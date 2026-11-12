Mejores pulseras de actividad 2026. Cuál comprar y cinco modelos recomendados

Las pulseras de actividad, también denominadas pulseras deportivas, son ideales para aquellas personas que estén buscando alternativas más pequeñas y comedidas a los smartwatches. Hay muchas opciones diferentes, pero nuestra recomendación ahora mismo es la Huawei Band 11 Pro.

La Huawei Band 11 Pro no será la pulsera de actividad más barata del catálogo de la marca, pero sin duda alguna destaca por muchos motivos. En primer lugar, monta una excelente pantalla AMOLED y ofrece una buena calidad en diseño y materiales.

También se trata de una pulsera de actividad que viene con GPS, algo de agradecer porque no todas traen esta característica, sobre todo los modelos más económicos. Por otro lado, cuenta con un seguimiento deportivo completo y además es ideal para un uso diario.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Huawei Band 11 Pro Si buscas una pulsera que destaque por su buena relación calidad-precio. Incluye GPS, su pantalla es excelente y cuenta con un seguimiento deportivo completo. La autonomía cae con el uso intensivo y Huawei Health no es la app más cómoda de utilizar. 64,90€ Xiaomi Smart Band 11 Si quieres una pulsera de actividad económica y con mucha autonomía. Es una pulsera de actividad muy económica y ofrece hasta 21 días de autonomía. No tiene GPS y es muy continuista con respecto a su generación anterior. 59,99€ Samsung Galaxy Fit3 Si tienes un móvil Samsung o buscas una pulsera con pantalla más cuadrada. Es económica y tiene una gran pantalla. No tiene GPS y no es compatible con iPhone. 49€ Google Fitbit Edge Si quieres una pulsera con una app muy completa. Ofrece un excelente seguimiento de salud, su app es muy completa y cuenta con la opción de entrenador prémium. Es una pulsera muy cara y la autonomía es bastante justa en comparación con otros modelos. 179,99€ Fitbit Air Si prefieres algo discreto a la par que completo. Es cómoda y muy discreta. Mantiene los análisis físicos, de sueño y de entrenamiento de Google. Algunas funciones requieren tener suscripción y toda la información se ha de consultar en el móvil. 99,99€

Por qué destacan

De entre todas las pulseras de actividad que podemos encontrar ahora mismo, nos quedamos con la Huawei Band 11 Pro por todo lo que ofrece. A continuación, haremos un repaso de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de comprar uno de estos dispositivos.

La forma de la pulsera. Una de las cosas que más debemos tener en cuenta es que no todas las pulseras de actividad tienen la misma forma. Lo habitual es que encontremos modelos con forma de píldora, con la pantalla más o menos ancha, así como pulseras un poco más cuadrada. Estas últimas suelen mostrar más información en pantalla, algo que se agradece si queremos ver las notificaciones desde el dispositivo.

Los sensores. Con el paso de los años, los fabricantes han ido incorporando en las pulseras de actividad algunos sensores que veíamos con mucha más frecuencia en los smartwatches. Lo habitual es que cuenten con acelerómetro para medir los pasos, giroscopio y fotodiodos para medir las pulsaciones.

Pero también hay muchos modelos que son capaces de medir de forma aproximada las horas de sueño o también medir el oxígeno en sangre a través de sensores SpO2. Con menos frecuencia, al menos en las pulseras más económicas, encontramos el GPS, algo importante para registrar nuestra posición a la hora de realizar actividades en el exterior sin depender del móvil.

La autonomía. Este tipo de dispositivos suelen ser más básicos que los smartwatches, por lo habitual es que encontremos autonomías más altas de varios días o incluso o una o dos semanas. En cualquier caso, las marcas siempre ofrecen una autonomía estimada que en la práctica suele ser inferior dependiendo de cuánto utilicemos sus sensores.

La comodidad y resistencia. Una pulsera deportiva ha de ser cómoda; y si es resistente, mucho mejor. Para ello, debemos tener en cuenta el ancho de nuestra muñeca para ver si se puede ajustar bien o no y si tenemos la piel sensible podemos comprar una correa con materiales hipoalergénicos. También es importante que la pulsera sea resistente a los arañazos y que también sea resistente al agua si vamos a natación.

La compatibilidad con los móviles. Hay ciertas pulseras que no son compatibles con todos los móviles, como por ejemplo los modelos de Samsung que no se pueden conectar a móviles iPhone. Pero lo habitual es que sean algunas funciones las que no se puedan utilizar en cualquier smartphone, como bien es el caso de algunas funciones de Huawei (su asistente de voz, por ejemplo) que únicamente son compatibles con su ecosistema.

