De 'GTA V' a 'GTA VI': 13 años, 4.700 empleados y una industria que sigue apartándose del camino de Rockstar

'Grand Theft Auto VI' sale este 19 de noviembre, 13 añazos después de que 'GTA V' llegara a las tiendas. En ese tiempo, Rockstar ha casi duplicado su plantilla, ha dejado de publicar juegos con la frecuencia de antaño y ha construido lo que probablemente será el videojuego más caro de la historia y algo, posiblemente, irrepetible durante mucho tiempo.

Han cambiado muchas cosas en esos 13 años, pero lo que no ha cambiado es que el lanzamiento de un GTA es un agujero negro para el calendario.

Por las nubes. Antes de iniciar el recorrido, vamos con lo que se espera. Take- Two, la empresa a la que pertenece Rockstar, presentó resultados el 9 de noviembre y el CEO, Strauss Zelnick, comentó que las reservas van "muy por encima de lo esperado". No dan cifras, pero tampoco parece que se necesit3en para anticipar que 'GTA VI' va a ser un juego que rompa récords.

La matriz prevé unas reservas netas de entre 8.000 y 8.200 millones de dólares en su ejercicio hasta marzo de 2027. Este dato es importante porque, en el ejercicio anterior, la cifra fue de 6.720 millones de dólares. Es decir, esperan un 20% más gracias al impulso del juego de Rockstar que llegará, recordemos, sin la gran mina que es el modo online.

Es, en definitiva, un lanzamiento enorme para la compañía y para la industria, pero esto no ha venido de la nada.

GTA V y el cambio de chip. Para medir el cambio de Rockstar que comentaba hace unos párrafos, toca mirar atrás. Entre octubre de 2003 y octubre de 2005, Rockstar publicó ocho juegos, entre los que se encontraba el mítico 'GTA San Andreas'. Luego vino 'GTA IV' en 2008, sus expansiones y, entre 2010 y 2013, aunque se calmaron un poco, siguieron a gran juego por año.

'Red Dead Redemption' en 2010, 'L.A. Noire' en 2011 y 'Max Payne 3' en 2012. Pero luego llegó 'GTA V', y con este cambió absolutamente todo. Take-Two anunció que facturó 800 millones de dólares en su primer día y más de 1.000 millones en los tres primeros. Marcó un récord para cualquier producto de entretenimiento hasta entonces y también fue una de las producciones más caras: 265 millones de dólares según las estimaciones de la época.

Sólo Rockstar puede afrontarlo. Luego vino el Online y, después, a vivir de las rentas. Entre 2013 y 2026, Rockstar sólo ha lanzado un juego original: 'Red Dead Redemption 2' en 2018. Fue otro éxito en ventas, pero mucho más modesto que el titán de 'GTA V' que la compañía lanzó en numerosas plataformas a lo largo de los años:

PS4 y Xbox One en 2014.

PC en 2015.

PS5 y Xbox Series en 2022.

Cada plataforma extra significaba mayor base instalada, mayores ganancias por ventas directas y mayores tajadas por las microtransacciones del 'GTA Online'. En una filtración reciente se pudo ver que, 'GTA Online' en PC tendría 894.621 jugadores semanales que aportan 264.273 dólares a Rockstar, Xbox One tendría 1.129.023 jugadores gastando 1.867.947 dólares y PS5 contaría con 3.474.021 aportando 4.486.346 dólares a las arcas cada semana. Un millón al día, básicamente. Esto varía, claro, pero no deja de ser un dineral semanal durante años y años.

Ya no es sólo la cantidad de NPC, sino lo detallados que están

'Project Americas'. Las más de 220 millones de copias, unido a las ganancias del online, han permitido que Rockstar se tome con muchísima calma el desarrollo de este 'GTA VI' ambientado en Miami, aunque en un principio iba a ser aún más ambicioso. Hay pocos detalles sobre cómo se ha desarrollado el juego y, realmente, los más extensos vienen del reciente reportaje en Bloomberg en el que, tras pasar un día en Rockstar North, el periodista Jason Schreier dio algunas pinceladas de cómo iba a ser el juego en un principio.

