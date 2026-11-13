SpaceX va a intentar atrapar con unos brazos gigantes las dos partes de Starship. Nadie ha hecho algo así jamás

SpaceX está preparada hoy para hacer historia. Esta noche, 13 de noviembre de 2026, a las 22:45 GMT (23:45, hora peninsular española), está programado el vuelo 15 de Starship. No es un vuelo más, ya que con él pretende recuperar la primera etapa del cohete, como ha hecho varias veces, y después la segunda. Hasta ahora, ninguna agencia ni compañía espacial ha logrado recuperar un cohete completo; por lo que, si lo logra, será un hito que empujará a la empresa de Elon Musk muy por delante de sus competidoras.

Dos etapas. Starship consta de dos etapas, el propulsor Super Heavy y la nave Ship (sí, en inglés suena bastante redundante). La primera etapa se ha recuperado en muchas ocasiones, pero hasta ahora no se ha logrado recuperar la Starship completa. Puede que hoy, o más bien mañana, sea el gran día. Si lo consigue, de aquí en adelante se abrirá ante la compañía la posibilidad de ahorrar mucho dinero con sus lanzamientos. Esa es la principal ventaja para la compañía, pero también es una ventaja global, ya que esto contribuirá a depositar menos basura en el espacio.

24 horas de emoción. SpaceX dispone de una ventana de 75 minutos para el lanzamiento de Starship. Dicha ventana empieza a las 22:45 GMT, pero ese es solo el principio. Una vez lanzado el cohete, su propulsor Super Heavy volverá a Starbase para ser recuperado por Mechazilla, el sistema de brazos similares a palillos chinos que ya ha usado otras veces SpaceX para recuperar la primera etapa de Starship en el aire. Esto debe ocurrir unos 6 minutos y 35 segundos después del despegue.

Para dar por terminada la misión, unas 22,5 horas después del lanzamiento, Mechazilla volverá a entrar en acción, esta vez para cazar la segunda etapa de Starship. Esto debe ser en torno a las 21:17 GMT (22:17, hora peninsular española) del sábado 14 de noviembre.

Lo que ocurrirá en el aire. Desde que se lance toda la Starship hasta que se recupere la segunda etapa está planeado que la nave realice 14 órbitas y despliegue 26 satélites Starlink V3. Después emprenderá el viaje de regreso para su recuperación.

SpaceX ya viene de alcanzar un hito. El vuelo 14 de Starship fue un éxito, ya que por primera vez se logró alcanzar la órbita terrestre con esta nave y depositar una carga útil en ella. Concretamente, otros 26 satélites V3.

El optimismo de Elon Musk. Lógicamente, al ser la primera vez que se quiere lograr algo muy complicado, la misión podría fallar, especialmente en la recuperación de la segunda etapa. No obstante, el CEO de SpaceX se ha mostrado optimista al respecto y ha asegurado que hay entre un 50% y un 60% de probabilidad de éxito.

Pronto sabremos si se cumplen sus predicciones. Sea como sea, el mero hecho de estar ya intentándolo es un gran avance en comparación con otras compañías espaciales. Para ver si lo consigue, solo tienes que entrar en la web de SpaceX, donde, como siempre, harán transmisión en directo.

Imágenes | SpaceX

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