Otras opciones a considerar

Xiaomi Smart Band 11. La Xiaomi Smart Band 11 es una pulsera bastante económica que mantiene el formato píldora que llevamos viendo durante todas sus generaciones. Lo más destacable es que su batería ofrece una autonomía de hasta 21 días, por lo que es ideal si no queremos estar recargándola cada pocos días.

Samsung Galaxy Fit3. No es el modelo más reciente de este listado porque se lanzó hace ya un par de años, pero el Samsung Galaxy Fit3 sigue encontrándose en tiendas como El Corte Inglés y es una buena opción de compra. Es económica, su pantalla con forma más cuadrada permite visualizar más información y ofrece compatibilidad con Samsung Health.

Google Fitbit Edge. Si tenemos presupuesto y queremos algo más que una simple pulsera de actividad, la Google Fitbit Edge ofrece un excelente seguimiento de salud y su app es muy completa. También cuenta con opción a entrenador prémium y viene con GPS, electrocardiograma (ECG) y sensores avanzados.

Google Fitbit Air. La Google Fitbit Air es la pulsera más diferente de este listado, porque no incorpora pantalla. Se trata de una pulsera con sensores en la parte interna que permiten medir ciertos parámetros para después verlos directamente desde el móvil. Es muy cómoda y discreta y cuenta con los análisis físico, de sueño y de entrenamiento de Google.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado en los párrafos anteriores, a la hora de elegir una pulsera deportiva es importante tener en cuenta sus configuraciones y extras.

Correas. Lo habitual es que encontremos pulseras de actividad que se puedan comprar con correas diferentes. Pero, además, las marcas y otros fabricantes de terceros pueden contar con pulseras con materiales hipoalergénicos o con otros diseños.

Versiones de una misma pulsera. Hay algunas pulseras que cuentan con varias versiones de mayor o menor gama, como es el caso de Xiaomi que suele ofrecer variaciones como la Active o Pro.

Cables. La forma de cargar las pulseras de actividad suelen ser muy diferentes entre marcas; lo habitual es que encontremos módulos de carga con pines, pero suelen ser diferentes en cada caso, por lo que el cable que trae una pulsera puede no ser compatible con el modelo de otra marca.

Preguntas frecuentes sobre la mejor pulsera de actividad

¿Para qué la voy a usar principalmente?

Si únicamente vamos a registrar los pasos, las calorías y las horas de sueño, un modelo básico puede ser suficiente. En cambio, si buscamos monitorizar entrenamientos específicos, conviene elegir uno con perfiles deportivos avanzados.

¿Necesito que tenga GPS integrado?

El GPS integrado permite registrar la ruta, la distancia y el ritmo en actividades al aire libre, algo que ya hace el móvil. Si queremos realizar actividades sin depender de él, sí que merece la pena que la pulsera cuente con GPS.

¿Cuál es la autonomía de la batería que necesito?

Los modelos más completos suelen ofrecer una teoría real de aproximadamente cuatro o cinco días. Si queremos evitar tener que recargarlo cada pocos días, los modelos más básicos suelen ofrecer entre 10 y 15 días.

¿Es resistente al agua para natación o ducha?

La mayoría de pulseras de actividad son resistentes al agua, pero no todas se pueden sumergir. Para ello, es importante conocer el grado de certificación IP. Además, son resistentes al agua dulce, no al agua salada o al agua clorada.

¿Se pueden cambiar las correas con facilidad?

La mayor parte de pulseras permiten cambiar las correas. Podemos encontrar otras correas que venden los mismos fabricantes o tiendas de terceros en proveedores como Amazon.

Recomendación final

De entre las distintas propuestas que hemos repasado en este listado, nos quedamos con el Huawei Band 11 Pro como la mejor pulsera de actividad por su precio, por la excelente pantalla y también porque cuenta con GPS, algo importante de cara a realizar ciertas actividades al aire libre.

Sin embargo, si estás buscando una pulsera de actividad con otras características, la Google Fitbit Edge es nuestra elección siempre y cuando contemos con presupuesto. La app de Google es muy completa y cuenta con la opción de entrenador prémium.

La Xiaomi Smart Band 11 es ideal si buscamos una pulsera sencilla y bastante compacta, además de económica, y la Google Fitbit Air es interesante si queremos un modelo completo, cómodo y muy discreto.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Huawei, Xiaomi, Samsung, Google

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