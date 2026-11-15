Por qué nos entra sueño después de comer: la culpa no es solo de la comida, sino de nuestro reloj biológico

Hay mucha gente que, cuando termina de comer y vuelve a su puesto de trabajo o incluso se sienta en el sofá, automáticamente siente como si los párpados comenzaran a pesarles como si estuvieran hechos de plomo. Esto es algo que se define como 'modorra' y tradicionalmente la sabiduría popular lo ha tratado de explicar apuntando a que en ese momento la sangre se va al estómago para hacer la digestión y deja el cerebro bajo mínimos. Pero es algo más complejo.

El bajón estaba ahí. La idea más importante sobre esta somnolencia que nos da por la tarde es que no la causa la comida como tal, sino que ya estaba presente desde antes y que incluso si nos saltamos la comida, podríamos tener la misma sensación. Esto es algo que se explica como una cuestión de ritmos biológicos, puesto que nuestro sistema circadiano tiene un ciclo secundario de unas 12 horas.

Y es algo estudiado, puesto que en el año 2009 se demostró que la propensión al sueño a lo largo del día tiene un segundo pico natural después del mediodía. Y este pico surge por la colisión de dos factores que son el ritmo circadiano y el cansancio acumulado desde que nos despertamos. De esta manera, la comida es un simple "acelerador" de un proceso que estaba ya en marcha, sobre todo si se basa en carbohidratos.

La cantidad de comida. Aunque el reloj biológico tiene mucho que decir, un buen banquete lo termina empeorando. En este caso tenemos como referencia un ensayo hecho en 2012 que puso a prueba a varios jóvenes que solo habían dormido 5 horas y les dieron un almuerzo de 922 kcal frente a uno ligero de 305 kcal. Lo que vieron es que, a partir de los 30 minutos, los que comieron el menú más calórico mostraron una mayor somnolencia.

El mecanismo. A nivel químico hay varias explicaciones para esta sensación, como por ejemplo la conexión glucosa-orexina. Este es uno de los mecanismos más elegantes, aunque se ha estudiado principalmente en ratones. Se explica básicamente porque las neuronas de orexina en el cerebro son las encargadas de mantenernos despiertos y, de hecho, su pérdida causa narcolepsia. El punto está en que la glucosa puede inhibir justamente estas neuronas.

Pero hablamos de un mecanismo que es tan fino que detecta las subidas normales de azúcar en sangre que ocurren tras una comida. Y aunque trabajos posteriores matizaron el mecanismo molecular exacto mediante canales iónicos, la relación entre glucosa y el "apagado" de la vigilia es una de las pistas más fuertes.

Va más allá. No todo se debe centrar en el azúcar, ya que también se ha visto que un desayuno rico en grasa producía más fatiga a las tres horas que uno rico en carbohidratos. El problema es que no se conoce la razón, aunque se piensa que una hormona digestiva, la colecistoquinina, puede estar detrás debido a su aumento.

Desmontando el mito. Como hemos comentado anteriormente, la cultura popular habla de una redistribución del flujo sanguíneo para ir del cerebro al estómago, pero la realidad es que la velocidad del flujo sanguíneo cerebral no cambia significativamente tras ingerir alimentos.

Pero este mito se basa en una confusión clínica y más concretamente de un problema conocido como 'hipotensión pospandrial'. Este fenómeno se explica porque hay una acumulación de sangre en la zona abdominal que provoca somnolencia por esta bajada de la tensión. El detalle es que esto es una situación clínica que aparece en personas mayores con disfunción autonómica.

Un diseño evolutivo. Si te sientes culpable por cabecear frente al teclado, consuélate sabiendo que es un rasgo conservado evolutivamente. La humilde mosca de la fruta también sucumbe a la siesta después de comer, como apuntaba un estudio publicado en 2016 donde se vió que cuanto más volumen, más proteína y más sal comen estas moscas más tiempo duermen.

Imágenes | George Milton

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