Durante los primeros compases del desarrollo, se llamaba 'Project Americas' y pretendía abarcar buena parte de Norteamérica y Sudamérica. Esa ambición se fue reduciendo poco a poco tras viajes de investigación a Miami y debido a que el proceso de cerrar 'Red Dead Redemtpion 2' absorbió a casi toda la compañía. Fue cuando saltaron los escándalos de la cultura de crunch en el estudio y cuando se vio que, quizá, ni Rockstar ni ninguna compañía podía llevar dos juegos de esa escala en paralelo.

Cuando lanzaron el western, el desarrollo se aceleró. A finales de 2019 se fijó la historia de los dos protagonistas, pero seguía habiendo puntos clave que no se habían definido y luego llegó la pandemia, las contrataciones salvajes y una toma de decisión que se complicó debido a una dirección dividida entre tres personas y a la salida del estudio de Dan Houser (uno de los fundadores) y otros pesos pesados.

En 2026, según Bloomberg, 4.700 empleados entre la parte de publishing y la de desarrollo

Ambición que tiene un precio. Para lograr lo que querían, Rockstar se puso a contratar. De los 2.441 empleados que lanzaron 'Red Dead Redemption 2', el estudio pasó a 4.711 empleados distribuidos en una docena de oficina. Esta cifra incluye toda la compañía, claro, pero es interesante comprobar cómo son prácticamente el doble de un juego a otro. Tienen un estudio para animación, otro dedicado a zonas concretas como Rockstar India y otro dedicado únicamente a los personajes no controlables.

Es una barbaridad e incluso hay fuentes que recogen cifras aún más abultadas, de picos de 5.900 empleados en algunos momentos. Esto, claro, no es oficial, al igual que ocurre con el presupuesto. Los juegos se han vuelto algo carísimo de hacer porque necesitan muchísimas personas y tiempo, y eso hay que pagarlo. Los 300 millones ya son habituales en grandes lanzamientos estadounidenses, pero durante un tiempo estuvo el rumor de que 'GTA VI' había costado (entre desarrollo y marketing) unos 2.000 millones.

Rockstar lo ha desmentido y las últimas estimaciones están entre los 1.000 y 1.500 millones en total. Sea la cifra que sea, lo que es evidente es que es el videojuego más caro hasta la fecha, y posiblemente el más caro en algo que nada tiene que ver con el dinero: el coste laboral.

Crunch y sindicato. Tras 'Red Dead Redemption 2', Rockstar empezó a aplicar políticas para reducir el crunch. Esto se refiere a las horas extra que se hacen en el desarrollo de videojuegos y que no es algo como "pues cada día, un par de horas más", no: hablamos de semanas de seis o incluso siete días, de jornadas dobles como si se trabajara en un hospital y de personas que tienen hijos durante el desarrollo y a los que prácticamente no ven durante meses.

Es, lamentablemente, algo muy habitual en la industria (el director de 'God of War' de 2018 lo expuso a la perfección en un documental) y es algo por lo que estudios como la desaparecida BioWare, Naughty Dog o la propia Rockstar se enorgullecen. O enorgullecían cuando no era un tema tan polémico y sensible, claro. Como digo, tras 'RDR 2', el estudio afirmó que había revisado sus políticas para evitar esa situación, pero los empleados han cuestionado la eficacia de esto.

Además del crunch, en octubre de 2025 se destapó otra polémica que aún colea: Rockstar despidió a una treintena de trabajadores en Reino Unido y Canadá por, según ellos, compartir información confidencial. Sin embargo, el sindicato IWGB sostiene que fue por actividad sindical, algo que ha llevado a la empresa a los tribunales de lo que aún no tenemos sentencia.

