En esta aldea asturiana quedan seis habitantes. Dos de ellos son dos mujeres que pasan el día jugando al parchís

En Xataka ya hemos hablado de aquel pueblo asturiano que nació para una térmica y se quedó vacío. O también de la villa con 14 casas que ahora mismo está a la venta, entero. Cansinos es la tercera versión: nadie cerró nada, simplemente se fue yendo la gente. Apenas quedan seis personas. Esta semana, dos primas y vecinas de toda la vida, Milina y Luisa, han puesto a Cansitos en los titulares: “Cuando acabemos nosotras, el pueblo acabará también”. Entretanto, allí toman café y juegan al parchís con otra vecina de 88 años, recordando cómo era la vida cuando las casas estaban llenas.

Dónde está. Cansinos es parte de la parroquia de La Plaza, en el concejo de Teverga, a 620 metros de altitud y a 1 kilómetro de la capital municipal. Tiene 10 viviendas y unos 15 empadronados, 7 hombres y 8 mujeres. Teverga está en pleno Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa. Claro, las estadísticas solo cuentan a quien figura en el padrón, no a quien duerme allí en noviembre.

De 60 a 6. Las vecinas tienen su propia versión: según lo publicado en el canal de YouTube Hilux_Aventura, ya no quedan más de 6 u 8 y solo hay 4 casas habitadas. Luisa reside actualmente en Oviedo y las dos mantienen su relación con Cansinos mediante visitas frecuentes. En el vídeo, ambas mujeres recuerdan que llegaron a vivir unas 60 personas. Es su testimonio, no disponemos de un censo que lo documente aldea por aldea.

Por dar contexto, en Teverga, donde la primera concesión minera data de 1876 y la Sociedad Minas de Teverga nació en 1900, se llegó a emplear a más de 800 personas. El pozo San Jerónimo siguió activo hasta 1992, pero desde los años setenta, la crisis minera provocó un éxodo de jóvenes y claro, de aquellos pozos, estos vacíos. El concejo pasó de más de 6.000 habitantes en 1920 a 1.539 en 2024, alrededor de una cuarta parte.

Haciendo las Américas. La marcha de los vecinos no siempre tuvo como destino Oviedo u otras ciudades asturianas. Según recuerdan Luisa y Milina, algunas familias se fueron incluso a América Latina para buscar trabajo. La pérdida de población provocó el cierre de la escuela de San Martín, a la que acudían unos quince niños de la zona. Una situación similar a la de Coomonte. Las mujeres recuerdan que tenían que subir a comer a casa y volver a bajar después, porque entonces no había comedor escolar. Y lo hacían incluso cuando nevaba.

Trabajo común. De niñas, los vecinos se reunían para arreglar los caminos y, cuando una familia terminaba de recoger la hierba, ayudaba a las demás. Ahora, con tan poca gente y una población muy envejecida, los caminos son angostos, están descuidados y necesitan reparación. Luisa dedica buena parte del tiempo que pasa en la aldea a las plantas y a mantener los accesos.

Milina arranca la maleza que encuentra a su paso, aunque en los antiguos terrenos de cultivo, la vegetación se ha comido las huertas. Todavía quedan algunas plantaciones de uvas, remolachas y pasiflora, además de las cebollas que plantó la nieta de una de ellas durante una visita desde Oviedo.

Los que se fueron. El pueblo organiza una comida anual para no perder el contacto: montan dos carpas grandes y preparan una parrillada en la que se reúnen quienes siguen vinculados a Cansinos, pero “los nietos ya no quieren venir para aquí porque se aburren”, cuenta una de ellas.

Cuando Milina se marchó, trabajó en Oviedo, primero en una casa y después en la cocina de una residencia geriátrica. Ella vuelve porque está encantada de la vida rural, pero echa de menos ver correr a los niños. En Teverga, el 39,3% de la población tiene 65 años o más, mientras que solo el 5,4% tiene menos de 16. Hay más de siete personas mayores de 65 años por cada menor de 16.

No en vano, este éxodo de décadas forma parte de una transformación demográfica mucho más amplia de la cual hablamos hace poco: no basta con que las viviendas sigan en pie o con que algunas familias regresen en vacaciones, sin flujo económico real, no hay vida.

Qué queda. Algunas casas reciben visitas en vacaciones y el resto del año están vacías; otras directamente están abandonadas, los tejados se han hundido y la vegetación empieza a cerrar los accesos. Luisa y Milina ejemplifican la máxima con ese “Los hijos, cada uno tiene su vida”. Sin razones para volver, el pueblo desaparecerá poco a poco.

Imágenes | Hilux_Aventura

En Xataka | El absurdo precio de la vivienda ha convertido en rutina lo que antes era una rareza: vivir en una ciudad y trabajar en otra