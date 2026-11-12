La carrera hacia 'GTA VI' se libra antes en consolas que en PC. En la era de la IA eso es un problema

Queda exactamente una semana para que 'GTA VI', el juego más ambicioso de la historia (al menos por presupuesto), llegue a PS5 y Xbox Series. Y, si no se sigue la información sobre videojuegos, es fácil que haya quien se pregunte cuándo saldrá 'Grand Theft Auto VI' en PC. La respuesta es que no hay respuesta por el momento porque Rockstar tiene una forma peculiar de hacer las cosas, con una versión de consolas que llega antes que el lanzamiento en PC.

El problema es que este año hay algo que puede romper los esquemas de la compañía: la opción de un port no oficial gracias a la IA o, directamente, llevando la versión de PS5 al PC.

Cuánto han tardado. Antes de abordar ese espinoso asunto, vamos con un repaso de la trayectoria de lanzamientos de la compañía. En la mayoría de casos, funciona para intentar adivinar cuánto tardará en llegar el juego a compatibles, aunque hay un par de casos que desentonan:



Consola pc espera gta iii Octubre de 2001 Mayo de 2002 Siete meses GTA Vice City Octubre de 2002 Mayo de 2003 Seis meses y medio GTA San Andreas Octubre de 2004 Junio de 2005 Siete meses y medio GTA IV Abril de 2008 Diciembre de 2008 Siete meses GTA V Septiembre de 2013 Abril de 2015 19 meses

De los de esa lista, 'GTA V' fue el que más tardó porque querían que la versión en PC fuera la más completa. Fuera de la saga GTA, 'Red Dead Redemption 2' se hizo de rogar poco más de un año, y otros como 'Max Payne 3' o 'L.A. Noire' tardaron dos semanas y seis meses respectivamente. El caso más sangrante fue el de un Red Dead Redemption que salió en 2010 y que no llegó a PC hasta octubre de 2024. Los jugadores se tiraron 14 añazos pidiendo el port.

Tres buenos motivos. Esto no es un capricho y se mezclan varias cosas:

Negocio . Strauss Zelnick, CEO de la empresa que posee a Rockstar, comentó que siempre empiezan por consola porque es ahí donde está el público principal y que siempre habían ido primero a consola. No es cierto, ya que el primer y segundo 'GTA' salieron antes en PC, pero lo que sí es cierto es que ahí está la pasta. En una filtración reciente se pudo ver que, mientras 'GTA Online' en PC tendría 894.621 jugadores semanales que aportan 264.273 dólares a Rockstar, Xbox One tendría 1.129.023 jugadores gastando 1.867.947 millones... y PS5 3.474.021 aportando 4.486.346 millones a las arcas cada semana.

. Strauss Zelnick, CEO de la empresa que posee a Rockstar, comentó que siempre empiezan por consola porque es ahí donde está el público principal y que siempre habían ido primero a consola. No es cierto, ya que el primer y segundo 'GTA' salieron antes en PC, pero lo que sí es cierto es que ahí está la pasta. En una filtración reciente se pudo ver que, mientras 'GTA Online' en PC tendría 894.621 jugadores semanales que aportan 264.273 dólares a Rockstar, Xbox One tendría 1.129.023 jugadores gastando 1.867.947 millones... y PS5 3.474.021 aportando 4.486.346 millones a las arcas cada semana. Técnico . John Ricchio, que fue productor de Rockstar en 'GTA V', 'Max Payne 3' y 'Red Dead Redemption', comentó que no es una postura contra el PC, sino de gestión de recursos. Rockstar desarrolla primero para consolas porque es donde están las limitaciones del hardware y considera que es mejor partir de esas limitaciones para luego dar rienda suelta en PC. Otro ejemplo lo puso Obbe Vermeij, quien fue director técnico de 'GTA III' y contó que hacer el port a PS1 desde la versión de PC obligó a recortar mucho, por lo que decidieron cambiar las tornas cuando empezaron a diseñar 'GTA III'.