En los billetes se puede leer "The United States of Paranoia"

Filtraciones, en plural. Rockstar está obsesionada con la confidencialidad, pero no ha podido evitar ser víctima de dos de las filtraciones más brutales que ha experimentado la industria. La primera fue en septiembre de 2022, meses antes de la publicación del primer tráiler del juego, cuando una persona publicó 90 clips del desarrollo del juego. Se hizo con ellos gracias a un Fire TV Stick conectado a la tele de la habitación de un hotel y, según Rockstar, el ataque le costó cinco millones de dólares y miles de horas de trabajo a sus empleados.

En febrero de 2024, y con las filtraciones como argumento, la empresa canceló el teletrabajo, por lo que las condiciones de los empleados se deterioraron un poco más. Para colmo, a mediados de agosto de este año y a poco más de una semana de ver el primer gameplay del juego, alguien llamado 'Cyberleek' publicó vídeos e imágenes de 'GTA VI'. También tenía una build del título y poco a poco fue publicando más material. De esto no nos hicimos eco en Xataka porque, realmente, es algo que daña a los trabajadores del estudio y juega en contra de los mismos.

El hacker afirmó tener una misión, la de luchar por el formato físico (recordemos que 'GTA VI' no tiene formato físico y que justo este verano Sony anunció que se bajará del carro a partir de enero de 2028), pero fue sospechoso porque había una cripto ligada a toda la filtración y olía bastante a estafa. Al margen de esto, era evidente que la lucha contra las filtraciones no sirvió de mucho.

Nadie quiere coincidir. Pero bueno, visto todo esto, aquí estamos, a pocos días de poder poner nuestras manos sobre el juego más esperado. Y tenemos un calendario bastante limpio porque nadie quiere coincidir con un 'GTA'. Cuando salió 'GTA V', casi el 90% de las ventas de juego en Reino Unido durante la primera semana fueron para Rockstar. Ese reflejo, trece años después, se mantiene.

En 2025, cuando se esperaba el juego, Bloomberg ya contó que muchas editoras estaban esperando lo máximo posible para anunciar la fecha de sus lanzamientos. Nadie quería salir cerca de 'GTA VI' porque sabían que no se iba a hablar de otra cosa. Y, de hecho, hay ejemplos concretos como 'Fable', una de las grandes producciones de Microsoft que se movió a febrero del año que viene para no coincidir.

A Nintendo y Barbie les da igual. De hecho sólo hay que ver el calendario de lanzamientos para comprobar cómo prácticamente cada semana de este año se ha lanzado algo importante... excepto esta que acabamos de cerrar, la que viene y lo que queda de diciembre. Pero claro, siempre hay una nota discordante y, en este caso, tenemos dos.

Por un lado, el 'Barbie Rewind', al que le da exactamente igual el lanzamiento de 'GTA VI' y que ha protagonizado su propio momento 'Barbenheimer', subiéndose al meme de que todos temen el lanzamiento de 'GTA'... excepto Barbie. Por otro, Nintendo. 'GTA VI' no sale en Nintendo Switch 2 y, para la compañía japonesa, si algo no sale en su plataforma es, básicamente, como si no existiera.

Es una exageración, claro, pero van a su ritmo y, además, han lanzado el remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' que no sólo se ha convertido en uno de los juegos mejor valorados de la historia, sino uno que, en cinco días, ha vendido más de 5,2 millones de unidades.

Y después... qué. Va a ser curioso ver el recuento de las ventas iniciales de este 'GTA VI' y también las notas. Todos los anteriores están muy arriba en el recuento de notas y hay que esperar a ver en qué numerito en Metacritic se queda este juego que entrará por los pelos en los candidatos a llevarse el GOTY. Y si bien aún no hemos tenido 'GTA VI', ya hay quien se pregunta, visto lo visto, cuánto tendremos que esperar para un 'GTA VII'.

Paso a paso, ya que primero vendrá la versión de PC y lo que quieran hacer con el nuevo 'GTA Online', pero según Bloomberg, 'GTA VI' no sólo es un juego mastodóntico, sino la base de las herramientas y tecnología para los juegos futuros de Rockstar. Esto aceleraría la llegada de un nuevo juego de la compañía o de un nuevo 'GTA', pero es algo que sólo el tiempo dirá.

Imágenes | Rockstar

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