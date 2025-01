La historia de 'America's Army': cuando EEUU desarrolló un videojuego para que te alistaras en el ejército

Estamos rodeados de shooters multijugador. Aparte del perenne y anual 'Call of Duty', tenemos apuestas que aparecen cada dos por tres con mecánicas similares y una misma visión: enfrentar dos equipos en batallas más o menos grandes en un conflicto inspirado en la actualidad o en un futuro cercano. Son videojuegos, pero… ¿qué para cuando ese videojuego quiere calarte tan hondo que termines alistándote en el mismísimo ejército?

¿Crees que exagero? Pues hubo un juego que aguantó en línea más de 20 años y que tenía una única misión: que después de jugar te dieran ganas de ir a alistarte en el Ejército de Estados Unidos. Y ese juego se llamó 'America’s Army'.

Bueno, bonito y gratis. Estados Unidos llevaba unos años buscando el modo de meterse en la casa de los jugadores. De forma nada discreta, vaya. "Imagina utilizar la tecnología de los videojuegos para proporcionar al usuario una experiencia de soldado virtual que fuera atractiva, informativa y entretenida". Fueron las palabras de Casey Wardynski, profesor de la Academia Militar de Estados Unidos.

Wardynski lo tenía claro y se acercó a una serie de desarrolladores con un presupuesto de cinco millones de dólares y la licencia del motor Unreal Engine 2 de Epic Games. Fue de los primeros juegos que usó este vistoso motor y, en el momento de su lanzamiento en 2022, se veía de escándalo. La jugabilidad también era muy buena y llegó en el día grande de Estados Unidos: el 4 de junio de ese año.

Aniram al ne etatsila. En 2024, el Chicago Tribune publicó un reportaje en el que confirmó el presupuesto del juego y que el Ejército se gastó cuatro veces más en el marketing en sus dos primeros años de vida. ¿Para recuperar lo invertido? Pues no, al menos no directamente, ya que 'America’s Army' era un free to play. Este es otro aspecto revolucionario, puesto que en 2002 un free to play no era tan habitual. Sin microtransacciones, sin skins ni todo lo que tenemos hoy en la industria.

El verdadero objetivo era, como decimos, que los jugadores jóvenes se interesaran por el Ejército y, directamente, se alistaran. En un artículo del New York Times, podemos ver que, en 2022, el Ejército buscaba contratar a 79.500 adultos jóvenes ese año. La invasión de Irak había comenzado y Wardynksi comentó que "los juegos tienen a interesar mucho a los jóvenes estadounidenses". De hecho, alentaba a que los poseedores del juego se lo copiaran a sus amigos

¿Tienes lo que hay que tener para entrenar como un soldado de Estados Unidos?

No olvides quién ha hecho esto, recluta

Medido al milímetro. Que 'America’s Army' tuviera un apartado visual potente no era una casualidad. Todo estaba modelado al milímetro y con precisión para que los modelos de las armas (que en los juegos actuales suelen ser genéricas o imitaciones de las reales, pero sin licencia) fueran lo más realistas posible. Tampoco tenía una representación obscena de la sangre para evitar una calificación por edades que lo alejara del público objetivo: los adolescentes.

Michael Capps fue el director ejecutivo del juego y comentó en el artículo del NYT que "todo, desde la dirección y la velocidad de expulsión del proyectil hasta la forma en la que los soldados se desplazan cuando llevan un rifle, está basado en la forma en la que realmente opera el Ejército".

Y la verdad es que tiene cosas que están muy, muy bien. Por ejemplo, cuando en un shooter disparas una bala y recargas, la animación de recarga hace que el muñeco tire ese cargador y siempre que metas uno nuevo va a tener la cantidad máxima de balas. En 'America's Army', aparte de que el retroceso del disparo es muy bestia, si gastamos un cargador, lo dejamos caer, pero si sólo gastamos ciertas balas de ese cargador, la animación muestra al muñeco guardando ese cargador. Si nos vamos quedando sin balas y metemos un cargador viejo, tendrá menos balas de inicio. Se puede ver genial en este vídeo:

Dos modos. Y el título original tenía dos modos. Por un lado, Operaciones, que era un modo clásico de equipo contra equipo en el que los soldados de Estados Unidos tenían que plantar cara a los terroristas, controlados por otros soldados. Había ciertas reglas para fomentar el buen comportamiento de los jugadores, como castigos temporales si no lo hacías.

El otro modo era Soldados, que básicamente era una carrera virtual dentro del Ejército, con parámetros como lealtad, honor o coraje que iban aumentando a medida que se avanzaba en el entrenamiento. Puede parecer aburrido, pero la intención de Wardynski era que los jóvenes supieran que hay vida más allá de las nuevas semanas de instrucción básica, con el objetivo de disminuir el porcentaje de reclutas que abandonan tras ese periodo. Era como "ey, hay que hacer esto, pero luego te puedes ir a pegar tiros".

