Jeff Bezos tiene una teoría sobre por qué la gente odia a los ricos: "El éxito no es sinónimo de maldad"

Probablemente preguntarle a un milmillonario porqué hay tanta gente enfadada con ellos y les ve como a los villanos de la película, sea parte del camino para encontrar una respuesta para un fenómeno que se ha intensificado en los últimos meses.

Esa la pregunta que el entrevistador de la cadena Fox News, Bret Baier le formuló a nada menos que Jeff Bezos en el cuartel general de Blue Origin en Florida. Ver a la segunda mayor fortuna del mundo, con una fortuna estimada de 388.300 millones de dólares, respondiendo porqué los ricos no son los villanos y con cohetes espaciales de fondo es una estampa que no esperábamos ver en una entrevista para la televisión de EEUU.

Un puesto de hamburguesas. Para Bezos, esa percepción es un problema de educación. A algunas personas "se les ha enseñado, creo que incorrectamente" una sociedad basada en esquemas de opresores y oprimidos. Y también que "el éxito es un villano", algo en lo que, como aludido, se mostró diametralmente en contra: "El éxito no es sinónimo de maldad".

Su ejemplo para explicar su opinión fue un negocio de comida rápida: "Puedes ser multimillonario aunque hayas montado un puesto de hamburguesas". Abres un local con diez empleados, luego un segundo, luego un tercero, y acabas con 1.000 restaurantes. Según explicaba el fundador de Amazon, esta "es una historia real con los nuggets de pollo de Raising Cane's", una cadena de comida rápida con mucho éxito en EEUU.

Tal y como recogía de Expansión, Todd Graves fundó la cadena de comida rápida en Luisiana en 1996 y, según datos publicados por Independent, hoy tiene casi 1.000 establecimientos en 44 estados. A su juicio, "no hay nada malo" en hacer un pollo que la gente adora. En la misma charla defendió que toda la riqueza sale de inventar cosas, del arado a la máquina de vapor.

Un malestar con datos. No obstante, el fundador de Amazon y Blue Origin no negó que haya motivos para el enfado ciudadano. "Tenemos problemas reales de asequibilidad. La gente mira el precio de la vivienda y es muy caro", admitió. Habló de los jóvenes que miran el precio de la vivienda y piensan: "Tengo que vivir a dos horas de la ciudad. No puedo vivir cerca de mi trabajo". Bezos aseguraba que no se puede fingir que no hay problemas en la economía que impactan directamente a la población y les genera enfado. "No creo que debamos subestimar los problemas", señalaba Bezos.

En una encuesta de Pew Research, el 33% de los estadounidenses de 18 a 29 años consideraba que era inmoral ser extremadamente rico. Según un informe de Oxfam Internacional, la fortuna conjunta de los milmillonarios se incrementó un 16% hasta los 18,3 billones de dólares en 2025, lo cual supone un récord histórico en cuanto a concentración de riqueza en manos de menos de 3.000 milmillonarios en todo el mundo.

Culpar al casero. Sin embargo, aunque el millonario se muestra comprensivo con el enfado de los ciudadanos, también cree que deben analizarse los motivos y "debemos analizar cuáles son las soluciones reales". "Es muy común que ciertos políticos señalen a los propietarios y digan que esto es culpa de los propietarios avariciosos. Eso no es lo que está pasando", afirmó Bezos. En su opinión, el mercado de la vivienda se basa en la "oferta y demanda. Es economía básica". Si el gobierno subsidia la demanda y limita la oferta, avisó, "vas a tener precios altos".

El millonario puso como ejemplo a la ciudad de Austin: "en los últimos diez años han aplicado muchas políticas para facilitar la construcción de casas". Un análisis de Pew Charitable Trusts lo respalda en parte y destaca que la ciudad construyó 120.000 viviendas entre 2015 y 2024. El alquiler mediano bajó de 1.546 a 1.296 dólares entre diciembre de 2021 y enero de 2026. Eso sí, el estudio mide alquileres, no precios de compra.

La regla de Bezos para votar. "Cuando estés en la cabina de votación y pienses por quién vas a votar, piensa en esto. Si hay un político que elige villanos y selecciona con el dedo, probablemente significa que no tiene una solución", señaló el milmillonario, obviando el posicionamiento que le da formar parte del sector señalado. Bezos aseguró que si uno de sus ejecutivos se dedicara a señalar con el dedo y culpar a otros de los problemas "no estaría aquí mucho tiempo. Le despediríamos muy rápido".

El millonario no nombró a ningún político ni partido, y eso dejó la puerta abierta a muchas lecturas interpretativas. Decenas de espectadores pensaron en Trump, a quien Bezos se ha acercado en su segundo mandato. La excandidata al Senado Amy McGrath escribió en su perfil de X: "No estoy en desacuerdo con la premisa, pero me pregunto si el Sr. Bezos se da cuenta de quién está en la Casa Blanca ahora mismo".

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Imagen | Fox News, Magnífic