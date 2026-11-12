Las mejores ofertas de Amazon dos semanas antes del Black Friday, hoy 12 de noviembre

¿Cuándo empieza el Black Friday? Oficialmente, el día importante es el también llamado Viernes Negro que este año se celebrará el 27 de noviembre, pero como vimos en años anteriores las tiendas han comenzado a lanzar ofertas desde el primer día de noviembre. Amazon no se ha quedado atrás y ahora mismo tiene un gran surtido de descuentos con ofertas flash y ofertas anticipadas. Por ello, vamos a repasar las mejores ofertas que hemos encontrado en televisores, móviles y más.

Hisense 65U7S Pro por 729 euros, un buen televisor para contenido variado de cine, series y videojuegos.

por 729 euros, un buen televisor para contenido variado de cine, series y videojuegos. Samsung Galaxy S26+ por 896,22 euros, un móvil grande y con 3+1 años de garantía.

por 896,22 euros, un móvil grande y con 3+1 años de garantía. Instax Link Wide por 60,83 euros, una impresora portátil para móviles.

por 60,83 euros, una impresora portátil para móviles. Poco F9 Ultra por 807,40 euros, un móvil con altavoz firmado por Bose.

por 807,40 euros, un móvil con altavoz firmado por Bose. Cecotec Mambo 11090 por 207,90 euros, el robot de cocina más vendido de la tienda.

Instax Link Wide PVP en Amazon — 60,83 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hisense 65U7S Pro

Si hablamos de televisores, una de las mejores ofertas disponibles ahora mismo la tiene el modelo Hisense 65U7S Pro en su tamaño de 65 pulgadas. Por 729 euros con tratamiento antirreflejos para que los reflejos no nos molesten a la hora de ver películas y series. También es compatible con HDR10+, Dolby Vision IQ y Dolby Atmos, incorpora cuatro puertos HDMI 2.1 y la tasa de refresco alcanza los 165 Hz a través de VRR.

Samsung Galaxy S26+

El Samsung Galaxy S26+ es el modelo de su generación y gama que menos ofertas suele recibir, pero ahora mismo lo podemos encontrar en Amazon por 896,22 euros mientras que otras tiendas lo tienen por más de 1.200 euros. Es un móvil grande con pantalla de 6,7 pulgadas, monta el procesador Exynos 2600, tiene mayor batería que el Galaxy S26 y viene con un total de cuatro años de garantía: tres del fabricante y uno extra.

Instax Link Wide

Ahora que se acerca la Navidad, viene bien tener a mano una impresora portátil para inmortalizar los recuerdos familiares y con amigos. La Instax Link Wide es la más vendida en Amazon y ahora está de oferta por 60,83 euros con un descuento del 62%. Se utiliza desde el móvil a través de Bluetooth y permite editar las fotografías.

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Poco F9 Ultra

Si te encanta escuchar música y estás pensando en comprar un móvil, el Poco F9 Ultra ahora mismo ha bajado de precio hasta los 807,40 euros. Lo que hace especial a este móvil es que en el módulo de cámaras incorpora un altavoz firmado por Bose, ofreciendo de esta forma una muy buena calidad de sonido.

También viene con un buen procesador como lo es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, su pantalla de 6,9 pulgadas ofrece una tasa de refresco de hasta 185 Hz y cuenta con una batería de 8.050 mAh.

Cecotec Mambo 11090

Si no tienes mucho tiempo de cocinar entre semana, el Cecotec Mambo 11090 ha bajado hasta los 207,90 euros, aunque MediaMarkt lo tiene un poco más barato (199 euros). Se trata del robot de cocina más vendido en Amazon, incluye 37 funciones de cocinado, viene con báscula y jarra de 3,3 litros, incluye accesorios y desde la app se pueden ver muchísimas recetas.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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