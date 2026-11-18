La semana que viene será oficialmente el Black Friday. Sin embargo, prácticamente todas las tiendas ya han comenzado con sus ofertas, tal como hemos podido ver con portátiles, móviles y más dispositivos. Las cosas del hogar no son menos, y ya podemos ver cómo en BAUHAUS han empezado con sus descuentos, ofreciendo una oportunidad fantástica para renovar tu casa.

Estufa de pellets Galatea 10 PVP en BAUHAUS — 649,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Los descuentos del Black Friday de la tienda son muy atractivos, especialmente porque hay todo tipo de productos rebajados. Entre las diferentes opciones que se pueden encontrar, nosotros hemos hecho una selección de las que más nos han llamado la atención:

Panel acústico decorativo por 18,71 euros, ideal para decorar el salón o el dormitorio de tu casa.

por 18,71 euros, ideal para decorar el salón o el dormitorio de tu casa. Estufa de pellets Galatea 10 por 649,00 euros, una gran opción para no pasar frío en invierno.

por 649,00 euros, una gran opción para no pasar frío en invierno. Gutt Termo eléctrico Kenya por 85,00 euros, con una capacidad de 85 litros.

por 85,00 euros, con una capacidad de 85 litros. Pack de WC Milo por 89,00 euros, perfecto para renovar tu baño.

por 89,00 euros, perfecto para renovar tu baño. Espejo con marco XXL Génova por 69,99 euros, un espejo de cuerpo entero perfecto para cualquier parte de casa.

Panel acústico decorativo

Este panel acústico es una opción ideal para decorar tu casa. Puedes colocarlo tanto en el salón, detrás del mueble de la TV, como en tu dormitorio, haciendo la función de cabecero de la cama. Cada panel cuenta con unas dimensiones de 240 x 30 centímetros, y se puede instalar tanto en paredes como en techos. En BAUHAUS ahora mismo lo tienen rebajado a 18,71 euros.

Panel acústico decorativo PVP en BAUHAUS — 18,71 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estufa de pellets Galatea 10

El frío ya está empezando a asomar en España, después de un verano que parecía que no iba a acabar nunca. Poder estar calentitos en casa es algo indispensable para poder pasar el invierno, y para ello tener una estufa de pellets es una opción fantástica. Este modelo es capaz de calentar estancias de hasta 98 metros cuadrados. Cuenta con un depósito de hasta 15 kg, así como una gran eficiencia energética, al contar con certificación A++. En BAUHAUS la tienen rebajada ahora mismo por 649,00 euros.

Estufa de pellets Galatea 10 PVP en BAUHAUS — 649,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Gutt Termo eléctrico Kenya

Dado el precio del butano, los termos eléctricos cada vez se están convirtiendo en una opción más demandada en los hogares. Especialmente por la capacidad de mantener el agua caliente y poder utilizarla de manera más rápida. En este caso, este modelo es una opción fantástica para casas de 2 o 3 personas, ya que cuenta con una capacidad de 72 litros. Cuenta con un termostato regulable en la parte exterior, así como con un sistema de desconexión automática de seguridad. Ahora mismo está disponible por un precio de 85,00 euros.

Gutt Termo eléctrico Kenya PVP en BAUHAUS — 85,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pack de WC Milo

Aunque los indoros suelen ser bastante resistentes, hay veces que necesitamos tener que renovarlo, ya sea porque el anterior se ha roto o porque queremos hacer una reforma integral de nuestro baño. Si ese es el caso, este modelo Milo es una opción a tener muy en cuenta. Ha sido fabricado en cerámica blanda, cuenta con salida dual y su cisterna de doble descarga cuenta con una capacidad de 3/4,5 litros. Ahora mismo cuesta 89,00 euros.

Pack de WC Milo PVP en BAUHAUS — 89,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Espejo con marco XXL Génova

Finalmente, la decoración también es una parte importante de cualquier hogar, y un espejo, además de "vestir" una casa, también es de gran utilidad. En este caso, tenemos este modelo Génova, que cuenta con unas dimensiones de 78 x 186 centímetros. Es apto para colocarlo tanto en vertical como en horizontal y su marco cuenta con un acabado blanco mate muy elegante. Su precio ahora mismo es de 69,99 euros.

Espejo con marco XXL Génova PVP en BAUHAUS — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Bauhaus

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