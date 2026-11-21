Tengo 41 años recién cumplidos y en mi vida no recuerdo un hype por un lanzamiento así como con el GTA VI. De hecho cuesta 80 euros y a mi, que acostumbro a esperar unas semanas hasta que llega la primera oferta, me está costando resistirme. ¿80 euros son poco o mucho? Pues verás, depende de tus circunstancias. Lo que pasa es que depende de dónde vivas los sueldos cambian diametralmente y no hace falta salir del continente: de Moldavia a Bélgica la diferencia es enorme. El precio de GTA VI se mide en euros, pero también en horas y así se reparte la factura por Europa.

Porque el tiempo es dinero y la idea de este mapa de The World in maps: medir el precio en horas de trabajo en lugar de en dinero, una muestra de desigualdad que no necesita tipos de cambio. Para su elaboración usan los salarios medianos de cada estado, pero no aparece la fuente concreta. No obstante, encaja con los datos de Eurostat para 2022 de ganancias brutas horarias: Dinamarca ronda los 30 euros, Luxemburgo 24 o Bulgaria, con 4,1 euros brutos/hora que encajan con el número de horas considerando el PVP del juego.

La idea de este mapa es la misma que el índice Big Mac de The Economist y tiene sentido por lo icónico de este lanzamiento: es un fenómeno cultural que no entiende de barreras y que evidencia la diferencia de salarios dentro de la UE con una unidad que cualquiera entiende y que pone sobre la mesa que la mediana más alta de la UE es 7,4 veces la más baja. O lo que es lo mismo, una misma hora de trabajo renta siete veces más a un danés que a un búlgaro para comprar el mismo producto. Un hogar con ingresos bajos no solo gastaría porcentualmente más, sino que además se queda fuera de ciertas conversaciones. Y ojo, quedarse fuera de la viralidad del GTA VI seguramente sea el mejor de sus preocupaciones.

El número de horas necesarias de trabajo para comprar el juego

La fórmula aplicada es sencilla: el número de horas es el cociente entre el precio de juego y el salario mediano por hora. A partir de ahí, el mapa muestra las horas sobre su geografía y está coloreado en función de ese tiempo: de menos a más horas pasa de azul hasta el naranja, con el rosa en la zona media.

Cuántas horas de trabajo se necesitan para comprar el GTA VI. The World in maps

Basta un vistazo para comprobar que casi toda Europa occidental aparece en azul o violeta, aunque entre 2,7 y 6,13 horas hay una diferencia de más del doble. En cabeza, y prácticamente imperceptible en el mapa por su pequeño tamaño, está Liechtenstein (1,74 hora), seguido por Suiza (1,83 horas), Dinamarca (2,68), Noruega (2,79), Islandia (3,15), Luxemburgo (3,33), Bélgica (3,36) y Reino Unido (3,40). En definitiva, el bloque donde menos esfuerzo cuesta comprar el juego es el nórdico y noroccidental.

El segundo grupo está en el sur, la zona centro-oriental y la zona báltica: España (7,26 horas), Eslovenia (7,64), Estonia (8,53), Lituania (9,07), Chequia (9,72) y Grecia (10). Portugal (12,82 horas) destaca como contraste llamativo, casi el doble que España. La zona más desfavorable está en la mayoría de los Balcanes occidentales (14,54 a 21,33 horas) y el este, con Rusia (17,08 horas), Bulgaria (19,75) y Ucrania (28,10). Albania (32,38) y Turquía (31,25) también superan las 30 horas. La peor parte es para Moldavia (38,40 horas) y Bielorrusia (40,46).

Desde luego, la diferencia es abismal. Es cierto que los datos salariales de Eurostat son de octubre de 2022, pero las cifras más recientes del organismo, los costes laborales por hora de 2025, siguen mostrando una brecha de casi cinco veces entre Bulgaria (12 euros) y Luxemburgo (56,8).





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