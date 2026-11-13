iRobot Roomba Max 875 Combo, análisis: si tienes alfombras, este es el robot que te va a alegrar la vida

iRobot inventó las Roomba, logró la metonimia con el robot aspirador y ahora está en manos chinas y se nota porque bajo el capó cada vez se parece más a los modelos rivales y ojo, esto no siempre es una mala noticia. Sin ir más lejos, de pasar a tener modelos que friegan con cuentagotas y hacer experimentos de lo más variopintos, su propuesta final (de momento) pasa por un rodillo autolimpiable que usa agua caliente y sale un poquito a los lados. Spoiler: es todo un acierto.

Al final, es cuestión de dar con la tecla entre la innovación propia y los derroteros del sector, donde si bien es cierto que goza de madurez, todavía tiene algunas asignaturas pendientes. Este Roomba Max 875 Combo es el actual buque insignia de iRobot y, además de venir cargado hasta la bandera para fregar, también esconde algunas armas con las que quiere diferenciarse y convertirse en el mejor robot aspirador del año. ¿Lo conseguirá? Lo hemos probado a fondo y esta ha sido nuestra experiencia.

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Lo esencial en 30 segundos

El Roomba Max 875 Combo es el mejor robot aspirador de iRobot en lo global, y en este sentido cabe esperar unos acabados premium, su app facilísima y cuidada, una navegación esmerada o que tenga batería para rato, pero hay un segmento donde no tiene rival: aspirar alfombras. Aquí el "truco" está en que además de tener mucha presión, hace una especie de vacío que le permite atrapar mejor el polvo que queda atrapado en el textil y que cuesta horrores (a mano, suele suponer ponerlo a tope y dar varias pasadas) sacar.

Dicho esto, también friega como pocos, gracias a que tiene un rodillo largo, extensible y que además rota mucho y presiona la superficie, que cuando lo requieres además pulveriza con agua jabonosa. Ya no es solo una limpieza de mantenimiento, es que si hay manchas secas como por ejemplo de café, las detecta y elimina. En pocas palabras: es EL ROBOT para casas con alfombras y hay muchas manchas, por ejemplo porque hay peques en casa. Oye, ¿y las mascotas? Bastante bien, pero no es el mejor de la casa para lidiar con el pelo.

Nuestra experiencia con el Roomba Max 875 Combo

La Roomba de siempre ya no es la de toda la vida. Una Roomba, especialmente a partir de la gama media, se caracteriza por unos acabados sublimes: texturas llamativas que emulan la madera, el tejido o el metal, líneas sobrias... y este este Max 875 Combo lo cumple a rajatabla. Vamos, que entra por los ojos: su base aúna elegancia y practicidad. Pero donde llegan las curvas es el robot al darle la vuelta: sorpresa mayúscula con el rodillo, que no es doble ni de goma como es costumbre en esta gama, sino un único rodillo de cerdas y goma, un paso atrás si me preguntan. Asimismo, solo tiene un cepillo lateral, pero en el lado bueno es extraíble al igual que el rodillo de fregar, una excelsa mopa cilíndrica con tapa que va de lado a lado.

Qué navegación. Las Roomba se han resistido históricamente a la típica txapela láser, pero eso no significa que que carezca de esa tecnología: combina LiDAR con cámara e IA con reconocimiento de objetos y no se pierde ni queriendo. Navega rápido, bien y además mide muy bien por dónde cabe y por dónde no y eso es una buenísima noticia para los hogares con muchos recovecos. El algoritmo de navegación de iRobot siempre ha estado por encima de la media, pero ahora mismo no tiene rival: es cierto que en la gama alta es difícil que un aspirador se pierda, pero que no se pierda, ni atropelle y además llegue bien a los sitios donde cabe es otra historia en la que las Roomba destacan.

Brilla en alfombras. Este robot aspirador aspira y friega que da gusto en líneas generales. Es cierto que al ser algo grandote le cuesta pasar por debajo de las puertas de los armarios de la cocina, pero se mueve bien y se mete bien y ahí, el aspirador rinde bien y gracias al cepillo lateral extraíble llega a casi todas las esquinas, aunque obviamente mejor despejar la casa antes de limpiar. El fregado es de matrícula de honor y es más, incluso esas manchas pequeñas y secas salen si activas el pulverizado en esa zona, que esencialmente humedece más el agua.

