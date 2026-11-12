Ibiza tiene un problema para dar alojamiento a 30.000 trabajadores de temporada. Ahora tiene también un plan para solucionarlo

Ibiza no es la única región de España que lidia con la crisis de la vivienda, pero es cierto que allí tiene una dimensión especial: la isla tiene una considerable población flotante alimentada por el sector turístico, lo que hace que los alquileres vacacionales resulten más atractivos para los caseros y los precios se hayan disparado hasta alcanzar niveles prohibitivos, con municipios en los que el m2 se cotiza ya a más de 7.000 euros. Eso es un problema para los residentes, pero también para los trabajadores de temporada, muchos de ellos (ironía) dedicados al sector turístico.

Ahora en la isla está tomando forma un plan para atenderlos.

¿Qué ha pasado? Que Ibiza está buscando una solución para uno de sus grandes retos en materia habitacional: qué hacer con los miles de trabajadores que cada año llegan a la isla para cubrir empleos temporales, a menudo ligados a la hostelería y el sector turístico.

El Consell de Ibiza calcula que son alrededor de 30.000 personas, gente que habitualmente necesita buscar un techo para los meses de temporada alta y se encuentra, verano tras verano, con el mismo problema: un mercado residencial tensionado con precios intocables.

¿Tan grave es? Llega con echar un vistazo a Idealista para comprobarlo. Ahora mismo la opción de alquiler más barata es un piso de 55 m2 en un tercero sin ascensor que cuesta 840 euros al mes. Y ese, aclara el anuncio, es el precio de “temporada de invierno”, hasta finales de abril.

Ante semejante panorama hay trabajadores que optan por alojarse en caravanas, aunque esa tampoco es una solución ideal. Y no solo por la falta de espacio. En los últimos años algunos de esos trabajadores se han enfrentado a desalojos de asentamientos, en ocasiones justo antes de temporada alta.

Además, cada año llegan a Ibiza cerca de 30.000 trabajadores de temporada. Debemos dar respuesta a sus necesidades de alojamiento sin restar vivienda a los residentes ni aumentar todavía más la presión sobre el mercado residencial. https://t.co/mBMYL9w8uV — Mariano Juan Colomar (@MJC_Ibz) September 29, 2026

¿Cuál es la solución? Hace unas semanas, durante una intervención en el Tourism Innovation Summit (TIS 2026), el vicepresidente primero del Consell Insular, Mariano Juan Colomar, deslizó una idea: reforzar las opciones de alojamiento temporal pensado específicamente para trabajadores de temporada.

La idea es muy sencilla: ofrecerles opciones residenciales adaptadas a sus necesidades, cerca de sus puestos de trabajo, y evitar de esa forma que su demanda tense todavía más el mercado.

“Se trata de diferenciar distintas necesidades. Los trabajadores de temporada necesitan un alojamiento digno durante unos meses, mientras que los residentes necesitan viviendas disponibles durante todo el año. La planificación territorial tiene que poder dar respuesta específica a cada una de estas realidades”, admitió el dirigente insular.

Pero… ¿Cómo hacerlo? Durante su discurso, Juan Colomar centró el foco en el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), un instrumento de planificación que, entre otros objetivos, busca mejorar la gestión turística.

El objetivo del Consell es tenerlo aprobado antes de que finalice esta legislatura y que, en la práctica, facilite la construcción de alojamiento para los trabajadores de temporada. La prensa balear habla de centrarse sobre todo en las zonas turísticas, cerca de los centros de trabajo, de tal modo que las plantillas temporales eviten viajes innecesarios.

La idea no es solo ofrecer una solución a los camareros, recepcionistas, cocineros, monitores… que ahora se encuentran sin opciones de alojamiento asequible. Al cubrir su demanda el Gobierno insular quiere destensar también el mercado. “Debemos dar respuesta a sus necesidades de alojamiento sin restar vivienda a los residentes ni aumentar todavía más la presión sobre el mercado residencial”, aboga Juan. De cara a las empresas, la idea es facilitar también la estabilidad de las plantillas y mejorar su capacidad para captar profesionales con los que cubrir sus vacantes.

¿Cómo serán esos alojamientos? Esa es una de las grandes preguntas. En marzo La Voz de Ibiza se hacía eco de una propuesta de la patronal de la pequeña y mediana empresa de Ibiza (Pimeef): apostar por módulos prefabricados que podrían instalarse de forma temporal en terrenos de los propios empresarios.

“Son soluciones que ya existen y actividades que ya se hacen en otros sitios en el extranjero”, recordaba su presidente, Alfonso Rojo. En el pasado Pimeef reclamó también zonas reguladas de caravanas precisamente para acoger a los trabajadores temporales.

Durante su intervención en el TIS 2026, Juan no entró en detalles sobre cómo y dónde podría crearse alojamiento para esos 30.000 empleados temporales, pero elDiario ha avanzado algunas ideas clave de la propuesta. Para empezar, otorga un papel fundamental al sector privado, del que deberá partir la iniciativa. Según el medio, de hecho, el proyecto se desarrollará en terrenos y con financiación privados.

¿Sabemos algo más? Sí. Que los ayuntamientos también jugarán un papel importante. El PIAT facilitará la oferta de alojamiento, “permitiendo el uso residencial”, pero su campo de actuación está limitado. “El plan no se mete en la tipología constructiva”, aclaran desde el Consell insular a elDiario. Dicho de otro modo, el tipo de alojamiento por el que se opte en cada caso dependerá en gran medida de lo que contemplen las ordenanzas locales de cada municipio.

“El ejemplo más claro que se nos ponía es ese hotel que a su alrededor tiene una amplia disponibilidad de espacio, en el que no se puede construir, donde se podrían habilitar ese tipo de residencias”, explica Rojo antes de recordar que “con la normativa actual no se permite, pero se puede modificar al ser medidas excepcionales”.

En general, en la clase empresarial pitiusa hay dudas sobre el alcance real que podría tener el plan, si servirá para atender a 30.000 personas o la disponibilidad de terrenos. La propuesta también genera recelo entre los sindicatos, sobre todo en función del tipo de construcción que se elija o la situación en la que deje al empleado frente a la empresa.

¿Por qué es importante? Por lo que se juega Ibiza. Lo explicaba claramente hace unos meses Vicent Marí, presidente del Consell, en una entrevista con La Voz de Ibiza: “No pensemos solo en el sector turístico en sí, alojamiento y restauración. Pensemos en distribución, servicios, agricultura, construcción. Hay toda una serie de servicios que vienen a ser prestados por gente de la península y luego se vuelven. Pero necesitan un espacio donde residir”.

De ahí que el Gobierno insular defienda crear equipamiento específico, con residencias o incluso modelos co-living. “En vez de ser viviendas individuales, pueden ser espacios con zonas comunes, como una especie de vivienda compartida”.

Imagen | Sebastian Coman Travel (Unsplash)

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