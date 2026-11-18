Jensen Huang ha dicho que sería “un honor” volver a dirigir NVIDIA si el consejo se lo pide. Es su primera declaración pública desde que dimitió la semana pasada. Su salida llegó tras conocerse varias relaciones extramatrimoniales: una con una empleada y otra con Alice Huang, una mujer a la que la inteligencia estadounidense investiga como posible activo de China.

Qué ha dicho. El comunicado es breve, lo ha publicado en X y tiene dos partes:

La disculpa. “No he estado a la altura de lo que se espera de todos en NVIDIA y he cometido errores graves en mi vida personal. He creado problemas al consejo que lamento profundamente”. El ofrecimiento. “Si el consejo decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor atender estas llamadas y volver como CEO”.

Entre líneas. El último de la lista es Estados Unidos, y eso va por Donald Trump. El lunes, el presidente dijo que “no le importaría” ver a Huang de vuelta y que este “ha aprendido una gran lección”.

Huang se está apalancando en una presión que ya estaba ahí antes del comunicado. Hay una petición firmada por casi 200.000 empleados, la carta de un alto directivo al presidente del consejo, Harvey Jones; y el apoyo de Elon Musk. El mercado también lo ha notado: las acciones han recuperado lo que habían perdido en el día en cuanto el WSJ adelantó el comunicado.

Sí, pero. Según el WSJ y CNN, el consejo no está pensando en readmitirle. Va en dirección contraria: el martes creó un comité que vigilará la seguridad nacional y el cumplimiento de los controles de exportación. Colette Kress sigue como CEO interina mientras se buscan candidatos dentro y fuera de la empresa.

Y ahora qué. El 1 de diciembre, Huang declarará a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes, entre ellos el de Inteligencia. Al día siguiente lo hará el director jurídico de NVIDIA, Tim Teter. Las transcripciones podrán hacerse públicas más tarde y desde luego que por aquí las seguiremos con atención.

Un detalle: el portavoz de NVIDIA ha dicho que esperan “reunirse con los presidentes de los comités el 2 de diciembre”. Solo ha citado la fecha de Teter, no la de Huang.

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