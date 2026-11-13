Google cree haber dado con el santo grial de la IA: Gemini 4 Hydrogen es rápido, bueno y (casi) barato

Puede que la actualidad tecnológica esté centrada en Nvidia y Don Huang, pero, en segundo plano, la tensión por ganar la guerra de modelos sigue burbujeando. Si hace poco Google llevó su mejor LLM al público tras la salida de Claude Fable 5.2, la dueña de Gemini presenta nuevas armas en el lado contrario del catálogo, el de los modelos de uso diario. Hydrogen apunta maneras.

Los datos. Hydrogen es un modelo contenido que queda por debajo en capacidades de Gemini 4 Argon y Gemini 4 Carbon, por ese orden (Carbon es el más capaz de todos, y de él deriva Hydrogen, según su ficha técnica). Como entrada, Gemini 4 Hydrogen admite hasta un millón de tokens. Ofrece hasta un millón de tokens de salida, aunque esa ventana se comparte entre la entrada, el razonamiento y la respuesta. Responde solo en texto, aunque acepta PDF, hojas de cálculo, gráficos, audio y vídeo. En cuanto a precio, cuesta 1,5 y 7,5 dólares por millón de tokens. De entrada y salida, respectivamente.

¿Decía que es contenido? Pues no del todo, al menos según las cifras mostradas por Google: Hydrogen sobrepasa a Argon, el modelo superior, en el Artificial Analysis Intelligence Index. Hydrogen saca una puntuación de 51 con su nivel de razonamiento predeterminado, el alto, frente a los 50 de su hermano. Todo con una mayor rapidez en la ejecución, lo que puede convertir al modelo en una gran elección para tareas que requieran una buena relación entre el coste y el resultado.

Las pruebas. He estado probando Gemini 4 Hydrogen en mi cuenta de Google AI Pro y sus primeros resultados me han parecido prometedores. La rapidez es uno de sus principales valores: me ha sorprendido mucho comprobar que en segundos aparecía la respuesta completa en pantalla. Eso en modo rápido, porque en alto sí se demora bastante más, algo lógico debido al proceso de razonamiento. En ambos casos las respuestas fueron de buena calidad.

Hydrogen entiende muy bien el contexto, analiza largos documentos en segundos (le pasé un PDF de 85 páginas y me sacó en nada el resumen), sus respuestas en texto son sólidas y no se muestra pesado solicitando nuevas tareas. Creo que Google ha conseguido equilibrar muy bien el modelo.

No todo es bonito. Google alaba su nuevo producto, y por mis primeras pruebas lo he visto bien encaminado. Aunque también tiene sus pegas: parece que el uso de tools con los agentes puede dar errores en las tareas, la salida de Hydrogen tiende a consumir más tokens que su competencia (Artificial Analysis lo coloca en el puesto 76 de 77 en verbosidad con su nivel máximo), el uso de las suscripciones sube en mayor medida que con 3.8 Flash (sobre todo en el nivel alto de razonamiento) y es más caro que dicho modelo Flash. Además, la propia ficha técnica de Google reconoce que rechaza más peticiones legítimas que 3.8 Flash, sobre todo cuando incluyen imágenes.

Dónde está ya disponible. Hydrogen se encuentra en todas las cuentas de Gemini, incluidas las gratuitas (ahí no aparece seleccionable, pero sí puede saltar a ese modelo si la petición lo requiere). También está en la búsqueda de Google para todos los usuarios, en Gemini for Business, en las herramientas de programación (Google AI Studio, Android Studio y Antigravity) y en las hojas de cálculo de Google Sheets. En este último punto sí requiere suscripción: un mínimo de Google AI Pro. En Antigravity, Hydrogen también exige Google AI Pro o Ultra.

Imagen de portada | Iván Linares editada

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