El fabricante de armas que quería llegar a los jóvenes y acordó en secreto poner uno de sus rifles en ‘Call of Duty’

Una serie de documentos relacionados a un juicio entre los padres de niños asesinados en un tiroteo en la escuela estadounidense Sandy Hook en 2012 y el fabricante de armas Remington han desvelado un acuerdo secreto entre este último y el gigante de los videojuegos Activision Blizzard. La información, dada a conocer por uno de los abogados de los familiares de las víctimas a The Wall Street Journal, da cuenta de una campaña de marketing para llegar a los jóvenes.

Remington, ahora en bancarrota, fue acusado de impulsar prácticas de marketing que fomentaban el comportamiento violento de las personas, una presunta violación a las leyes de protección del consumidor de Connecticut, el estado en el que ocurrió el trágico hecho. Tras años de disputa legal, la compañía llegó a un acuerdo de 73 millones de dólares con los demandantes el año pasado. Ahora, no obstante, ha salido a la luz nueva información sobre el caso.

Remington y su estrategia de marketing en ‘Call of Duty: Modern Warfare 2’

No es ningún secreto que los videojuegos de disparos, también conocidos como shooters, están llenos de versiones digitales de armas reales. Algunas aparecen con su verdadero nombre, mientras que otras se presentan con un título ficticio. En cualquier caso, no suelen trascender los detalles de los posibles acuerdos entre los fabricantes de armas y las compañías de videojuegos, aunque lo de Remington y Activision Blizzard, se presenta como una excepción.

Lo que más llama la atención del acuerdo entre las mencionadas firmas es el propósito del mismo: llegar a los jóvenes. Y esto es solo una parte de la abundante información judicial recopilada a través de diversos correos electrónicos internos. Se trataba de una campaña de marketing que buscaba claramente posicionar un arma real a través del famoso título ‘Call of Duty: Modern Warfare 2’. Veamos algunos detalles acerca de esta estrategia que acaba de salir a la luz.

De acuerdo al mencionado periódico, Remington y Activision Blizzard firmaron un acuerdo en 2009 para poner el rifle de combate adaptativo (ACR, por sus siglas en inglés) en el título de la franquicia ‘Call of Duty’ que se publicaría ese mismo año. Dicho y hecho. La réplica digital del arma apareció ‘Modern Warfare 2’, aunque tal movimiento no significó un desembolso de dinero por parte del fabricante de armas. Es decir, fue un acuerdo confidencial sin un pago.

ACR en el videojuego

El shooter fue un auténtico éxito y vendió millones de copias en todo el mundo, lo que significó que millones de jugadores posiblemente vieron al ACR. John C. Trull, el jefe de gestión de productos de Remington, señalaba en 2010 que los jóvenes estaban encantados con las cualidades del arma virtual. Y eso era exactamente lo que Remington quería, al menos según la nueva estrategia de negocio que se estaba impulsando desde la compañía matriz en ese entonces.

Imagen promocional real del ACR

Aquel movimiento aparentemente superó las expectativa de Remington dado que el ACR fue catalogado por muchos jugadores como el arma más popular en la historia de ‘Call of Duty’, pero esto solo en el mundo virtual. En la vida real, el rifle de asalto utilizado por el Ejército de Estados Unidos y disponible en el ámbito privado fue retirado del mercado en 2010 debido a problemas de diseño. Algunas variantes, no obstante, siguieron produciéndose hasta 2020.

El ACR, como decimos, apareció en ‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ y en una versión china de ‘Call of Duty Online’. No sabe, de momento, si también estará disponible en el nuevo ‘Call of Duty: Modern Warfare III’, que llegará en noviembre de este año. Desde que el acuerdo saliera a la luz esta semana, Microsoft, que es el actual propietario de Activision Blizzard, no ha hecho comentarios públicos al respecto, aunque el mismo aparentemente ha expirado dado que Remington ya no existe.

Imágenes: Activision

