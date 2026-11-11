El trabajo de moda en ingeniería de software ya no es programar: es reunirse con el cliente para asegurarse de que la IA funcione

Lo que conocíamos tradicionalmente como ingeniero de software ahora es una etiqueta que abarca muchos más espacios que antes. Y es que ante el vertiginoso ritmo de la IA, es una posición que ya mira hacia direcciones muy diferentes. Una prueba muy interesante de ello la muestra la última newsletter de Lenny Rachitsky sobre mercado laboral tecnológico. Su informe destaca que los puestos más cercanos al cliente están en pleno auge, mientras que las especialidades vinculadas a una sola plataforma se están contrayendo rápidamente.

Por qué importa. Según Rachitsky, las ofertas de empleo en ingeniería móvil y front-end se han reducido casi a la mitad en el último año. Apoyándose en los datos de TrueUp, que realiza seguimiento de ofertas de trabajo en más de 9.000 empresas tecnológicas, y Live Data Technologies, que hace seguimiento del empleo en EEUU, el autor señala que las vacantes para ingenieros FDE (Forward Deployed Engineer) se han multiplicado por 4,6, alcanzando alrededor de 1.500 en todo el mundo.

Según cuenta Rachitsky, los puestos de ingeniería disponibles aumentaron un 29 % en 2024, un 15 % en 2025 y apenas un 2,5 % en el último año. Además, el autor explica que las empresas estadounidenses contrataron a unos 113.000 ingenieros de software entre mayo de 2025 y abril de 2026, menos de la mitad del máximo de 239.000 alcanzado en 2022. A pesar de que la ingeniería sigue liderando puestos en cuanto a oportunidades laborales, casi importa más en lo que te especializas que en el título del puesto.

El puesto de moda. Un FDE es un ingeniero de software que trabaja entre el producto técnico de su empresa y el entorno del cliente, construyendo e implementando software dentro de los propios sistemas y datos del mismo. Tal y como cuenta Rachitsky, Palantir fue pionera en este modelo, y advierte de que parte de este aumento puede deberse a un cambio de denominación, ya que puestos como “ingeniero de ventas” se están rebautizando ahora como FDE.

Fortune, citando datos de Lightcast, cuenta que las ofertas de empleo de este rol han aumentado más de un 1.000 % entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, frente al 13 % de crecimiento de las ofertas tecnológicas en general. Lightcast comparte que el salario medio anunciado es superior a 188.000 dólares para estos puestos. Grandes tecnológicas y laboratorios de IA como Microsoft, Meta, Google, OpenAI y Anthropic tienen vacantes para FDE.

Paul Farnsworth, presidente de la plataforma de empleo Dice, contaba a Fortune que las empresas disponen de potentes modelos de IA, pero tienen dificultades para conectarlos con sus propios datos, sistemas y flujos de trabajo. Los FDE cubren ese vacío, y añade que el verdadero elemento diferenciador es la capacidad de “conectar ese conocimiento técnico con un problema de negocio”.

Los puestos que caen. La lectura de Rachitsky es que las disciplinas de ingeniería estrechas y aisladas están colapsando, y que equipos más pequeños con una mayor propiedad general están tomando el relevo gracias a la IA.

El informe State of Talent 2026 de SignalFire va también por esa dirección, apuntando que la cuota de los puestos de front-end se había reducido aproximadamente un 25 %, un descenso muy pronunciado entre las especialidades de ingeniería. Afirma que la IA generativa permite a los generalistas de back-end construir y modificar interfaces de usuario al instante. LeadDev, utilizando datos de TalentNeuron, también respalda esa caída, mientras que añade que las ofertas de full-stack aumentaron un 9 %.

Entre líneas. Paralelamente, los datos del Indeed Hiring Lab muestran un repunte en las ofertas de desarrollo de software en EEUU. Según el informe, las ofertas han aumentado un 15 % desde que se lanzó Claude Code en febrero de 2025, incluso cuando las ofertas generales cayeron un 7 %, aunque siguen estando aproximadamente un 27,5 % por debajo de los niveles previos a la pandemia. Los datos de Indeed también señalan que los puestos sénior representan el 71 % del incremento entre mayo de 2025 y mayo de 2026, y el 37 % procede de puestos que incluyen IA en el título.

Por lo tanto, el “estancamiento” de Rachitsky y el “repunte” de Indeed pueden ser ciertos a la vez. Ademas, el autor también señala que los puestos de ingeniería especializados en seguridad son los de más rápido crecimiento después de los FDE. También comparte que el término “LLM” ha superado a Java como el más mencionado en las ofertas de empleo de ingeniería, mientras que Python sigue subiendo.

Rachitsky cuenta también que los puestos abiertos especializados en reclutar a personal tecnológico han aumentado casi un 300 % desde mediados de 2023 y sugiere que podría ser un indicador adelantado de una nueva aceleración en la contratación de ingenieros.

Imagen de portada | Compagnons

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