Un vecino de Salamanca se puso a lanzar bolas de papel mojado desde un sexto piso. Ahora se enfrenta a una multa publicada en el BOE

Todavía recuerdo las clases donde más de uno y más de dos mojaban una bolita de papel, la introducían en el tubo vacío de un boli y, a modo de cerbatana, la proyectaban sobre el cuello o la mochila de algún cándido estudiante que ni sabía por dónde le había llegado el ataque. Ahora imagina esto a escala más “industrial”.

Hace un par de meses, una patrulla de la Policía Local de Salamanca vio a alguien lanzar bolas de papel mojado desde la terraza de un sexto piso. Las bolas caían cerca de la terraza de un bar y salpicaban. Ahí quedó la cosa, ¿no? No: semanas más tarde, el Ayuntamiento publicó en el BOE una propuesta de sanción al vecino, cazado con 751 euros. No es ninguna broma y tiene un precedente jurídico.

Qué pasó. El lanzamiento partió de una vivienda en la calle Bordadores. Las bolas llegaron a las inmediaciones de la terraza de un establecimiento de hostelería. Este estaba en la calle Condes de Crespo Rascón. La notificación no precisa cuántas fueron, no habla de heridos ni daños y no cita a vecinos o peatones afectados. Pero la broma fue cazada por la Policía Local, quienes advirtieron la escena e identificaron al presunto autor. Hasta hay un precedente de 200 euros por una situación análoga.

Y si hubiera caído algo más duro. El Código Civil prevé otro tipo de multa para quien arroja objetos más contundentes. Su artículo 1910 dice que quien habita una casa responde de los daños causados por las cosas que se arrojen o caigan de ella. No hablamos de banderas ni de tejas, que casi siempre son fruto de accidentes. Hablamos de un “agua va” malintencionado o sortear de milago como por desgracia me consta, un pañal bomba. El Supremo lo aplica a propietarios, inquilinos e incluso negocios. Aquí nadie reclama por daños, pero deja meridianamente claro por qué tirar objetos desde un piso nunca es un juego.

Por qué una multa. El Ayuntamiento aplica el artículo 11 de su Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos. Prohíbe arrojar a la vía pública “todo tipo de residuos u objetos de pequeña entidad”. Una bola de papel encaja porque la ley de residuos define como residuo cualquier objeto que su poseedor desecha o tiene intención de desechar. Mojado o no, da igual. Y ojo porque la ordenanza califica la conducta de grave.

Por qué 751. Aquí está el dato curioso: la Ley de Bases del Régimen Local permite a los ayuntamientos sancionar el incumplimiento de sus ordenanzas, pero establece un techo económico. Las multas leves llegan hasta 750 euros. Las graves, hasta 1.500. Las muy graves, hasta 3.000. Por eso las graves arrancan en 751. Un euro más que la leve más cara, porque no se aprecia reincidencia ni agravantes, pero sí malas intenciones.

Qué decide la gravedad. La ley estatal siempre fija los criterios generales, gradúa las infracciones según la intensidad de cuánto se perjudica a la salubridad o qué daños se infringen al ornato público. Pero cada ordenanza concreta qué conducta cae en cada escalón. En Salamanca, tirar algo de pequeña entidad ya es grave. Getafe, por ejemplo, prevé hasta 1.500 euros por tirar pipas, chicles o colillas, al techo de lo grave.

Cuándo sería muy grave. La ley reserva el multazo de hasta 3.000 euros a perturbaciones relevantes de la convivencia. Por ejemplo, las que afectan de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o a los derechos de otras personas. Pintarrajear un escaparate o reventarlo ya es delito. En cualquier situación, los ayuntamientos solo pueden sancionar así cuando no existe una norma sectorial específica que ya regule la materia.

Las fechas. Los hechos son del 3 de septiembre y el informe se emitió el 28 de septiembre. Entretanto, la comisión de Medio Ambiente lo ha estado analizando. Como la notificación no pudo entregarse en el domicilio indicado, el Ayuntamiento recurrió al BOE. También es de Salamanca el vecino que montó una piscina en un patio de luces sin pedir permiso y también se hubo de recurrir al BOE. Es lo que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo cuando no se localiza al interesado. Entre los hechos y el análisis en comisión han pasado casi dos meses: ahora el vecino tiene 10 días para presentar alegaciones. Pasado el plazo llegará la resolución.

¿Multa firme? No, no que se publicó es una propuesta dentro de un expediente sancionador. El vecino puede alegar, aportar pruebas o negar los hechos. La misma ley contempla reducciones: si el infractor reconoce su responsabilidad o paga de forma voluntaria antes de la resolución, la sanción baja. Cada reducción es de al menos el 20 %, y se pueden sumar. En este caso, 751 euros quedarían en unos 601 con una de ellas y en unos 451 con las dos. Poca cuantía, papel mojado.

Imágenes | Flickr

En Xataka | La UE acaba de multar a Google con 890 millones por la DMA. La cifra pesa menos que un párrafo casi escondido en el comunicado