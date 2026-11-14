Dónde duerme el turismo en Europa: el mapa que retrata la masificación en la España mediterránea

Uno de los problemas del turismo es que no se reparte de forma uniforme: mientras hay municipios como Benidorm al que los foráneos les salen hasta por las orejas, en Almazán no pasa lo mismo. La actividad turística suele aglutinarse en puntos muy concretos, como las cosas, islas, capitales históricas y también valles alpinos. Precisamente, este mapa sintetiza esa asimetría turística de Europa en una sola cartografía.

Es, en pocas palabras, algo que puede medirse con un término que la Organización Mundial del Turismo define como "Overtourism" o Sobreturismo, cuando el impacto del turismo en un municipio influye tanto, y a veces de forma negatica, en la calidad de vida de sus redidentes.

El mapa es obra de Josep Ferrer, analista de datos y profesor de la Universidad de Navarra, a partir de datos de Eurostat de 2025 sobre noches en alojamientos registrados (ojo a este dato, porque la realidad es aún peor) por provincias, islas o distritos. Y la desigualdad es evidente: de los 3.280 millones de pernoctaciones, casi el 25% de las noches está en 28 regiones, otro 25% en las 74 siguientes y el 50% restante en 1.145 regiones. De hecho, la mitad de las pernotaciones turísticas se concentran en solo 102 regiones de las 1.247 del total.

En qué lugares de Europa hay más pernoctaciones turísticas

Para su elaboración, ha ordenado las regiones de más a menos noches y se suman hasta llegar al 25% y el 50%, lo que permite colorear el mapa con tres tonos de azul. ¿Para qué sirve el mapa? Porque saber dónde se concentra el turismo implica conocer también donde se concentran sus costes y sus beneficios: desde el empleo o el consumo que generan a la congestión de los servicios o el encarecimiento de la vivienda, lo que afecta a quienes viven esos lugares de forma continua.

Noches pasadas en hoteles, alojamientos turísticos y campings en 2025. Josep Ferrer con datos de Eurostat

El autor hace una anotación impactante: solo París alberga más pernoctaciones turísticas (47 millones) que todo un país como Irlanda al completo (42 millones). Sin embargo, no es la ciudad europea que se lleva la palma: ese récord lo ostenta Roma con 56 millones y, más sorprendente todavía por su tamaño, Mallorca, que tiene menos de un millón de habitantes censados pero alcanza los 55 millones de noches turísticas.

El mapa no entra, pero no es lo mismo el impacto turístico de millones de pernotaciones en una gran ciudad que en un municipio más pequeño. Otras regiones donde el sobreturismo es evidente son Barcelona (41 millones) o Venecia (39 millones). A nivel visual, si hay un lugar donde se agrupa el azul oscuro, ese es el litoral mediterráneo de la península ibérica, Baleares y Canarias, el nordeste de Italia con el arco alpino, la costa croata, Chipre y varias islas griegas. El azul claro se reparte por la Francia atlántica y mediterránea, Alpes, Escandinavia y algunos núcleos de Alemania y Polonia. El centro y el este del continente quedan prácticamente el blanco, si bien para el Reino Unido y Turquía no hay datos.









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Portada | Josep Ferrer con Eurostat







