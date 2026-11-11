La UE quiere prohibir los patrones oscuros de la web. Lo curioso es que también ha empezado a regular los que todavía no existen

La Comisión Europea presenta hoy la 'Digital Fairness Act', y un borrador filtrado muestra que la UE quiere vetar diez trampas de diseño online. Entre ellas están las bajas que cuestan mucho más que las altas (ejem), los avisos de escasez que se repiten en cada paso del pago (ejem) y las notificaciones falsas que sugieren que alguien ha contactado con el usuario.

Son los patrones oscuros de siempre. Lo nuevo está en otras páginas del texto.

Por qué es importante. La lista negra llega con muchos años de retraso. Y como cara B, las partes menos llamativas del borrador llegan antes de tiempo.

Una ataca el diseño persuasivo que es perfectamente legal y que sostiene el negocio de la atención. Otra fija por primera vez en el derecho europeo del consumidor normas para los agentes de IA que compran en nombre del usuario.

El giro. El borrador obliga a que cualquier usuario pueda apagar cuatro cosas:

La reproducción automática. Las notificaciones que no tienen que ver con lo que ha hecho el usuario, sino que son otra forma de spam. Las rachas. Los chatbots que simulan una relación para que no te vayas.

Ninguna de estas tretas engaña a nadie, aunque sabemos que son bastante eficaces. El siguiente vídeo que empieza solo o la racha que da pena perder son decisiones de producto legales y súper rentables. Hasta ahora la UE perseguía el engaño como tal, pero ahora empieza a meterse con el enganche.

Un ejemplo de las rachas a las que se quiere poner coto, las de Duolingo. Imagen: Xataka.

Sí, pero. La UE no está prohibiendo nada aquí, solo está obligando a poner un interruptor para poder apagar ciertas funciones o partes de la interfaz. Y las plataformas saben muy bien cuánta gente entra a hurgar en los ajustes: más bien poca.

En detalle. Lo de los agentes cabe en un par de líneas:

El usuario decide qué compras tiene que aprobar.

Y el agente tiene que avisar cuando una sugerencia es patrocinada.

Parece poca cosa, pero ahí va a estar la manipulación de los próximos años, y las primeras batallas ya se están librando. Cuando sea un agente quien compre, la trampa ya no será un botoncito gris al lado de uno verde al revés de como esperaríamos. Será una recomendación pagada, dicha en tono neutro, en una conversación que nadie más puede ver. La UE quiere que lleve etiqueta antes de que ese mercado exista.

Dientes, dientes. El texto prevé multas de hasta el 6% de la facturación mundial (como la DSA). Además, la directiva de 2005 pasa a ser un reglamento que se aplica igual en los 27 países. Y la Comisión podrá ampliar la lista sin volver a pasar por los legisladores. Una lista que crece sin tener que reabrir la ley es lo que más va a inquietar a la industria tecnológica.

Y ahora qué. Europa llega tardísimo a las trampas de la Web, que llevamos viendo –y sufriendo– desde principios de la década pasada.

Con las de los agentes, por una vez, ha llegado antes que ellas.

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