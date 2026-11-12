Nvidia busca CEO tras la salida de Jensen Huang: estos son los candidatos que suenan para el puesto

Nvidia ha perdido al único director ejecutivo que ha tenido jamás. Jensen Huang ha dimitido este jueves como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración, y la empresa ahora tiene que encontrar a alguien para dirigir al fabricante de chips más valioso del mundo. Por el momento, el puesto pertenece a alguien de la casa.

Qué ha pasado. Nvidia anunciaba que su directora financiera, Colette Kress, actuará como directora ejecutiva interina mientras mantiene su cargo financiero, y que el consejo buscará candidatos internos y externos para el puesto permanente. También ha nombrado a Harvey C. Jones, antiguo director ejecutivo de Synopsys, como presidente del consejo, siendo de hecho el primero en la historia de la empresa.

La salida de Huang se produce tras las investigaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas presuntamente con Alice Huang, ejecutiva y directora de la empresa Megaspeed, sospechosa de ser espía china. Las acciones de Nvidia abrieron este jueves con una caída de más del 13 % tras la dimisión, borrando más de medio billón de dólares en valor.

La nueva CEO interina: Colette Kress. Ha sido directora financiera desde 2013, trabajó anteriormente en Cisco y Microsoft, y aparece junto a Huang en cada presentación de resultados. Josh Gilbert, analista de eToro, declaraba a Reuters que es “la opción obvia para mantener el rumbo” y una voz de confianza para los inversores. Ahora, que se quede de forma permanente es otra cosa. Para Gilbert la ventaja de Nvidia es la tecnología y el consejo probablemente querría a un ingeniero al mando.

Los ingenieros. Ian Buck, quien ayudó a desarrollar CUDA, el software que mantiene a los desarrolladores vinculados a los chips de Nvidia, y que ahora dirige los productos de IA a hiperescala, encabeza la lista para llevarse el puesto permanente. Shay Boloor, estratega jefe de mercado en Futurum Equities, contaba a Reuters que es el candidato interno más fuerte por ese motivo.

Otros miembros internos mencionados incluyen al cofundador Chris Malachowsky, el único ejecutivo al nivel de antigüedad de Huang, y a Andrew Bell, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, con una trayectoria destacada en el sector de los chips.

Los externos. Si el consejo mira más allá de Nvidia, que es algo que también plantean según el comunicado, el nombre que más suena es el del director ejecutivo de Arm, Rene Haas, antiguo ejecutivo de Nvidia. Tiene “sentido lógico”, según comparten en Reuters, pero tal y como comparte Charu Chanana, estratega de inversiones del banco Saxo, el modelo de negocio de Arm difiere considerablemente del de Nvidia.

Otras sugerencias son más especulativas:

Bret Taylor: desde TechCrunch sugieren al fundador de Sierra y expresidente del consejo de OpenAI como una figura estable y bien conectada.

desde TechCrunch sugieren al fundador de Sierra y expresidente del consejo de OpenAI como una figura estable y bien conectada. Eric Schmidt: Jeffrey Sonnenfeld, de Yale, lo proponía como candidato, pero igual su propia aventura amorosa en el pasado complica las cosas.

Jeffrey Sonnenfeld, de Yale, lo proponía como candidato, pero igual su propia aventura amorosa en el pasado complica las cosas. Tim Cook: pura especulación, pero según Jun Bei Liu, de Ten Cap, su experiencia en la cadena de suministro podría encajar. Ahora, que encaje y que pretenda dejar su puesto como presidente ejecutivo de la junta directiva de Apple es otra cosa muy distinta.

pura especulación, pero según Jun Bei Liu, de Ten Cap, su experiencia en la cadena de suministro podría encajar. Ahora, que encaje y que pretenda dejar su puesto como presidente ejecutivo de la junta directiva de Apple es otra cosa muy distinta. Lisa Su y Lip-Bu Tan: respectivos directores ejecutivos de AMD e Intel. TechCrunch los incluye en su lista, pero tampoco son candidatos realistas pues son pocas las probabilidades de que dejen sus respectivos puestos de CEO. Y en el caso de Tan, es un reflejo del difícil momento por el que está pasando Intel, así que no se le espera demasiado.

¿Y la familia?. Los dos hijos de Huang ocupan cargos ejecutivos en Nvidia, aunque todavía son relativamente jóvenes e “inexpertos”, según relatan desde la BBC. Armina Rosenberg, de Minotaur Capital, ve plausible también una estructura de codirección ejecutiva, combinando a un líder financiero como Kress con un líder tecnológico como Buck.

Qué pasa ahora. De momento, y hasta conocer más noticias, tendremos que esperar al próximo martes 17 de noviembre, que es cuando Nvidia presenta sus resultados del tercer trimestre bajo el mando de Kress.

Imagen de portada | EEITV

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