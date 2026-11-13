El Google Pixel 11 Pro por menos de 800 euros, una barra de sonido regalada y más. Cazando Gangas antes del Black Friday

Ya queda nada para el Black Friday y se nota en el ambiente. Las tiendas están preparando toda su artillería de ofertas con descuento muy llamativos, e incluso regalazos. En el Cazando Gangas de esta semana vamos a repasar los mejores chollos que hemos ido encontrando durante toda la semana, y mucho ojo porque hay muy buenas ofertas.

Google Pixel 11 Pro por 788 euros con cupón, uno de los mejores precios que hemos visto en el móvil de Google.

por 788 euros con cupón, uno de los mejores precios que hemos visto en el móvil de Google. LG OLED B6 por 1.099 euros con regalo, un televisor OLED con pantalla de 65 pulgadas.

por 1.099 euros con regalo, un televisor OLED con pantalla de 65 pulgadas. Samsung Galaxy S26+ por 896,22 euros, el mejor precio que hemos encontrado en este modelo.

por 896,22 euros, el mejor precio que hemos encontrado en este modelo. Hisense U7S Pro por 729 euros, un televisor MiniLED con pantalla de 65 pulgadas.

por 729 euros, un televisor MiniLED con pantalla de 65 pulgadas. Apple Watch SE 3 por 289,99 euros, el mejor precio que ha tenido esta configuración hasta la fecha.

Google Pixel 11 Pro

MediaMarkt lanzó hace pocos días una muy buena oferta en los móviles de Google, y ahora se ha superado lanzando incluso mejores precios. Al utilizar el cupón PIXEL111PARATI, el Google Pixel 11 Pro se queda por 788 euros. También funciona con el Google Pixel 11 (688 euros) y con el Google Pixel 11 Pro XL (1.088 euros).

El Google Pixel 11 Pro es el que se queda con la mejor relación calidad-precio. Se trata de un móvil pequeño con pantalla de 6,3 pulgadas que cuenta con un buen apartado fotográfico, sobre todo por el software. La pantalla es excelente y su sistema operativo es una delicia.

LG OLED B6

También MediaMarkt ha lanzado una muy buena oferta en la LG OLED B6, una smart TV con tecnología de panel OLED que se queda por 1.099 euros en su configuración de 65 pulgadas. Pero, además, si se compra ahora la tienda regala la barra de sonido LG S40T valorada en 119 euros. Para llevarte la barra de sonido tan solo hay que darle al botón "comprar pack" en MediaMarkt.

Esta smart TV destaca por bastantes motivos. En primer lugar, su panel cuenta con tecnología antirreflejos, ofrece una tasa de refresco nativa de 120 Hz y es compatible con Dolby Vision. Sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos e incluye varias tecnologías gaming como G-Sync o FreeSync.

Samsung Galaxy S26+

Si preferimos dar el salto al ecosistema de Samsung, Amazon tiene de oferta uno de los móviles de la marca que menos descuentos ha recibido desde su lanzamiento: el Samsung Galaxy S26+ por 896,22 euros. Se trata de un smartphone grande con pantalla de 6,7 pulgadas que ofrece una resolución QHD+, tiene carga inalámbrica y viene con un buen apartado fotográfico.

Hisense U7S Pro

Si no queremos gastarnos tanto en un televisor, también MediaMarkt tiene de oferta la Hisense U7S de 65 pulgadas por un precio de 729 euros. Se trata de una smart TV MiniLED que es compatible con HDR10+, Dolby Vision IQ y Dolby Atmos, su tasa de refresco alcanza los 165 Hz a través de VRR, incorpora cuatro puertos HDMI 2.1 y también viene con tratamiento antirreflejos.

Apple Watch SE 3

También hemos ido encontrando ofertas en dispositivos de Apple, como es el caso del Apple Watch SE 3 que ha bajado de precio hasta los 289,99 euros, el mejor que hemos visto hasta el momento. Lo bueno es que viene con una configuración de 44 mm en versión GPS + Cellular, por lo que se puede utilizar en exteriores para actividades físicas sin depender del iPhone.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google, LG, Samsung, Hisense, Apple

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