En diciembre de 2025, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que contempla detectar, caracterizar y contrarrestar amenazas en el espacio cislunar. Lógicamente, esto llamó la atención de algunos expertos en derecho espacial, pues podría atentar contra el Tratado del Espacio Exterior, en el que se prohíbe que cualquier Estado se apropie de la Luna u otros cuerpos celestes, ya sea por reclamación de soberanía, uso u ocupación. Es cierto que vigilar y protegerse contra amenazas no iría contra esta norma, pero sí que pone sobre la mesa el tema de un posible conflicto por la posesión de nuestro satélite.

La polémica ha estado servida desde entonces y ha crecido aún más ahora, con la idea del ejército estadounidense de construir un posible sistema espacial cislunar para el que, además, ya están buscando aliados.

Solicitud de información. De momento, el ejército ha emitido solo una solicitud de información a la industria, en la que se buscan empresas dispuestas a prestar sus servicios para la construcción de naves de defensa del entorno cislunar. En dicha petición se habla de cinco naves, cada una con una carga útil aportada por el gobierno, para cubrir “necesidades de misión” a finales de 2029. No obstante, esas cinco naves podrían servir como “vehículos semilla” para una futura constelación mucho mayor.

Cinco contratos. Se pretende adjudicar hasta cinco contratos de precio fijo para estudios de diseño preliminar. Dado que un satélite comercial tarda dos o tres años en desarrollarse, lo probable es que los contratos se firmen en 2027, de modo que puedan estar listos para funcionar en 2029. Con todo esto, se pide a las empresas que busquen soluciones "rápidas" y de "bajo riesgo" que respalden los "objetivos técnicos y programáticos" del gobierno.

Defensa sin posesión. Durante la presentación de esta iniciativa, el mayor general Stephen Purdy, jefe de adquisiciones avanzadas de la Fuerza Espacial, hizo un llamamiento a todas estas empresas: “Por favor, subíos a mi carro cislunar porque necesito más amigos aquí”. Lo necesitan porque, según añadió más tarde, el ejército ya considera la Luna como un dominio de combate.

Por otro lado, en declaraciones recogidas por Ars Technica, el general retirado Chance Saltzman señaló que no buscan liderar nada, pero tampoco quieren quedarse atrás. Con ello, hace referencia especialmente a la competición no oficial existente entre Estados Unidos y China. Si el país americano buscase apropiarse de la Luna iría contra el Tratado del Espacio Exterior. Si solo quiere protegerse de los avances de China, estaría pisando un limbo que este no dejó bien establecido cuando se firmó en 1967.

Pocos sitios de aterrizaje. Los recursos de la Luna, como los de la Tierra, no son infinitos. Pero lo que realmente escasea son los puntos de aterrizaje. Estos deben estar cerca de zonas en las que se pueda extraer agua, tener acceso al Sol para cargar baterías y, en general, ser relativamente amables para la exploración lunar. En el calendario público, Estados Unidos va por delante en la carrera por hacerse con los mejores lugares de aterrizaje, pero China suele ser algo más críptica con sus movimientos. A menudo no anuncia sus logros hasta que son inminentes o ya han sucedido y desde luego que ha demostrado una gran capacidad tecnológica, a la par de la estadounidense. Esa parece ser la razón por la que Estados Unidos quiere adelantarse y vigilar el entorno lunar.

De la órbita terrestre a la lunar. Actualmente, los satélites militares más lejanos de la Tierra son los que se encuentran en órbita geoestacionaria. Eso, aunque lejano, sigue siendo órbita terrestre. En este caso se quiere ir más allá y colocar una constelación satelital en el espacio cislunar. Los conflictos militares espaciales pueden llegar tan lejos que incluso se está pensando en poner "guardaespaldas" a los satélites. No es raro que la Luna esté también ya en el punto de mira. Lo importante es ver si lo que empieza como simple vigilancia se acaba convirtiendo en algo mucho más grave. La historia en la Tierra nos ha dado ejemplos de sobra para preocuparnos.

Imagen | Fuerza Aérea de Estados Unidos

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