¿Que hay una alfombra? Pues cubre el rodillo de fregar con una tapa y, algo diferencial es la tecnología Sealforce, que despliega una especie de faldón desde el chasis para sellar físicamente el robot contra el tejido y concentrar la succión. Aunque solo se forma cualitativa, las alfombras finas las deja limpísimas (aunque a veces corre el riesgo de arrastrarla) y donde más impresiona es en las gruesas a las que sube: ahí logra que al agitarla prácticamente no suelte partículas.

El rodillo de fregado sale un poco por el lateral para llegar mejor a recovecos y esquinas

Incombustible. La prueba estándar que usamos para medir la duración de la batería es ponerlo solo a aspirar en su versión más exigente (en este caso, limpieza profunda, que además refuerza las pasadas). Le ha costado aspirar los 55 metros cuadrados que tiene mi piso unos 60 minutos, gastando un 28% de batería en la operación. Vamos, que podría limpiar más de tres casas como la mía, la verdad es que pocos robots aspiradores gastan tan poco en este modo. No obstante y teniendo en cuenta que la mayor parte de las ocasiones he usado el modo normal o el modo inteligente, la batería da para mucho más. Aún así, en caso de quedarse a medias, deja la tarea pendiente y la vuelve a retomar cuando se ha recargado lo suficiente.

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Mantenimiento: traga agua que da gusto. Al volver de aspirar y fregar, el robot depósito de sólidos se vacía por succión, el rodillo se limpia y se seca con aire caliente, quedando listo para la próxima misión de limpieza. En estos días lo único que he tenido que hacer es preocuparme de llenar el depósito de agua limpia, ya que gasta bastante en la autolimpieza y el modo pulverización, vaciarlo una vez y eso sí, preocuparme de quitar los pelos que se quedan enganchados en las cerdas de los rodillos, algo que cuando solo son de goma sucede menos y además se retiran mejor.

Ficha técnica del iRobot Roomba Max 875 Combo



iRobot Roomba Max 875 Combo Dimensiones y peso Base: 456 x 430 x 432 mm Robot: 356 x 360 x 998 mm Potencia de succión 35.000 Pa con SealForce Navegación PrecisionVision con IA y ClearView Pro LiDAR (cámara + LiDAR) Supera umbrales de 3,5 cm Cepillos Cepillo central de goma y cerdas Un cepillo lateral que sale en las esquinas Fregado Pulverización en caliente Thermamix a 60 °C Rodillo Powerspin Max con Drylift. Autolimpiable, 300 rpm y 18N de presión, extensible Base Capacidad depósito sólidos: bolsa AllergenLock con control de olores hasta 90 días Limpieza mopa con agua caliente a 80 °C y secado con aire caliente a 55 °C conectividad Compatible con Alexa, Siri y Google Home. Autonomía n.d. Qué hay en la caja Base, robot aspirador, cable, manuales, bolsa de polvo extra, cepillo lateral de recambio, frasco de muestra de limpiador Precio 699 euros

Roomba Max 875 Combo, la opinión de Xataka

Hay algo indudable en esta nueva iRobot: quiere llegar a todos los públicos y además, ser la mejor opción para todo tipo de perfiles. De hecho, hasta tiene un modelo que barre y friega por poco más de 200 euros. Y con este Roomba Max 875 Combo el nicho es claro: un buen aspirado que brilla en hogares con alfombras y aderezado con un fregado superlativo.

Si además tenemos en cuenta que su app sigue siendo magnífica en interfaz y claridad, lo que permite que no solo gente tecnológica como yo puedan sacarle todo el jugo, sino también mi madre. Puede que este modelo concreto no sea el aspirador que le compraría a mi madre, pero sí que tengo claro que sería una Roomba porque su aplicación es fácil de usar como ninguna otra.

Asimismo, también es sobresaliente en diseño, acabados, cómoda de mantener siempre listo y tiene batería para rato. Eso sí, teniendo en cuenta el PVP de este robot aspirador, yo le pediría la excelencia en todo y creo que con los hogares con mascota ha dado un paso atrás. Sin ir más lejos, su hermano pequeño el Roomba Max 775 Combo es una opción mejor: tiene dos rodillos para aspirar y son solo de goma.

¿Lo recomiendo?

Si tu casa tiene muchas alfombras, es de lo mejor que hay para olvidarte de aspirarlas a mano o quieres reducir esa limpieza manual a lo mínimo imprescindible. Asimismo, es una opción de lo más completa en general y con una app intuitiva, por lo que puede ser interesante para aquellas personas que no sean techies y quieran un robot aspirador de calidad. Eso sí, hay una premisa en ambos casos: que el precio no sea un problema.





Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de iRobot. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes | Xataka