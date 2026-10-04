Asturias no destaca ni por ganar población ni por turismo extranjero. La pregunta es por qué es donde más se encarece la vivienda

Asturias no es la región con más habitantes de España. Ni la que tiene mayor densidad de población. Tampoco presenta los mejores indicadores de empleo ni destaca por la cantidad de turistas extranjeros que mueve al año, lo que sugiere que hay otras comunidades en las que el negocio del alquiler vacacional resulta más rentable. Teniendo en cuenta todos esos factores, el último informe sobre mercado inmobiliario del Consejo General del Notariado (CGN) deja botando una pregunta: ¿Por qué diablos el Principado es el lugar en el que más se encarece la vivienda de toda España, con un ritmo de subida que en julio pulverizó el de Madrid o Cataluña?

Según los notarios, ese mes (último documentado) el coste del m2 se disparó allí ni más ni menos que un 29,3% interanual, casi cuatro veces más que la media nacional.

Lo que dicen los notarios. En julio las notarías de España constataron una tendencia que no sorprenderá a nadie: la vivienda es hoy sensiblemente más cara que hace un año. Para ser exactos, el colectivo anotó una subida interanual de precios del 7,7% en el conjunto del país. El dato llega acompañado de otros dos: una caída del 11,1% en las ventas y del 4,9% en la concesión de préstamos hipotecarios.

Aunque quizás parezcan datos contradictorios (se vende menos, pero suben los precios) se explican a la luz de la situación del sector inmobiliario español: se construye menos que en 2025 y se fundan nuevos hogares mucho más rápido de lo que se edifican casas para acogerlos. El resultado es un paulatino agravamiento del déficit residencial, que según el Banco de España (BE) sumará un millón de viviendas en 2028. En otras palabras, la demanda supera a la oferta.

La auténtica sorpresa. Si algo llama la atención en el último informe del CGN son sus datos desagregados por comunidades autónomas. Al ojearlos se comprueba que hay una región en la que el precio del m2 se disparó un 29,3% en julio. El porcentaje no solo cuatriplica la media estatal, también lidera la lista de subidas territoriales. Lo más curioso es que no es la primera vez que la vivienda se encarece allí más que en el resto de España. Ya ocurrió en junio, cuando anotó un alza del 19,4%, frente al promedio del 8,8%. También en abril (24,2%), marzo (22,2%) y febrero (11,4%).

¿Qué comunidad es esa? Asturias. En julio el Principado replicó la tendencia que se observa en el conjunto de España, pero de forma mucho más clara: la subida de precios multiplicó la media nacional mientras las operaciones de compraventa cayeron un 16,9% y se firmaron un 19,6% menos de hipotecas que durante el mismo mes de 2025. Traducido en cifras netas, eso quiere decir que los notarios asturianos firmaron 1.304 ventas de casas a un coste de 1.693 €/m2.

¿Por qué llama la atención? Lo avanzábamos antes: porque a priori Asturias no debería ser un territorio especialmente tensionado. En el segundo trimestre fue una de las regiones que más población ganó, pero apenas un 0,29%, lo que no parece justificar el boom de precios de la vivienda. También está muy lejos de ser la región que más turismo mueve. Según el INE, en 2025 recibió 371.200 extranjeros, nada que ver con los 15,7 millones de Baleares o 14,4 de Andalucía. A ellos, por supuesto, se les suman los viajeros españoles.

¿Por qué sube la vivienda entonces? Por una combinación de factores. Uno lo deslizaba hace poco el grupo Regiolab, de la Universidad de Oviedo: Asturias está viviendo un "auge" como "destino de compra de vivienda" a nivel nacional.

Si en 2015 se interesaban por el mercado inmobiliario asturiano los leoneses, vallisoletanos y zamoranos, gente de provincias vecinas, ahora mismo el Principado capta la atención de compradores de regiones más lejanas, como Baleares, Tenerife o Alicante. "Ha dejado de ser un mercado de alcance mayoritariamente local para consolidarse como un destino de compra de vivienda de creciente relevancia en el conjunto del territorio nacional", concluye Regiolab.