Promoción. "Queremos que todo el mundo sepa lo grandioso que es el Ejército de Estados Unidos". Eso era, directamente, lo que ponía en el apartado de preguntas y respuestas del juego y en ningún momento nadie escondió que era un juego que quería funcionar como herramienta de reclutamiento. Y todo se debía hacer a la medida del ejército.

Chris Chambers, subdirector de desarrollo del juego y ex mayor del Ejército de Estados Unidos, comentó que "el juego trata de lograr los objetivos con la menor pérdida de vidas, sin recompensar el comportamiento abominable y premiando el trabajo en equipo". Chambers, además, comentó que si matamos a un compañero durante la partida, apareceremos en una celda. Sin embargo, podemos matar a no estadounidenses sin problema alguno.

Siempre contra los mismos. Vale, ya hemos visto que 'America’s Army' era una herramienta propagandística del Ejército de los Estados Unidos, pero algo curioso es una mecánica muy concreta de la jugabilidad. En los juegos que enfrentan a dos facciones, ambas tienen características visuales diferenciadas. En un juego de estrategia en tiempo real cambian las civilizaciones. Si los dos jugadores tienen la misma, cambian los colores. En 'Counter Strike', están los policías y los terroristas y en 'Call of Duty', hasta que llegaron los uniformes de colores, también había bandos.

En 'America’s Army' siempre, siempre vas a controlar a un soldado de Estados Unidos y siempre, siempre vas a combatir contra enemigos de Oriente Medio. Sin embargo, esos jugadores que controlan a la facción de Oriente Medio se ven a sí mismos como muñecos con los uniformes de Estados Unidos y a ti con los uniformes de la nación oriental enemiga.

En resumen, nunca vas a controlar a los que el juego, y el Ejército de Estados Unidos, considera que son los enemigos de la nación. Porque esto no es un juego, vaya, sino una herramienta. El sitio oficial del juego tenía un enlace que llevaba a la página de reclutamiento del ejército.

Poniéndose al día. Con el éxito del primer juego, llegaron las secuelas. Un año después, y con ciertos ajustes, llegó la segunda versión. Ahora sería la empresa Ubisoft la encargada de la distribución, lo que permitió llegar a más gente. También se lanzaron versiones para teléfonos móviles y Xbox en un intento de llegar a cuantos más, mejor.

Últimos años duros. En octubre de 2015 se lanzó 'America’s Army: Proving Grounds', juego que se puede encontrar en Steam aunque sus servidores y todo el soporte finalizó en 2022. Aparte de la puesta a punto del apartado visual, 'Proving Grounds' reflejaba las tácticas y entrenamientos del ejército en el modelo de su lanzamiento, así como un énfasis en maniobras con grupos pequeños de soldados.

Se estuvo desarrollando una quinta versión, pero no aparecieron detalles al respecto y es algo que no veremos jamás. Y sí, se puede jugar a 'Proving Grounds', ya que está activo en Steam con servidores personalizados en los que hay que entrar con pies de plomo. No pocos jugadores han reportado que, si bien en los primeros años la comunidad era muy agradable, en la actualidad es un nido de comentarios racistas y abusivos.

Sin tirar la toalla. Al final, 'America’s Army' fue un juego desarrollado por el Ejército de Estados Unidos que caló hondo. No sólo fue una herramienta propagandística, sino que gustó en otras áreas de Defensa, quienes desarrollaron juegos similares para uso y entrenamiento interno. Aunque los servidores cerraron en 2022 y 'America’s Army' no fue el único juego con el objetivo de llamar la atención sobre el Ejército (ahí está el 'Full Spectrum Warrior' de 2004), Estados Unidos sigue teniendo presencia en el mundo de los videojuegos.

¿Cómo? Pues con su propio equipo de deportes electrónicos que compite en torneos de 'Fortnite' o 'Valorant', entre otros juegos, llegando a adolescentes y actos en los que el Ejército visita los colegios e institutos con videojuegos y sistemas de realidad virtual para llamar la atención de los jóvenes.

Y todo esto resulta más curioso cuando Estados Unidos es un país en el que no se rasgan las vestiduras a la hora de acusar a los videojuegos de alguna de las múltiples masacres que ocurren en su territorio cada año. Incluso organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle han levantado el dedo contra los videojuegos. Una NRA que… sí, también ha desarrollado videojuegos.

En Xataka | Cómo los videojuegos de antaño nos han enseñado mil maneras horribles de morir