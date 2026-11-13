AMD ha presentado una nueva gama de procesadores que apuntan a dónde más están sufriendo los centros de datos: a los agentes de IA

En los últimos años, los procesadores han tenido un papel casi secundario en los servidores dedicados a la IA. Era poco más que un agente de tráfico que repartía el trabajo, mientras que las GPU se llevaban los aplausos. Sin embargo, los agentes de IA, que escriben código y consultan bases de datos, han dado un vuelco a las necesidades de hardware de los servidores. AMD sostiene que cada capa de procesado de los centros de datos reclama ahora un mayor rendimiento del procesador.

Con esa idea en mente, la compañía liderada por Lisa Su ha estrenado Zen 6, su nueva arquitectura, y lo ha hecho de la mano de los EPYC Venice, la gama diseñada específicamente para centros de datos.

Qué promete Zen 6. Los Venice suben la apuesta en casi todo con respecto al rendimiento de la generación anterior. Los modelos más potentes llegan hasta los 256 núcleos y 512 hilos, y los de más frecuencia alcanzan los 5 GHz. Los chips se fabrican en 2 nanómetros de TSMC. La marca habla de un incremento del 27% en la capacidad de instrucciones por ciclo (IPC) con respecto a la generación anterior.

Al incrementar la capacidad y la potencia de cálculo de sus núcleos, también se necesita incrementar los canales que llevan la información hasta ellos. Según recogía Tom's Hardware, cada socket tiene 16 canales de memoria DDR5 y admite módulos MRDIMM de hasta 12.800 MT/s y PCIe 6.0 para conectar GPU y memoria.

Para quién es Venice. En su comunicado, AMD clasifica el trabajo de la CPU en un servidor de IA en tres tareas. Una es ejecutar agentes de IA en entornos aislados; la segunda es alimentar a las GPU como nodo anfitrión que aloja a los modelos de IA, y la tercera es mover los servicios de siempre, como bases de datos o almacenamiento que la IA necesita para funcionar. AMD ha diseñado un chip de la familia EPYC 9006 especializado en cada una de esas categorías.

AMD explica que, con la llegada de los agentes de IA, esa carga de datos se multiplica con cada agente nuevo y recae principalmente en la CPU, no en la GPU como sucede con los modelos LLM de IA. Por ese motivo el incremento en la potencia y capacidad de sus nuevos procesadores cobra especial relevancia en los nuevos centros de datos.

Un duro contrincante. En cuanto a procesado de datos, el rival ya no es solo Intel. Nvidia compite en este segmento empresarial con su plataforma Vera, y AMD apunta a mejorar ese rendimiento con una gama más amplia y mejor adaptada a las necesidades de la IA.

Tom's Hardware probó dos chips de la gama EPYC 9006 para las plataformas SP7 y SP8 que le cedió AMD: el más potente, de 256 núcleos, rindió un 93% más que la generación anterior, principalmente por tener más hilos de procesado. El modelo más discreto, con 96 núcleos, superó en un 17% al rendimiento de los Vera de Nvidia. No obstante, estos resultados conviene tomarlos con cautela, Vera también mantiene ventajas en algunas pruebas de memoria.

La arquitectura Zen 6 no llegará a los Ryzen hasta principios de 2027. Los EPYC 9006 no sirven para predecir cómo irán esos nuevos procesadores de AMD para el mercado de consumo, porque sus cifras salen de servidores con unas memorias que un PC personal no puede permitirse.

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Imagen | AMD