El Single's Day de MediaMarkt acaba en menos de 24 horas: cinco de sus mejores ofertas en teles, portátiles, móviles y más

El 11 de noviembre es conocido como el Día del Soltero (o Single's Day) y no son pocas las tiendas que lanzan alguna campaña de descuentos temporal. Ayer mismo os hablábamos de Samsung y en esta ocasión toca hablar de MediaMarkt, que tiene un buen montón de ofertas en tecnologías que merecen mucho la pena. Eso sí: solo hasta mañana a las 9 de la mañana.

Más allá de los posibles descuentos de cada dispositivo, aquí la clave es que recibiremos un descuento extra del 22 % que se aplica automáticamente en el carrito. Hay mucho donde elegir, pero nosotros os hemos seleccionado cinco dispositivos que nos parecen especialmente interesantes:

Google Pixel 11 por 692,64 euros, uno de los mejores móviles compactos de 2026.

por 692,64 euros, uno de los mejores móviles compactos de 2026. Asus ROG Strix G18 por 1.871,22 euros, un portátil gaming con 32 GB de memoria RAM, RTX 5070 y pantalla de 18 pulgadas.

por 1.871,22 euros, un portátil gaming con 32 GB de memoria RAM, RTX 5070 y pantalla de 18 pulgadas. Cafetera superautomática Philips Serie 4400 por 373,62 euros, con molinillo integrado y sistema automático para la leche.

por 373,62 euros, con molinillo integrado y sistema automático para la leche. Garmin Forerunner 165 por 131,82 euros, un reloj deportivo económico con autonomía para hasta 11 días.

por 131,82 euros, un reloj deportivo económico con autonomía para hasta 11 días. LG OLED83C64LA por 2.027,22 euros, un televisor OLED espectacular de 83 pulgadas.

Google Pixel 11

Empezamos por uno de los mejores móviles pequeños de 2026: el Google Pixel 11. Es un dispositivo que cuenta con pantalla de 6,3 pulgadas y brillo pico de 3.000 nits, lo que hace que se vea bien incluso en exteriores. Su batería es de 4.985 mAh, tiene Android 17 con siete años de actualizaciones garantizadas y destaca por ofrecer un buen apartado fotográfico. En el carrito y usando el código 'PIXEL111MM', se queda en 692,64 euros.

Asus ROG Strix G18

También tenemos opciones interesantes si buscamos un portátil gaming. Este Asus ROG Strix G18 (modelo G815LP-S9005W) es ideal si buscas un equipo con una pantalla generosa, puesto que es de 18 pulgadas con resolución WQXGA y 240 Hz. A nivel de hardware, cumple con muy buena nota: Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Sale por 1.871,22 euros.

Portátil gaming - ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9005W, 18 " WQXGA, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 5070, Windows 11 PVP en MediaMarkt — 1.871,22 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera superautomática Philips Serie 4400

Si buscas una cafetera que haga buen café pero sin demasiadas complicaciones, una superautomática como esta Philips puede encajar muy bien en tu cocina. Prepara hasta 12 bebidas diferentes con un sistema de control fácil e intuitivo, teniendo además molinillo integrado para disfrutar siempre de café recién molido. Además, tiene un sistema para la leche que genera espuma cremosa pulsando un botón (ideal para capuchinos o lattes). Cuesta 373,62 euros.

Garmin Forerunner 165

Calidad-precio, este Garmin Forerunner 165 es una alternativa muy interesante si buscas un reloj deportivo y quieres gastar poco: está disponible por 131,82 euros. Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas y es ideal especialmente para correr, aunque también para practicar cualquier deporte. Su autonomía se puede estirar hasta los 11 días en modo smartwatch y además permite pagos móviles con Garmin Pay.

LG OLED83C64LA

Para terminar, tenemos este LG OLED C6, uno de los mejores televisores OLED que hay actualmente en su versión de 83 pulgadas. Se trata de una diagonal de buen tamaño que nos permitirá tener un cine en casa, aunque sus 165 Hz y su compatibilidad con VRR hacen que también sea ideal para jugar. Además, tiene tecnología antirreflejos, lo que siempre es buena noticia si vamos a colocarla en una habitación luminosa. Está disponible por 2.027,22 euros, su precio más bajo hasta la fecha.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google, Asus, Philips, Garmin, LG, MediaMarkt

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Las mejores teles para jugar y exprimir tu PS5 o Xbox Series X