos como la patria o la carrera ya no parecen convencer, por lo que deben convencer con otros argumentos, apelando directamente a lo que las tropas más jóvenes buscan que, al parecer, es jugar durante cuatro días a 'GTA VI' a cambio de dos años mínimo más en el cuerpo.

De momento, este incentivo no responde a una política general del Ejército y se limita a ese batallón de Fort Stewart, pero de los 130 soldados que cumplen los requisitos para acceder a él, según los datos facilitados a The Independent, al menos 20 ya habrían aceptado el contrato. No descartan que, si el experimento tiene éxito, se extienda a otras unidades.

Retención. Ya que los obligan a cumplir otros dos años mínimo, podrían regalarles el juego, pero más allá de la chanza, y detrás de la anécdota, está ese problema estructural que el Ejército estadounidense arrastra desde hace años. Porque cada vez le cuesta más retener a soldados con experiencia una vez cumplen ese primer contrato y, con unos bonos de reenganche que han dejado de funcionar, deben ofrecer otras alternativas.

Para girar el giro y ver hasta qué punto es absurdo, estos permisos adicionales forman parte de un beneficio habitual en los contratos de reenganche, por lo que realmente esos soldados que acepten no estarán ganando... nada. Lo realmente llamativo es que 'GTA VI' haya trascendido hasta el punto en el que se vincule de forma tan directa y pública a esta acción.

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