Se sigue buscando al vecino de Salamanca que colocó una piscina de 2 metros cúbicos en el patio de luces de su comunidad de vecinos

Dicen que el calor agudiza el ingenio. A finales de mayo, con un episodio de temperaturas excepcionalmente altas para esas fechas, en plena ola de calor, alguien en Salamanca debió de pensar que un patio de luces era un sitio estupendo para montar una piscina. Lo que no tenía a mano, al parecer, era un aparejador. Cuatro meses después, el Ayuntamiento sigue sin encontrar al autor de la idea y ha tenido que recurrir al Boletín Oficial del Estado, que viene a ser como gritar su nombre por la ventana, pero con un distintivo bastante más severo.

Expediente que hace aguas. Los hechos, según recogimos en Decoesfera y Xataka Smart Home, arrancan el 28 de mayo. Ese día Urbanismo recibe el aviso de que hay una piscina en un inmueble de la calle Camelias, en el barrio de Garrido. El edificio es de 1967, tiene cuatro plantas más bajo y, según el expediente, ningún espacio común libre. La piscina estaba en un patio interior compartido por varias comunidades, y fue la de los portales de Fernández Nieto 6-8 la que dio la voz de alarma.

Las cuentas son sencillas. Dos metros cúbicos son 2.000 litros, y 2.000 litros de agua pesan unos 2.000 kilos. Sumemos depuradora, patas, lona y demás aparatos y tenemos 2.100 kg, más o menos lo que pesan un par de utilitarios pequeños. Con la diferencia de que un coche no salpica. Para quien prefiera medidas domésticas, son unas diez bañeras llenas hasta el borde, sin patito de goma que amortigüe el asunto.

Xataka precisa que era una piscina portátil, y ahí está la trampa: portátil lo es hasta que se llena. OKDiario la describe como una piscina de “pequeñas dimensiones”, pero en este contexto es relativo. El informe técnico municipal habla de una sobrecarga superior a 500 kilos por metro cuadrado. Y el Código Técnico de la Edificación toma como referencia unos 200. El problema es que bajo ese patio de luces están los garajes. El temor vecinal era que la plaza de aparcamiento dejara de ser un sitio donde aparcar para convertirse en un sitio donde nadar.

Persecución en tres actos. Primer acto: dos intentos de notificación durante septiembre, ambos fallidos. Segundo acto: el Ayuntamiento, sin saber ya a qué puerta llamar, publica el requerimiento en el BOE, en concreto el 16 de septiembre. Y llegamos al tercer acto: este tablón de anuncios que lee con devoción medio país cada mañana, no ha servido de mucho, porque la búsqueda sigue abierta. El miedo a la sanción sigue en el aire. El derecho administrativo y la comedia costumbrista dándose la mano.

UN VISTAZO A...

Lo que complica la pesquisa es que el patio no pertenece a nadie en concreto. La responsabilidad jurídica es de la comunidad. Decoesfera explica que, al no estar el espacio atribuido a un propietario, identificar a quien colocó la piscina resulta complicado. Es el crimen perfecto de la propiedad horizontal. Ya lo comentábamos aquí: cuando algo es de todos y nadie lo ha visto, nadie tiene la culpa.

Lo que dice la ley. La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe expresamente las piscinas. Su artículo 7.2 impide desarrollar en el inmueble actividades dañosas para la finca o peligrosas. Dicho de otro modo: si a usted le apetece un chapuzón, no tiene por qué apetecerle también al edificio. Y la densidad del agua impone que en solo 50 centímetros de profundidad ya hay 500 kilos por metro cuadrado. Por esto mismo se contempla posible sanción urbanística, con una cuantía que dependerá de las circunstancias del caso.

Final feliz (para la estructura). Mientras el propietario no aparezca, el informe municipal pide a los propios vecinos que desmonten la piscina cuanto antes. Es decir, la comunidad que presentó la queja ha pasado de denunciante a socorrista y de socorrista a encargada. Ya está desmontada, al parecer.

Si usted es el dueño, el Ayuntamiento quiere hablar con usted y ya no sabe de qué otra forma decírselo. Si no lo es, recuerde que las olas de calor tienen soluciones más ligeras: ventilador, ducha fría o, en último extremo, la piscina municipal, que esa sí tiene cimientos, aunque este verano muchas hayan terminado llenas de heces.

Imagen de portada | OKDiario

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