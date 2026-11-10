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Nuevo tráiler de ‘GTA VI’ y ya sabemos lo que significa eso de “mejor en PS5” y cómo poder jugar en Xbox One

  • Han tardado, pero ya sabemos las mejoras que tendrá 'Grand Theft Auto VI' en PS5 Pro

  • También han comentado que se podrá jugar en Xbox One gracias a la nube

GTA VI
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Alejandro Alcolea

Editor - Tech
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Queda poco más de una semana para que podamos jugar a 'GTA VI' y Rockstar, que durante mucho tiempo se mantuvo en un perfil bajo, lleva tiempo con la maquinaria del marketing a toda potencia. Hoy han soltado un nuevo tráiler con alguna secuencia nueva, pero sobre todo han arrojado algo de luz a tres temas importantes.

Entre ellos, las mejoras de 'Grand Theft Auto VI' en PS5 Pro y, para variar, detalles sobre la versión de Xbox.

'GTA VI' en PS5 Pro

Hasta ahora, el contenido que hemos visto del juego se ha mostrado en una PS5. La consola de Sony es la base en la promoción del título y ya sabemos cómo suele funcionar esto: si hay acuerdos de por medio, las versiones de otras plataformas se mencionan lo mínimo posible.

Además, todo apuntaba que lo que habíamos visto hasta ahora era en la PS5 base, la consola de 2020, por lo que había quienes nos preguntábamos qué mejoras tendría en PS5 Pro. Han tardado, pero por fin han dado respuesta:

"La experiencia visual en PlayStation 5 Pro no tiene parangón, ya que presenta una mayor claridad de imagen gracias a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras con trazado de rayos, disponibles exclusivamente en PlayStation 5 Pro".
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Dentro del marketing de "mejor en PS5", y al margen de las mejoras visuales en PS5 Pro, Rockstar ha confirmado que esta versión tendrá retroalimentación háptica gracias a las capacidades del mando de la consola, renderización de audio espacial mejorada y tiempos de carga reducidos que aprovechan el SSD de la máquina.

También señalan que han llevado todas las plataformas "al mismísimo límite", por lo que en Xbox Series X podremos disfrutar de la misma experiencia puntera a nivel visual.

'GTA VI' en Xbox One con la nube

Por otro lado tenemos la mención directa a Xbox. Aquí, el comunicado se centra en el juego en la nube. 

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Estará disponible en Xbox Cloud Gaming tanto en Series X como en Series S, pero también en Xbox One. Esto es una novedad interesante porque si no habías dado el salto y tenías una Xbox One X (o una One normal) que sigue ofreciendo una calidad brutal en la imagen en muchos juegos, es la forma de jugar a 'GTA VI' sin comprar una consola nueva.

Ahora bien, el asterisco es que los ajustes visuales de esta versión en la nube, se juegue en la consola en la que se juegue, será la de Xbox Series S. Aquí se cumple eso de "una de cal y otra de arena" debido a que la de Series S, por pura potencia de la máquina, será la versión más recortada del juego.

Y si lo que quieres es jugar en Remote Play de PlayStation, han confirmado que también será compatible.

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En fin, quedan nueve días para tener el juego más esperado de la generación en nuestras consolas y sólo queda ver si cumple con unas expectativas que están por la estratosfera.

Imagen | Rockstar

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