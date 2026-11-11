El Black Friday se adelanta con la TCL C6K Pro: una tele Mini LED de gama alta con Google TV, de 55 a 85 pulgadas (y hasta 98 con la C6K)

Con el Black Friday asomando la patita, estamos ante uno de los mejores momentos del año para renovar televisor. Va a depender mucho de lo que estés buscando, aunque cualquier compra se basa en tres pilares: tecnología del panel, tamaño de la diagonal y, claro está, precio. La buena noticia con respecto a esto último es que ya no hay que irse obligatoriamente a los modelos más caros para conseguir una muy buena experiencia a la hora de pelis, fútbol o jugar videojuegos.

TV QD-Mini LED 55" - TCL 55C6K PRO, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos, Negro PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En esa línea, merece la pena considerar ir a por un televisor MiniLED, aunque no cualquiera. Uno que tiene una gran relación calidad-precio es el TCL C6K Pro, especialmente si tenemos en cuenta los precios que podemos encontrar en MediaMarkt: su versión de 55 pulgadas sale por 479 euros.

TCL C6K Pro: ¿merece la pena apostar por un televisor QD-Mini LED?

Como decimos, este televisor de TCL tiene tecnología QD-MiniLED. Esto se traduce en que nos va a ofrecer una mejor calidad de imagen que los televisores LED de toda la vida y la clave está principalmente en la retroiluminación del panel. Mientras que los televisores LED utilizan unos diodos de mayor tamaño, los MiniLED montan diodos más pequeños, lo que permite colocar muchos más en un mismo espacio.

Gracias a esto, el control de la retroiluminación del panel que hace el televisor es mucho más preciso. Pero, ¿en qué vamos a notar eso? Pues lo cierto es que en cualquier contexto, pero especialmente en escenas oscuras. Al tener ese mejor control de la retroiluminación, el panel del televisor mantendrá las escenas oscuras, pero sin perder detalles de los objetos iluminados. Por eso, un MiniLED tiene negros más profundos y un contraste más marcado.

A esta tecnología hay que sumarle una capa de puntos cuánticos (o quantum dots). Esta va a hacer que el televisor tenga una mejor reproducción de color, haciendo que estos tengan un aspecto similar al del mundo real. Uniendo este color más vivo a un negro más profundo, se logra un muy buen resultado en todo tipo de contenidos, ya sean pelis, series, un partido de fútbol o videojuegos.

Este TCL C6K Pro es, además, un televisor muy fino y delgado, lo que hace que sea perfecto para colgar en la pared sin que este desentone con el resto de la habitación. Viene con sistema operativo Google TV, uno muy fácil e intuitivo de usar, con compatibilidad con las principales plataformas de streaming. Cuenta también con Gemini, que nos ayudará a buscar contenidos o nos hará recomendaciones para todas esas veces que no sepamos qué ver.

¿Vas a renovar tu televisor? La distancia de visionado es la clave para elegir diagonal

Antes de elegir tu próximo televisor, mide la distancia desde tu sofá hasta la pantalla. El tamaño de la habitación por sí solo no sirve para elegir una diagonal u otra. A una distancia de unos 2,5–3 metros, vale la pena considerar un televisor de 75 pulgadas, mientras que un modelo de 85 pulgadas ofrece una imagen más amplia y envolvente si prefieres una experiencia cinematográfica. La C6K Pro está disponible en 55, 65, 75 y 85 pulgadas, así que puedes comprar las opciones más grandes junto con tu tamaño habitual y comprobar que tu pared o mueble de televisión pueda alojarlas.

En el caso del TCL C6K Pro, son cuatro las diagonales que tenemos disponibles:

TCL C6K Pro ( 55 pulgadas ): disponible por 479 euros e ideal para salones pequeños o dormitorios.

): disponible por 479 euros e ideal para salones pequeños o dormitorios. TCL C6K Pro ( 65 pulgadas ): una diagonal versátil disponible por 579 euros.

): una diagonal versátil disponible por 579 euros. TCL C6K Pro ( 75 pulgadas ): cuesta 849 euros y nos dará una experiencia muy inmersiva.

): cuesta 849 euros y nos dará una experiencia muy inmersiva. TCL C6K Pro (85 pulgadas): perfecta para salones grandes por 1.344,65 euros.

TV QD-Mini LED 75" - TCL 75C6K PRO, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos, Negro Hoy en MediaMarkt — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | TCL

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