China estrena su avión eléctrico por fin con gente a bordo, pero no revela lo más importante: la batería

China acaba de dar un paso de gigante hacia la aviación comercial eléctrica: la compañía aeronáutica estatal COMAC ha culminado con éxito el primer vuelo con tripulación de su avión comercial eléctrico, el CE-25A, del que hace tres años conocíamos su maqueta. Otros como el X1 de Heart Aerospace lo han logrado antes, pero ya sabemos cómo se las gasta China: ya domina en el segmento de los coches eléctricos y la gran maquinaria y ahora pretende hacer lo mismo con los vuelos. No obstante, lo más difícil está por llegar.

El hito. Este primer vuelo tripulado del CE-25A tuvo lugar el 14 de noviembre en Binzhou (Shandong) y en la aeronave viajaron tres personas: dos pilotos y un ingeniero de ensayos, según CGTN. Aunque el vuelo era autónomo, los pilotos supervisaban su comportamiento y podían intervenir en la cabina. Según los informes, la aeronave ejecutó la prueba con normalidad y cumplió con lo previsto.

El pasado dos de febrero realizó el primer vuelo sin tripulación y, tras 19 validaciones autónomas, según Air Data News, su prueba de fuego fue ayer. El avión estuvo en el aire 16 minutos y 38 segundos y en este tiempo recorrió 60,4 kilómetros.

Por qué importa. El primer vuelo tripulado del CE-25A con éxito es un check más dentro de su programa: permite evaluar el rendimiento del avión con persona a bordo y le acerca a su verdadero punto crítico: la certificación, tanto a escala nacional como internacional. De momento, las autoridades chinas ya han aceptado la solicitud y si el avión aspira a venderse fuera de China, también tendría que contar con el visto bueno de sus homólogos extranjeros.

Para ello es requisito indispensable que su batería cumpla ciertos requisitos técnicos, de alcance y de seguridad. Si lo consigue, podría convertirse en una alternativa al tradicional queroseno, al menos de forma progresiva y solo en algunos vuelos regionales, ya que esta tecnología todavía está verde en términos de calidad y precio.

El avión. El CE-25A es un avión comercial con peso máximo de despegue de 10 toneladas y capacidad para 19 personas. Según las cifras del COMAC recogidas por Interesting Engineering, tiene un alcance de 400 kilómetros, una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora y una altitud de crucero de 2400 metros, una configuración que lo aboca a vuelos de corta distancia entre ciudades.

Para la propulsión usa diez ventiladores eléctricos carenados integrados en el ala, cinco en cada lado, en lugar de las hélices convencionales. La gran incógnita es la batería: COMAC no ha revelado ni su capacidad ni el consumo. En cuanto a su nombre, COMAC explica que la "C" es por COMAC, "E" por ser eléctrico y el 25 denota el cumplimiento de las regulaciones para aeronaves de categoría de transporte CCAR-25 y la "A", porque es el primero.

Hay un viejo conocido detrás. El CE-25A es obra del COMAC pero no se entiende sin CATL, un viejo conocido en diferentes ámbitos y que sin ir más lejos, triunfa en el coche eléctrico. Colabora también la Universidad Jiao Tong de Shanghái, entre otros socios.

Esta alianza y objetivo viene de lejos: ya por 2024, el fundador de CATL Zeng Yuqun aseguraba que ya habían probado baterías en un avión civil de cuatro toneladas y que preparaban otro para 2027 o 2028 de cuatro toneladas y hasta 3.000 kilómetros de autonomía. Para ello, CATL prometía una densidad de 500 Wh/kg frente a los 200 Wh/kg de sus baterías actuales de iones de litio, un dato clave para la aeronáutica. Eso sí, no se refería a este avión en concreto, lo que denota que CATL tiene sus huevos puestos en varios nidos dentro de la aeronáutica.

Los retos. La ausencia de información sobre la batería es crítica y el proceso de certificación es largo y complejo. Y aunque sus datos estuvieran a la altura y eventualmente llegasen los aviones comerciales eléctricos y todo tipo de recorridos, el sector se enfrentaría a otra problemática: una flota eléctrica que cubriera todos los vuelos de hasta 741-1.111 kilómetros demandaría entre el 0,6 y el 1,7 % de la electricidad mundial de 2015, como calcula este estudio publicado en Nature Energy de 2018.

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Portada | CCTV con IA vía Reuters