. John Ricchio, que fue productor de Rockstar en 'GTA V', 'Max Payne 3' y 'Red Dead Redemption', comentó que no es una postura contra el PC, sino de gestión de recursos. Rockstar desarrolla primero para consolas porque es donde están las limitaciones del hardware y considera que es mejor partir de esas limitaciones para luego dar rienda suelta en PC. Otro ejemplo lo puso Obbe Vermeij, quien fue director técnico de 'GTA III' y contó que hacer el port a PS1 desde la versión de PC obligó a recortar mucho, por lo que decidieron cambiar las tornas cuando empezaron a diseñar 'GTA III'. El port es otro proyecto.Ligado a esto, la versión de PC es un proyecto totalmente distinto que tiene más margen para retrasarse si algo sale mal (bugs, por ejemplo) o si quieren añadir más contenido, como los Atracos o 'GTA Online' desde el primer día en el caso de 'GTA V'.

Espera que suele valer la pena. Evidentemente, si sólo se juega en PC, que uno de los juegos más esperados de la historia tarde aún más en llegar a esa plataforma es un palo, pero estas versiones llegan o bien con más contenido o con mejoras visuales que no están presentes en la versión consolera. Hay excepciones, claro, como el desastroso port de 'GTA IV' que sólo se ha arreglado gracias a la comunidad, y ahí está algo positivo de estas versiones: los mods.

En PC, la comunidad es muy activa y, por la propia naturaleza de la plataforma, pronto llegan modificaciones que permiten arreglar cosas que la compañía no ha solucionado, añaden contenido o crean experiencias para las que el juego no se diseñó en un principio, como el caso de las comunidades de rol en 'GTA Online' que tanto éxito tuvieron hace unos años.

"Me preocuparía si fuera Rockstar. Alguien puede tomar la versión de PS5 y hacer que la IA loa dapte a PC. No sería una versión tan buena como la nativa, pero puede dañar las ventas" - Obbe Vermeij

Miedo de 2026: el port con la IA. Visto esto, podríamos pensar que en un margen de entre seis y doce meses tendremos la versión de 'GTA VI' en PC, pero aquí entra en juego algo que no estaba presente en los anteriores lanzamientos y con lo que Rockstar no contaba hasta hace bien poquito: los ports que se están haciendo a PC gracias a la inteligencia artificial.

Debido a su naturaleza, es algo que no hemos tratado demasiado en Xataka, pero estas últimas semanas están apareciendo muchísimos juegos de consola en versiones "nativas" para ordenador gracias a lo que se conoce como "recompilaciones". Durante años se ha trabajado en versiones así y proyectos como 'Dusklight' de 'The Legend of Zelda Twilight Princess' lo demuestran, pero ahora con la IA se está haciendo a una velocidad pasmosa.

Muchos ni funcionan bien, pero sí se ejecutan en ordenadores y viewndo el interés por 'GTA VI', Rockstar debería tener miedo a que el lanzamiento no oficial en PC se realice más pronto que tarde. Entra en juego otra cosa, y es que han reventado la seguridad de PS5 y, aunque Sony la ha parcheado de cara al lanzamiento del juego, nada garantiza que puedan volver a violar esa seguridad, sacar los datos de 'GTA VI' de la consola y realizar esa recompilación a PC. Y esto noe s especulación, ya que Vermeij dijo que Rockstar debería darse prisa antes de que esa versión llegue primero.

La larga espera. Pero bueno, recompilación aparte, si sólo jugara en PC no tendría problema en esperar unos meses más. Como se suele decir, qué es una raya más para un tigre, o seis meses para algo que muchos llevamos esperando 13 años. Pero claro, la conversación no se va a detener alrededor de uno de los juegos más esperados y con esto arrancamos una programación de artículos que, esperamos, te resulten interesantes tanto antes... como después del lanzamiento de 'GTA VI'.

En Xataka | 'GTA VI' ocupará hasta 212 GB y esto es un problema importante para algunas consolas