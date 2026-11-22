Montar una empresa es difícil, pero conseguir que siga funcionando a lo largo de los años todavía más. Si el plazo se mide en siglos, hay que considerar guerras, cambios de frontera, crisis y revoluciones industriales que han hecho desaparecer compañías enteras. Y ni con esas. Este es el mapa de las empresas más antiguas de cada país de Europa y que siguen funcionando. La lista es de lo más variopinta y va desde una hostelería monástica de Salzburgo, una bodega del Mosela a una casa de moneda en París.

El mapa se titula "The Oldest Company in Every Country" data de 2020 y es obra de la editorial británica de índole económica BusinessFinancing UK. Los datos proceden de una revisión documental propia que el equipo editorial realizó en cada país. Es decir, no es un mapa oficial con datos de las administraciones, por lo que aunque ya tiene tiempo y ha sido ampliamente difundido, puede albergar algún error. Aquellos países en gris significa que no pudieron identificar qué compañía es la más antigua en ese territorio. Por ejemplo, son los casos de Moldavia o Eslovenia.

Más allá de descubrir datos llamativos como que la empresa más antigua en funcionamiento en España es una ganadería que apunta al milenio, importa porque muestra de un vistazo qué actividades generan organizaciones duraderas. Big Think lo resume en dos pilares de lo más impactantes: dinero y alcohol han sido históricamente dos filones.

Aquí hay varias explicaciones, que van desde una demanda/necesidad estable y también la protección institucional, ya sea del Estado, la iglesia o los gremios. Y de un vistazo también descubrimos algo: podría pensarse que vamos a encontrar compañías relativamente modernas que nacieron después de ese boom de la Revolución industrial, pero hay unas cuantas que descienden directamente de actividades medievales.

Las empresas operativas más antiguas de los países de Europa, en un mapa

El mapa es una ilustración vectorial simplificada donde cada país está coloreada en funcionamiento del sector al que pertenezca la empresa: amarillo para el primario (recursos naturales), rojo para el secundario (manufactura), azul para el terciario (servicios y distribución) y verde para el cuaternario (conocimiento e información), además de un icono, el nombre de la empresa y el año de fundación.

La empresa más antigua de cada país de Europa. Business Finance UK

Como ya adelantábamos más arriba, el dinero y el alcohol predominan, algo que se aprecia en destilerías, bodegas y cerveceras (Alemania, Bélgica, Países Bajos, Chequia, Rumanía, Serbia, Letonia, Lituania) o en casas de moneda (Reino Unido, Francia, Eslovaquia) y en bancos (Liechtenstein, Malta, Chipre, Andorra). Solo con eso ya cubrimos más de media Europa.

La actividad no es lo único llamativo. Si buscamos las empresas más antiguas, vamos a encontrarlas en Europa occidental y central: Austria (St. Peter Stifts Kulinarium, 803) es la más vetusta, seguida de Alemania (Staffelter Hof, 862), Francia (Monnaie de Paris, 864), Reino Unido (Royal Mint, 886) e Irlanda (Sean's Bar, 900). De hecho, la española Casa de Ganaderos de 1218 es hasta joven a su lado. Una curiosidad: la empresa más antigua del mundo según este trabajo es la nipona Kongō Gumi, que data de 578, y justo detrás está la cervecera austríaca St. Peter Stifts Kulinarium.

El sector secundario, coloreado en rojo y en el que están pintadas cerveceras y bodegas, es el tono predominante en el mapa y en el centro de Europa. El amarillo del sector primario apenas está en unos pocos estados: España, Polonia, Ucrania y Dinamarca. En verde hay solo dos lugares, el norte de Irlanda y Estonia, que tienen un periódico y una farmacia, respectivamente.

Otro dato interesante es que las fechas más recientes se concentran sobre todo en Balcanes y países de reciente formación, como Serbia (1756), Bosnia (1864), Macedonia del Norte (1873), Bulgaria (1878), Albania (1912), Andorra (1930) y Kosovo (1999). De hecho, muchas de esas fechas coinciden con la creación del estado, lo que sugiere que estamos ante empresas estatales que llegaron de la mano.

Business Finance UK no se limitó a Europa, también tiene cartografías del resto de continentes y un mapamundi que las recoge todas, que aprovechamos para adjuntar para quien tenga curiosidad de ampliar fronteras.

La empresa más antigua de todos los países del mundo. Business Financing UK





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