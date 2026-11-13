Muchos anuncios de GTA VI no muestran armas: no es que el juego se haya moderado, es que Rockstar sabe que muchos jugadores son menores

Estamos viendo, desde hace un par de días, cómo las ciudades se van empapelando con carteles de 'GTA VI', para cuyo lanzamiento queda apenas una semana. Algunos de los ejemplos más espectaculares están en París, donde Rockstar ha colocado unos Lucia y Jason de 3.000 metros cuadrados en la fachada acristalada del Westfield CNIT. Y también en Paris se censuró una imagen de una pistola. Mientras tanto, en la televisión estadounidense lo que sale de los spots es el sexo. Todo ello nos lleva a una cuestión que va mucho más allá de una maniobra publicitaria puntual, y es cómo afrontamos la publicidad de un juego para adultos... que quiere llegar a todo el mundo.

Pistolas fuera. El pasado 18 de junio, Rockstar enseñó la portada oficial de 'GTA VI' al anunciar la fecha de reservas: la cuadrícula de viñetas propia de la saga, con Jason y Lucia en el panel central superior. Pronto surgieron comparaciones con la lona terminada, a partir de fotos de la web francesa Rockstar Mag. En el recuadro de la pareja, la pistola de Lucia y la mano que la sostenía desaparecieron. En la viñeta inferior central, un personaje levanta el brazo hacia un fusil de asalto que también se esfumó.

Solo fue el principio. El 15 de octubre veíamos una pantalla LED en Times Square sin armas y después, otra de un autobús en Chicago donde a Lucia también le faltaba la pistola. Se había hablado del retoque como un ajuste pensado solo para París, pero pronto se vio que era una cuestión internacional. De hecho, en Nueva York conviven incluso ambas imágenes: en la Séptima Avenida con la calle 49, la pistola de Lucia y el fusil siguen en su sitio.

En la tele. El 20 de octubre, durante la noche inaugural de la NBA, NBC emitió el primer anuncio de televisión del juego, el tráiler de lanzamiento que Rockstar había publicado cinco días antes, pero con cambios: de las tres escenas de la pareja en la ducha solo queda la primera, mientras que las armas, las explosiones y los atracos se mantienen. En la versión oficial, la pareja protagoniza varios cortes íntimos repartidos por el minuto y medio.

El motivo de la censura: el juego tiene la calificación M de la ESRB, con descriptores como violencia intensa, desnudez y contenido sexual. La ESRB puede imponer multas de hasta un millón de dólares a las editoras que no respeten esas pautas como evitar desnudez o armas apuntando al espectador.

Las contradicciones de un juego violento. Joost Van Dreunen, profesor de negocio del videojuego en la NYU, recordaba esta semana que parte del gancho de Rockstar era ser el juego que "mi madre no me deja jugar". ¿Puede conservar Rockstar ese mojo con GTA VI? Posiblemente la compañía decide qué y cómo censura soporte a soporte, según quién gestiona la publicidad y a qué tipo de público alcanza. Una lona no tiene franja horaria ni filtro de edad, pero un anuncio en la NBA llega a una audiencia muy específica, y ahí Rockstar ha cortado el sexo. Para un juego que ha puesto la relación entre Jason y Lucia en el centro de su trama, cada recorte se mide milimétricamente.

Eso sin contar con la nada disimulada censura que en lugares como los Emiratos Árabes que difuminan a las mujeres de portada y carátulas del juego, aunque aquí no es Rockstar quien tiene la última palabra.

Menores mayores. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, decía en marzo que no entendía cómo alguien con consola y más de 17 años podía decidir no jugarlo, y que esperaba llegar a "cada persona apropiada", un adjetivo que deja fuera muy conscientemente a los menores de edad. Sin embargo, en una encuesta de YouGov publicada esta semana, el 63% de los británicos que han jugado a 'GTA' lo hizo por primera vez antes de los 18 años, y uno de cada cinco antes de los 12. Christoph Hartmann, exjefe de 2K, contaba que su hijo de 14 años insiste en jugarlo porque su padre trabajó en él.

Visto así, una compañía que necesita la mayor audiencia posible no puede reconocer abiertamente que parte de ella no tiene la edad que exige la calificación correspondiente, y quitarle la pistola a Lucia en una fachada es una forma de asumirlo sin entrar en polémicas morales. De momento, tenemos anuncios con y sin pistolas. Por si acaso.

En Xataka | Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, sobre el retraso de GTA VI: "Son decisiones muy difíciles de tomar"



