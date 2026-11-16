Un encapuchado sube a un panel de tráfico sobre la A-92, en uno de los accesos a Sevilla, prende fuego a un radar y huye

Hay un aparato en España que tiene más enemigos que Batman, si bien solo cumplen una función informativa: el radar de tramo. Y es que ayer mismo alguien encapuchado se subió a la estructura de un panel informativo sobre los carriles de la A-92 (es decir, a la entrada de Sevilla) y le prendió fuego. Corre por la pasarela, se baja por una escalera lateral y se marcha. Y parece que el vídeo viral ha dado pie a otros, así que conviene separar los veraces de toda la imaginería que ha venido después, porque algunos contenidos incluso puede que estén hechos con IA.

El primer vídeo. Lo publicó el perfil de Instagram @lasevillaenfurecida. Según la prensa local, el radar está en la entrada a Sevilla desde Alcalá de Guadaíra, a la altura del Centro Zoosanitario municipal. Las versiones difieren en un punto. Unas dicen que el material ardiendo cae sobre el firme de la autovía. Otras, que las llamas alcanzan la zona bajo el dispositivo, junto a la calzada. No hubo avisos ni consta ningún accidente.

Un ataque más. El vídeo es parte de una serie de tres. En la SE-30, frente al mural del grupo SFDK, varios individuos cortan el poste de un radar con una herramienta de grandes dimensiones, lo cargan en un coche y lo queman. En Alcalá de Guadaíra, otro radar se ata a un vehículo, que lo arranca de cuajo, tirándo de él al estilo Mad Max, recurriendo quizá a una soga o cinchas.

El de la Ronda Urbana Norte. Aunque el vídeo se ha difundido ahora, ese ataque ocurrió a principios de mayo de 2026. Era uno de los cinco radares fijos que el Ayuntamiento instaló el otoño pasado en vías de 50 km/h. Los autores se llevaron la caja y el cableado, y el equipo apareció quemado en un descampado junto al aeropuerto de San Pablo. Según fuentes del caso, las pinzas hidráulicas se habrían sustraído antes de un parque de bomberos de la provincia. El Ayuntamiento sabía de la desaparición desde el 4 de mayo y a finales de junio solo quedaba el poste cortado.

Qué se sabe de la investigación. La unidad de investigación del Sector de Tráfico de Andalucía de la Guardia Civil (UNIS) ha abierto diligencias. No se ha comunicado oficialmente cuántos radares han resultado dañados ni quiénes son los implicados. Tampoco se conocen las fechas exactas de los ataques de la A-92 y de Alcalá. Una plataforma de verificación recoge el caso como abierto y aún sin investigar. Y aunque los vandalizados son los más visibles, la miniaturización de radares ha llevado a que cada vez estén mejor ocultos (el de Velolaser apenas mide 50 cm y mide 3kg).

Quién está detrás. La cuenta que difunde los vídeos atribuye las acciones a un "justiciero". Curiosamente, similar al grupo de jóvenes que se presentaba hace seis años como 'Payasos Justicieros', en referencia a los revolucionarios del bloque en la serie de comedia 'La Que Se Avecina'. Dice que actúan contra radares que consideran recaudatorios. La cuenta también los relaciona con otros vídeos ajenos a los radares, si bien no hay confirmación policial de ese vínculo.

Qué dice la ley. La DGT ya se pronunció en 2025, tras la vandalización de siete radares en otras comunidades. Lo considera un delito de daños, recogido en los artículos 263 a 267 del Código Penal. El tipo agravado, que se aplica cuando el daño busca impedir el ejercicio de la autoridad, prevé cárcel de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. La investigación dirá si procede aquí. Además, los autores deben responder por el coste del aparato, unos 67.000 euros por radar fijo según la DGT. Desde entonces, Tráfico ha instalado cámaras de vigilancia en esos puntos, conectadas a sus centros de gestión.

Por qué el radar. Los radares de la DGT recaudaron 246,8 millones de euros en 2025, un 14% más respecto al curso anterior, según Automovilistas Europeos Asociados. La velocidad ya supone el 41,5% de la recaudación por multas, sin contar País Vasco ni Cataluña. Solo 50 dispositivos concentraron 1,3 millones de denuncias. Sevilla fue la sexta provincia por recaudación total de multas de tráfico, con 26,3 millones.

La asociación sostiene que muchos son “meros instrumentos de recaudación”. La DGT replica con otro dato: según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, la velocidad excesiva está detrás del 10-15% de los accidentes y del 30% de los mortales. Su director, Pere Navarro, defiende los radares como la única vía eficaz para bajar la velocidad.

El precedente. En Francia, durante las protestas de los chalecos amarillos de 2018 quedaron inutilizados cientos de radares. En una radio se llegó a hablar de hasta el 60% de todos los radares automáticos del país. Se interpretó como un ataque al símbolo de un Gobierno que, según los manifestantes, les "usurpaba" demasiado dinero. Allí había un movimiento detrás y se sospecha que esté pasando lo mismo en Sevilla.

¿Más radares? El Ayuntamiento de Sevilla prevé más radares en vías como la Ronda Urbana Norte y la avenida de la Palmera. Forman parte de su plan contra el ruido, de unos diez millones de euros, que culminará en 2029. Después del vídeo

Imágenes | Capturas de Instagram

En Xataka | Pere Navarro, director de la DGT: “Las sanciones no son tanto por el exceso de velocidad, son por tonto”