UN VISTAZO A...

Compradores extranjeros. Eso en lo que respecta al mercado nacional. Si hablamos del internacional, las operaciones realizadas por compradores de fuera de España, la foto es similar. En 2024 Engel & Völkers reconocía en Expansión que los extranjeros ya estaban detrás de alrededor del 30% de las operaciones que registraba en Asturias y Cantabria.

Sobre todo destacaban los británicos, alemanes, belgas, ingleses y holandeses, aunque también despuntaban venezolanos y mexicanos que ya tenían una residencia en Madrid y exploraban opciones en el norte de la península, una región con buenos precios, menor saturación y climas mucho más frescos. A medida que se agravan las olas de calor extremo, este último se ha convertido en un factor clave.

¿Tan importante es? Desde luego es un elemento a tener en cuenta. Hace un año el Consejo General del Notariado publicó un informe en el que señalaba que las compraventas de vivienda libre por parte de extranjeros estaba aumentando en la mayoría de regiones, aunque destacaban en concreto Asturias (30,8%), Castilla y León (25,9%) y Galicia (14,3%). Curiosamente caían en Canarias (-7,7%) y Baleares (-6,8)

En otro informe publicado en primavera sobre el mismo tema, el CGN actualizaba la foto: en la segunda mitad de 2025 Asturias registró 974 compraventas de viviendas protagonizadas por extranjeros, un 7,3% más que un año antes. Sus precios subieron un 10,3%. Si consultamos las estadísticas de los Registradores vemos que las "compras de viviendas por extranjeros" alcanzaron un 7,29% en Asturias el segundo trimestre. Supone un aumento con respecto a los últimos años, aunque es un dato inferior a la media.

Pendientes del alquiler. Por supuesto, el interés de los compradores de otras partes de España, Europa o incluso América no es lo único que explica el encarecimiento de la vivienda en el Principado. Hay otros hándicaps, como la presión que se ejerce desde el mercado del alquiler. Idealista calcula que en el último año los arrendamientos han subido un 9,3% allí, muy por encima de la media (5,6%) y de la mayoría de comunidades. Solo la supera Aragón.

Eso no significa que alquilar casa en Oviedo o Gijón sea más caro que en otras ciudades del país (el precio es de hecho inferior al de Madrid o Barcelona), pero sí que los inquilinos se encuentran con mayores subidas que pueden animarlos a dar el salto a comprar su vivienda. También que el mercado residencial se vuelve más interesante para quien quiera comprar pensando en convertirse en casero. El CGN estima que solo el 47% de las adquisiciones de vivienda se financian con hipoteca, lo que nos habla de quién compra.

Presionando el mercado. Otro dato interesante nos lo deja el comportamiento de los compradores. En el segundo trimestre la caída de ventas fue especialmente pronunciada entre la obra nueva, que se encareció un 15,2%. Ese porcentaje delata una tendencia compartida en otras muchas regiones de España: se construye menos vivienda de la que realmente se demanda, lo que tensa los precios de las nuevas promociones y recalienta el mercado de segunda mano. Sobre todo en un contexto desafiante en el que se aprecian dos tendencias.

La primera es un aumento de la presión turística. Como decíamos antes, el Principado mueve muchos menos extranjeros que Baleares, Canarias o Cataluña, pero en 2025 fue una de las comunidades en las que más aumentó su flujo: un 11,9%, muy por encima de la media nacional. La segunda es que el precio de la vivienda en Asturias aumenta mucho más rápido de lo que lo hace su población residente, lo que nos habla de un creciente interés por la región entre compradores con mentalidad inversora o que buscan una segunda residencia.

Imágenes | Vitalii Kyktov (Unsplash) y CGN 1 y 2

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