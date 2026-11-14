España está dejando de beber todos los alcoholes que solía beber excepto uno: el tequila

La industria del alcohol no atraviesa su mejor momento en España, pero eso no significa que todas las variedades de bebidas estén en la misma situación. Al tequila no le va nada mal. Las estadísticas de su Consejo Regulador (CRT), el organismo que se encarga de velar por la Denominación de Origen, muestran que España importa hoy muchas más botellas que hace un lustro. Y si bien esa expansión del mercado parece haberse estabilizado (incluso con ligeras caídas en los últimos años) ha servido para convertir a nuestro país en el segundo gran importador del destilado, con 6,7 millones de litros en lo que va de año. Solo nos supera EEUU.

Sin embargo, la conquista española del tequila no se mide solo en cifras. Su éxito es cuantitativo… y cualitativo.

“La fiebre del tequila en España”. La frase es de ‘Gastro’, la sección gastronómica de El País, que hace unas semanas dedicó un reportaje a cómo el tequila está ganando fuerza en la hostelería (y los hábitos de consumo) de España. Los datos del CRT desde luego confirman que no va desencaminada.

Según las estadísticas del organismo, en 2025 España importó 7,1 millones de litros, lo que la consolida como el gran mercado europeo y el segundo más relevante del mundo, solo superado por EEUU. En lo que va de 2026 la foto se mantiene, con España superando el flujo importador de Canadá, Reino Unido o Alemania. Hasta octubre llegaron 6,6 millones.

Cogiendo perspectiva. Hay dos formas de ver esas cifras. Si nos centramos en el análisis interanual se observa un aparente estancamiento de la demanda, que incluso ha retrocedido ligeramente en los últimos años. Los 7,1 millones de litros importados en 2025 marcan de hecho una caída del 7,5% con respecto a 2024, año en el que ya se había registrado un descenso. Sin embargo, la cosa cambia cuando ampliamos el foco: España tal vez importe menos tequila hoy que hace un par de años, pero aun así sigue representando muchas (muchísimas) más botellas que hace solo unas décadas.

¿Tanto ha crecido? Sí. Se observa claramente en el gráfico que acompaña a este reportaje, pero el aumento del interés por el tequila con DOP puede resumirse con tres cifras: en 2019, antes de la pandemia, España importó 3,7 millones de litros, una década antes (2009) se movía en los 3,1 millones y a comienzos de siglo ni siquiera llegaba al millón, lo que la situaba en el sexto lugar del ranking importador del CRT, por detrás de Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica.

Una bebida blindada. Los datos del Consejo Regulador son interesantes por la relevancia que tiene la entidad, creada en los años 90 para aglutinar a todos los actores de la industria (productores de agave, destilerías, envasadores, distribuidores…) y que tiene como uno de sus objetivos prioritarios “salvaguardar la Denominación de Origen del Tequila” tanto en México como en el resto del mundo.

El organismo trabaja con normas que determinan la zona geográfica en la que se puede producir tequila: 181 municipios de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas. “Territorios únicos reconocidos legalmente para la elaboración de tequila”, reivindica.

Año Importaciones de tequila (l) 2000 773.016 2005 2.014.138 2010 3.440.321 2015 3.904.484 2020 2.819.095 2025 7.065.361

Más allá de los litros. La “fiebre” tequilera de la que hablaba ‘Gastro’ no se mide solo en millones de litros importados. Más allá de la mayor o menor cantidad de botellas que entran en el país, la expansión de la bebida tiene también una dimensión cualitativa. A comienzos de año CRT otorgó su Distintivo T a 29 negocios de España “en reconocimiento por la difusión de la cultura del tequila”.

El sello está pensado para señalar a los hoteles, restaurantes, bares y centros de distribución que “cumplen con altos estándares de calidad” al trabajar con la bebida. A nivel internacional se han otorgado poco más de 150.

Basta una búsqueda rápida en Google para comprobar que, si bien aún no son comunes, cada vez resulta más fácil encontrar mezcalotecas, coctelerías que trabajan con tequila o restaurantes mexicanos que la incluyen en sus cartas. También surgen nuevas marcas que, más allá de gigantes como José Cuervo o Don Julio, publicitan una bebida artesanal.

La otra cifra: 0,9%. Si bien es cierto que el Consejo Regulador constata el aumento de las importaciones de tequila en España y que hay analistas que ya pronostican que su demanda seguirá creciendo a nivel internacional, hay otro dato que debe tenerse en cuenta: su peso en el conjunto del mercado español es bajo. Sobre todo si se compara con otras variedades de bebida, como el whisky, la ginebra o el ron.

Para ser más precisos, en su último informe anual Espirituosos de España estimaba que el volumen de comercialización del tequila ronda el 0,9%, muy lejos del whisky (22,2%), la ginebra (16,6%), el ron (15,3%), el brandy (6,9%), el vodka (5,2%) o el anís (4,8%). La gran incógnita es si la ‘fiebre’ tequilera logrará expandir la bebida hasta el punto de hacerle superar a sus competidores directos.

Imágenes | Francisco Galarza (Unsplash), CRT

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