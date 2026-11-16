En poco menos de una semana, Jensen Huang pasó de ser uno de los CEO más alabados de Silicon Valley, a verse obligado a presentar su dimisión y dejar de dirigir Nvidia. Tras 33 años, Huang tiraba la toalla como CEO y anunciaba su dimisión como presidente, CEO y consejero, con efecto inmediato. Habían salido a la luz varias relaciones extramatrimoniales, una con una mujer sospechosa de lazos con la inteligencia china.

Cuatro días después, la pregunta es otra: ¿puede volver? Nvidia llegó a la crisis sin sucesor claro. Ahora hay una directora interina, un consejo que busca a un candidato para que tome el relevo y una investigación por espionaje abierta. En cambio, una campaña pública de apoyo a Jensen Huang no para de sumar firmas. Lo de Jensen Huang marcándose un Sam Altman no nos lo vimos venir.

Huang podría estar valorando volver. El Financial Times publicó el domingo que Huang estaba considerando con su círculo de confianza volver a ponerse a los mandos de Nvidia. Lo hace mientras el consejo investiga la conducta que provocó su salida, y que se prohíbe expresamente en el código de conducta de la empresa como "actividades que pueden crear un conflicto de intereses". Una fuente cercana a Huang señaló al FT la existencia de una "sala de guerra" en la que estarían apoyando a Huang destacados ejecutivos de Silicon Valley.

Sin embargo, hay varios obstáculos que el cofundador de Nvidia debe afrontar. Huang no tiene mayoría accionarial, por lo que no puede imponerse al consejo. Tal y como destacan en Forbes, en empresas como Meta, Alphabet o SpaceX, sus CEO tienen en su poder un "supervoto" en el que su criterio se impone al del consejo de administración. Pero Jensen no tiene ese poder, por lo que no puede impugnar la decisión del consejo de aceptar la dimisión de Huang y permitirle volver.

El ejército Huang. Durante años, Huang se ha granjeado la lealtad de sus empleados. Dentro de la empresa, muchos de estos empleados han mostrado abiertamente su apoyo a Huang. Entre los inversores también cuenta con importantes apoyos. Gerstner y Baker, importantes accionistas de Nvidia, piden dejar "todas las opciones sobre la mesa, incluido el posible regreso de Jensen Huang".

De forma paralela, se ha puesto en marcha la campaña "Stand with Jensen"que ya suma más de 181.400 firmas. Sin embargo, su valor como termómetro es dudoso ya que la propia web admite que las firmas son autodeclaradas y no verificadas. Nadie puede comprobar que quien dice ser empleado o accionista lo sea.

El propio Donald Trump, admirador declarado de Huang, ha confirmado a los periodistas que "Desde luego, no me importaría" que Huang volviera a coger las riendas de Nvidia. "Aprendió una gran lección", apostilló el presidente de EEUU.

La industria, partida en dos. El consejo, de momento, no se mueve a su favor y asegura que sigue barajando nombres para posibles candidatos, aunque no ha contactado formalmente con ninguno. El FT asegura que sondeó a René Haas, actual CEO de Arm. Sin embargo, la presión más dura llega de fuera: Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU contradice a su jefe y pide a Nvidia buscar un sustituto para Huang fuera de la compañía.

Aquí los inversores de más peso tienen algo que decir. Con Huang hay nombres de mucho peso inversor dentro de Nvidia. Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games, están entre quienes respaldaron la carta pública para pedir su vuelta. Sweeney lamentó "un día triste para Nvidia, los desarrolladores, Estados Unidos y toda la humanidad". El inversor Leo KoGuan, que dice tener unos 1.300 millones en Nvidia, avisó de que no habrá más compras sin Jensen.

Estos apoyos pueden ser la clave para el retorno de Huang al timón de Nvidia. La compañía recoge en el Artículo II, Sección 6 de sus estatutos que el secretario debe convocar la junta cuando reciba solicitudes escritas de accionistas que posean al menos el 15% del poder de voto. Ese 15% equivale a unos 3.620 millones de acciones. Huang tiene cerca del 3,58% y los fondos de Gerstner y Baker, unos 10,6 millones de acciones, que se sumarían a las de Leo KoGuan, Elon Musk y otros grandes inversores. Las estimaciones sobre las probabilidades de que Huang vuelva pasaron del 11% del viernes, a más del 51% en la actualidad.

En Xataka | Jensen Huang supo bailar las aguas entre EEUU, China y la propia Nvidia. Su sustituto no va a tenerlo nada fácil

Imagen | Nvidia