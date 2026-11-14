En 2013, EEUU guardó en un cajón una de las armas más revolucionarias para la guerra. China lo acaba de construir y le ha quitado hasta el piloto

Hace exactamente 15 años, Estados Unidos parecía estar a punto de revolucionar la aviación de combate con una nueva generación de aparatos furtivos. Sin embargo, el Pentágono decidió tomar otro camino. Las últimas imágenes llegadas de China sugieren que aquella decisión podría acabar teniendo un precio estratégico bastante alto.

El avión que Washington dejó escapar. A principios de la década de 2010, Estados Unidos parecía tener entre manos el futuro de la aviación militar: un avión de combate furtivo, capaz de penetrar en territorio enemigo, atacar objetivos y regresar sin necesidad de llevar un piloto a bordo. El Pentágono llegó a probar varios prototipos, pero terminó abandonando públicamente aquella ambición.

Quince años después, China acaba de mostrar con un nivel de detalle sin precedentes el aparato que podría materializarla. Se llama GJ-11, también conocido como “Dragón Misterioso”, y Pekín pretende convertirlo en una de las piezas centrales de su aviación de combate.

Un pequeño bombardero invisible. Las imágenes difundidas por la televisión estatal china CCTV con motivo del 77º aniversario de su Fuerza Aérea muestran por primera vez numerosos detalles del aparato, tanto en tierra como en vuelo. Con una envergadura estimada de 14,3 metros, el GJ-11 presenta una configuración de ala volante que recuerda a la del bombardero estadounidense B-2 Spirit.

Carece de cola, lleva el motor integrado en el fuselaje y dispone de una salida de gases aplanada y protegida para reducir su firma infrarroja y radar. Todo está concebido para una misión especialmente complicada: adentrarse en espacios aéreos fuertemente defendidos sin ser detectado.

Las entrañas del dragón. Una de las grandes novedades de las imágenes es la confirmación de sus dos bodegas internas de armamento, cuyas puertas presentan bordes dentados para reducir las reflexiones del radar. Aunque se desconoce su capacidad exacta, los analistas de The War Zone estiman que cada compartimento podría albergar armas de entre 450 y 900 kilos.

El aparato también incorpora bajo el morro un sensor electroóptico e infrarrojo similar a los que utilizan cazas de quinta generación como el F-35 estadounidense o el J-20 chino. Este sistema podría permitirle identificar objetivos, realizar misiones de reconocimiento y dirigir municiones de precisión sin comprometer su configuración furtiva.

Vista frontal de un GJ-11 en el hangar, con las compuertas de la bodega de armas parcialmente abiertas

El trabajo que nadie quiere hacer. China ha confirmado que el GJ-11 está concebido para realizar ataques terrestres y misiones de supresión de defensas aéreas enemigas, una de las tareas más peligrosas para cualquier piloto militar. Su objetivo sería penetrar en territorio hostil para atacar radares, sistemas antiaéreos o centros de mando, abriendo el camino a otros aviones.

CCTV también ha anunciado que el aparato ha completado su primera misión de ataque con fuego real, en la que participaron dos de las primeras operadoras de drones de la Fuerza Aérea china. Una de ellas, Shi Xiaoran, explicó cómo tuvo que realizar una segunda pasada debido a la nubosidad antes de localizar el objetivo y alcanzarlo.

Un operador de drones pilota un GJ-11 desde un remolque de mando y control

Mucho más que un escudero. Pekín también ha mostrado cómo pretende integrar el GJ-11 con sus cazas J-16 y J-20, permitiendo que los aparatos tripulados amplíen su capacidad de reconocimiento y ataque mediante drones. Sin embargo, la gran diferencia respecto a otros programas de acompañantes de combate es que el GJ-11 está concebido para realizar misiones independientes de largo alcance.

Al prescindir de las limitaciones físicas de un piloto, TWZ considera que un aparato de esta categoría podría ofrecer un radio de combate al menos dos veces superior al de un caza tripulado comparable. Eso sí, su grado real de autonomía sigue siendo desconocido: las últimas imágenes muestran a operadores humanos controlándolo desde un puesto de mando terrestre.

El sueño americano. Lo más llamativo es que Estados Unidos ya había recorrido buena parte de este camino. Durante los años 2000 y principios de la década siguiente desarrolló demostradores como el Boeing X-45, el Phantom Ray y, especialmente, el Northrop Grumman X-47B. Este último consiguió despegar y aterrizar en un portaaviones en 2013 y realizar un repostaje autónomo en vuelo en 2015, demostrando el potencial de los drones furtivos de combate.

Sin embargo, en 2016 el Pentágono reorientó sus planes hacia un avión no tripulado de reabastecimiento, el futuro MQ-25 Stingray. Washington ha apostado desde entonces por los Collaborative Combat Aircraft (CCA), drones de acompañamiento más económicos y concebidos para fabricarse en grandes cantidades, en lugar de grandes plataformas furtivas de ataque independiente.

China pisa el acelerador. El GJ-11 fue presentado públicamente en 2019, durante el desfile del Día Nacional de China, pero desde entonces su desarrollo ha avanzado considerablemente. Las imágenes de satélite han documentado una intensa actividad de pruebas en la instalación de Malan, en Xinjiang, y el despliegue de tres aparatos en el Tíbet en 2025.

Además, Pekín asegura haber conseguido que su variante naval, el GJ-21, despegue y aterrice en el buque de asalto anfibio Sichuan, equipado con una catapulta electromagnética, aunque todavía no ha publicado imágenes que permitan verificarlo. Mientras Rusia continúa desarrollando su propio dron furtivo S-70 Okhotnik y Estados Unidos carece de una flota públicamente reconocida de aparatos equivalentes, China está acercando a la realidad operativa una de las grandes promesas de la aviación militar estadounidense de hace 15 años.

Imagen | PLA

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