Solo quedan unos 720 ejemplares de esta ave en el mundo. Un experimento con semen congelado abre una nueva vía para salvarla

El rascón de Okinawa, o Hypotaenidia okinawae en su nombre científico, es un ave endémica de una isla en Japón que lleva décadas luchando contra su desaparición. Y no es para menos, puesto que la población estimada por BirdLife está situada en apenas 720 individuos y unos 480 de ellos son reproductores. Es por ello que la ciencia ha tenido que ponerse en marcha para poder incentivar el desarrollo embrionario en un laboratorio.

Un nuevo avance. El protagonista de esta historia es el semen congelado, como se ha recogido en un artículo publicado recientemente en Nature, siendo el resultado de años de ensayo y error.

Crioprotector. Congelar semen de aves no es una novedad en la biología de la conservación puesto que existen precedentes exitosos de crías nacidas mediante esperma criopreservado en especies como el cernícalo americano, la grulla canadiense, la barnacla canadiense o el periquito, así como tasas de recuperación de motilidad en torno al 40 % en pingüinos de Magallanes. Sin embargo, aplicarlo al rascón de Okinawa requería adaptar la metodología a las particularidades de la especie.

Y es que aquí el equipo de investigación utilizó N-metilacetamida como un escudo contra la congelación, un compuesto que ya había demostrado su eficacia en gallinas y cuya gran ventaja es que no requiere ser eliminado de la muestra antes de la inseminación artificial en el oviducto de la hembra. Aquí el semen se recolectó mediante masaje abdominal, obteniendo volúmenes minúsculos de entre 5 y 20 microlitros.

La descongelación. Este es uno de los procesos más interesantes aquí a nivel fisiológico, puesto que, a diferencia de los protocolos habituales en mamíferos, que buscan acercarse a los 37 ºC, los investigadores descongelaron las muestras de esta ave a 4ºC. Aunque el propio equipo reconoce en el artículo que es necesario investigar en profundidad por qué esta temperatura resulta óptima, los datos de calidad espermática tras la descongelación los respaldan, puesto que la motilidad se situó entre el 25,1 % y el 46,1 %, frente al 60 % que presentaban las muestras en fresco.

Una muestra mínima. Fiel a la realidad de trabajar con especies amenazadas, el tamaño muestral del estudio fue extremadamente reducido. Todo el semen criopreservado utilizado para las pruebas de inseminación provino de un único macho, catalogado como el número 127. A partir de este, se realizaron tres intentos de inseminación artificial, donde el primero resultó en un huevo no fecundado, el tercero no produjo puesta, pero el segundo logró el ansiado desarrollo embrionario que estaban buscando

El desenlace, sin embargo, fue agridulce, puesto que el embrión se desarrolló por completo, pero falleció en el día 21, la fecha prevista para la eclosión, al ser incapaz de romper el cascarón. Algo que, por otro lado, no es demasiado raro en las crías que nacen de manera "normal".

El futuro. Aunque el pollo no lograra nacer, el desarrollo completo del embrión le da viabilidad al banco genético para el rascón de Okinawa. Siguiendo un estricto protocolo para no comprometer la ya frágil diversidad genética de la población cautiva, el equipo ha congelado y almacenado en nitrógeno líquido el esperma de otros cuatro machos que no fueron utilizados en este experimento con el objetivo de poder preservar la especie a través de estos medios que son menos naturales, pero que hemos visto que están funcionando.

Imágenes | Wikipedia

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